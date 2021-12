Tin nóng 4/12: Bị thầy cúng cưỡng dâm khi đi "cắt" duyên âm

Đi 'cắt' duyên âm cô gái bị thầy cúng cưỡng dâm đến mang thai: Văn Đức Liên (52 tuổi, trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam) tự nhận là 'thầy' có khả năng chữa 'căn' là bệnh do phụ nữ bị “người âm” đeo bám nên không có người yêu, sau đó lợi dụng việc 'căn' Liên nhiều lần quan hệ tình dục với một nạn nhân nữ 21 tuổi dẫn đến có thai. Ngày 4/12, Công an huyện Thăng Bình cho biết đã khởi tố Liên. Dàn cảnh cướp giật gần 1 tỷ đồng trước cửa ngân hàng: Chị Dương Thị Giang (35 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Nông) cầm tiền bước ra cửa ngân hàng tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thì bị Trần Thế Anh (35 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) và 5 người khác áp sát, cướp giật 940 triệu đồng rồi bỏ trốn. Ngày 4/12, Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết đang tạm giữ nhóm người này để điều tra. Đến xây nhà, 'yêu râu xanh' nhiều lần hiếp dâm cô gái thiểu năng: Huỳnh Ngọc Lên (SN 1968, trú uyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đến xây nhà cho gia đình ở huyện Thăng Bình có cô gái 22 tuổi bị thiểu năng, lợi dụng lúc vắng người, Lên đã nhiều lần dở trò đồi bại làm nạn nhân có thai. Ngày 4/12, Công an huyện Thăng Bình đã khởi tố Lên về tội hiếp dâm. Giết người, cướp tài sản sau khi mua dâm: Mua bán dâm xong, giữa Nguyễn Minh Nhựt (26 tuổi, ngụ tại TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và bà D.T.Y (56 tuổi, quê TP Hà Nội) xảy ra mâu thuẫn về việc thanh toán tiền. Nhựt liền bóp cổ bà Y. cho đến khi nạn nhân bất động. Phát hiện nạn nhân tử vong, Nhựt lấy hai điện thoại của bà Y. rồi rời khỏi hiện trường. Ngày 4/12, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Nhựt để điều tra, làm rõ. Nữ giáo viên uống thuốc định tự tử trong buổi họp kiểm điểm: Ngày 4/12, ông Trương Hương Hảo, Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Quốc Việt (quận 7, TP HCM) cho biết, cô V.T.N.H.,giáo viên của trường đã uống thuốc định tự tử trước mặt hiệu trưởng và đồng nghiệp. Theo hiệu trưởng, trong buổi họp kiểm điểm, không ai có lời nói hay hành động xúc phạm cô. Bắt đối tượng đánh tử vong người chở mình về nhà sau ăn nhậu: Trong quá trình anh T.X.N (SN 1984, ngụ TP.Vị Thanh, Kiên Giang) chở Võ Minh Hải (SN 1993, ngụ huyện Vĩnh Thuận) về nhà, giữa anh N. và Hải xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, Hải đã dùng nón bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu của N. khiến nạn nhân tử vong. Ngày 4/12, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết đang tạm giữ Hải để điều tra. Bủa lưới bắt cá trên sông, bố tử vong con mất tích: Ngày 4/12, UBND xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) cho biết sáng 3/12, hai cha con ông Trần G. (56 tuổi) và Trần Văn D. (26 tuổi, trú cùng địa) dùng xuồng nhỏ đi bủa lưới trên sông Bù Lu thì bất ngờ gặp nạn. Đến khoảng 17h cùng ngày, thi thể của ông G. đã được tìm thấy, riêng anh D. hiện vẫn còn mất tích. Thắp hương mồng 1, một nhà dân bốc cháy: Sáng 4/12, một nhà dân trên địa bàn xã Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An trong quá trình thắp hương ngày mồng 1 âm lịch đầu tháng, không may xảy ra hỏa hoạn. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. >>> Xem thêm video: An Giang: Khởi tố nam thanh niên hiếp dâm bạn nhậu 13 tuổi. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Đi 'cắt' duyên âm cô gái bị thầy cúng cưỡng dâm đến mang thai: Văn Đức Liên (52 tuổi, trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam) tự nhận là 'thầy' có khả năng chữa 'căn' là bệnh do phụ nữ bị “người âm” đeo bám nên không có người yêu, sau đó lợi dụng việc 'căn' Liên nhiều lần quan hệ tình dục với một nạn nhân nữ 21 tuổi dẫn đến có thai. Ngày 4/12, Công an huyện Thăng Bình cho biết đã khởi tố Liên. Dàn cảnh cướp giật gần 1 tỷ đồng trước cửa ngân hàng: Chị Dương Thị Giang (35 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Nông) cầm tiền bước ra cửa ngân hàng tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thì bị Trần Thế Anh (35 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) và 5 người khác áp sát, cướp giật 940 triệu đồng rồi bỏ trốn. Ngày 4/12, Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết đang tạm giữ nhóm người này để điều tra. Đến xây nhà, 'yêu râu xanh' nhiều lần hiếp dâm cô gái thiểu năng: Huỳnh Ngọc Lên (SN 1968, trú uyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đến xây nhà cho gia đình ở huyện Thăng Bình có cô gái 22 tuổi bị thiểu năng, lợi dụng lúc vắng người, Lên đã nhiều lần dở trò đồi bại làm nạn nhân có thai. Ngày 4/12, Công an huyện Thăng Bình đã khởi tố Lên về tội hiếp dâm. Giết người, cướp tài sản sau khi mua dâm: Mua bán dâm xong, giữa Nguyễn Minh Nhựt (26 tuổi, ngụ tại TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và bà D.T.Y (56 tuổi, quê TP Hà Nội) xảy ra mâu thuẫn về việc thanh toán tiền. Nhựt liền bóp cổ bà Y. cho đến khi nạn nhân bất động. Phát hiện nạn nhân tử vong, Nhựt lấy hai điện thoại của bà Y. rồi rời khỏi hiện trường. Ngày 4/12, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Nhựt để điều tra, làm rõ. Nữ giáo viên uống thuốc định tự tử trong buổi họp kiểm điểm: Ngày 4/12, ông Trương Hương Hảo, Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Quốc Việt (quận 7, TP HCM) cho biết, cô V.T.N.H.,giáo viên của trường đã uống thuốc định tự tử trước mặt hiệu trưởng và đồng nghiệp. Theo hiệu trưởng, trong buổi họp kiểm điểm, không ai có lời nói hay hành động xúc phạm cô. Bắt đối tượng đánh tử vong người chở mình về nhà sau ăn nhậu: Trong quá trình anh T.X.N (SN 1984, ngụ TP.Vị Thanh, Kiên Giang) chở Võ Minh Hải (SN 1993, ngụ huyện Vĩnh Thuận) về nhà, giữa anh N. và Hải xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, Hải đã dùng nón bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu của N. khiến nạn nhân tử vong. Ngày 4/12, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết đang tạm giữ Hải để điều tra. Bủa lưới bắt cá trên sông, bố tử vong con mất tích: Ngày 4/12, UBND xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) cho biết sáng 3/12, hai cha con ông Trần G. (56 tuổi) và Trần Văn D. (26 tuổi, trú cùng địa) dùng xuồng nhỏ đi bủa lưới trên sông Bù Lu thì bất ngờ gặp nạn. Đến khoảng 17h cùng ngày, thi thể của ông G. đã được tìm thấy, riêng anh D. hiện vẫn còn mất tích. Thắp hương mồng 1, một nhà dân bốc cháy: Sáng 4/12, một nhà dân trên địa bàn xã Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An trong quá trình thắp hương ngày mồng 1 âm lịch đầu tháng, không may xảy ra hỏa hoạn. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. >>> Xem thêm video: An Giang: Khởi tố nam thanh niên hiếp dâm bạn nhậu 13 tuổi. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.