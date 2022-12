Tin nóng 5/12: Bắt khẩn cấp gã trai hiếp dâm bé gái 10 tuổi

Gã trai hiếp dâm bé gái 10 tuổi trong khuôn viên chùa: Nguyễn Lâm Trường Hận (39 tuổi, không có nơi ở ổn định) đang định đi trộm cắp ở huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng thì phát hiện cháu C. (10 tuổi, học sinh lớp 5) trên đường đi học về nên dụ dỗ để thực hiện hành vi hiếp dâm ngay trong khuôn viên một ngôi chùa thuộc tổ dân phố Lâm Tuyền 2, thị trấn D' Ran, huyện Đơn Dương. Ngày 5/12, Công an huyện Đơn Dương cho biết vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Lâm Trường Hận để điều tra về hành vi xâm hại tình dục trẻ dưới 16 tuổi. Sự thật đằng sau clip '4 cô giáo thác loạn tại Thái Nguyên': Chủ tịch huyện Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên) khẳng định, thông tin về '4 cô giáo thác loạn' gây xôn xao dư luận là không đúng sự thật. Đồng thời huyện đã chỉ đạo Công an xác minh làm rõ người tung tin sai sự thật. Theo đó, trong ngày 1/12, đặc biệt ngày 3/12, trên mạng xã hội chia sẻ các status hoặc đường link với nội dung Xôn xao clip thác loạn tập thể của 4 cô giáo ở Định Hóa - Thái Nguyên… Bắt 17 người trong đường dây cá độ bóng đá gần 600 tỷ đồng: Ngày 5/12, Công an tỉnh Đắk Nông vừa triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên Internet xảy ra trên địa bàn. Nhà chức trách đã bắt giữ 17 người liên quan để điều tra. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy số người tham gia đánh bạc trong đường dây này ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Tổng số tiền giao dịch là gần 600 tỷ đồng. Quá trình tố tụng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đắk Nông cùng các lực lượng chức năng đã thu giữ, phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng, điện thoại, máy tính, ô tô... Dùng kéo giết người vì ly rượu 'giao lưu': Phạm Hoàng Phúc (SN 2005, trú thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) và nhóm bạn ngồi uống rượu tại tầng 2 quán H.H thuộc tổ 6, thị trấn Bảo Lạc. Thời điểm này, tại quán cũng có một nhóm thanh niên khác đang ngồi uống rượu, trong đó có Hoàng Văn Quyết (SN 1993, trú huyện Bảo Lạc). Dù không quen biết, nhưng trong lúc nhậu, Quyết đã sang bàn của Phúc mời rượu để "giao lưu". Tuy nhiên, giữa Quyết và Phúc lại xảy ra cãi vã, Phúc đã dùng kéo đâm Quyết tử vong. Ngày 5/12,Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã tạm giữ Phúc để điều tra, làm rõ. Phát hiện thi thể nam thanh niên trên sông, cổ có treo cục đá lớn: Ngày 5/12, Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An cho biết người dân ấp Vàm Kinh (xã Bình An) vừa phát hiện một thi thể tại đoạn kênh khu vực cầu Vàm Thủ (kênh Thủ Thừa). Theo nhân dạng, đây là thanh niên độ tuổi từ 25 - 35, trên tay có hình xăm, mặc áo hiệu Happy Clean (Công ty Vệ sinh chuyên nghiệp), quần jean màu đen... không giấy tờ tùy thân. Do trên cổ có cột sợi dây buộc vào cục đá nên chưa rõ nguyên nhân cái chết, hiện Công an huyện tập trung điều tra truy xét để làm rõ tung tích nạn nhân. 'Ngáo đá' nam thanh niên đâm cụ ông tử vong: Sáng 5/12, tại quán nước ven đường gần chợ Tam Dân (xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam), Nguyễn Chí Cường (SN 1997, người địa phương) bất ngờ dùng dao đâm ông H.K. (77 tuổi, trú thôn Khánh Tân, xã Tam Dân) tử vong. Ban đầu, cơ quan chức năng nhận định Cường lên cơn “ngáo đá” nên gây án, giữa đối tượng này và nạn nhân không có xảy ra mâu thuẫn. Triệt phá nhóm cá độ bóng đá 130 tỷ đồng: Trưa 5/12, Công an Thanh Hóa cho biết vừa triệt xóa hai đường dây đánh bạc với tổng giao dịch khoảng 130 tỷ đồng. Cụ thể đường dây cá độ bóng đá do Nguyễn Trọng Tùng (34 tuổi, ngụ ở thôn Bào Ngoại, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa) cầm đầu và bắt giữ 6 người khác có liên quan. Theo đó, Tùng đã cùng 6 người liên quan cùng ngụ ở thành phố Thanh Hóa đã sử dụng trang mạng www.agent.vi223344.com thiết lập nhiều tài khoản cá độ bóng đá. Sau chầu nhậu, thiếu niên sát hại chú họ: Mâu thuẫn từ khoản tiền 200.000 đồng, Y.W.K (16 tuổi, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) đã ra tay sát hại chú họ là ông Y Kiêm Byă (50 tuổi, ngụ xã Hòa Xuân, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) sát hại nạn nhân, cướp tài sản sau khi cả 2 uống hết 4 lít rượu. Ngày 5/12, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ Y.W.K để điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Thanh niên vào nhà hiếp dâm thiếu nữ cùng xóm. Nguồn: ĐTHĐT.

