Tin nóng 3/12: Bé gái 3 tuổi bị cha dượng đánh đập đến chết

Bé gái 3 tuổi bị cha dượng đánh đập đến chết: Trần Văn Khởi (26 tuổi, trú huyện An Minh, Kiên Giang) dùng điếu thuốc lá đang cháy châm vào miệng; dùng kìm nhổ răng của bé V. (3 tuổi, con riêng của vợ). Đỉnh điểm, vào lúc 6h ngày 18/11, Khởi lại đánh đập làm bé bị thương nặng, dẫn đến tử vong. Ngày 3/11, Khởi bị Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố, bắt tạm giam. Người đàn ông đi ra từ cửa hàng, rồi té ngã, tử vong trên vỉa hè: Chiều 3/12, người dân thấy một người đàn ông đi ra từ một cửa hàng tại phường 12, quận Bình Thạnh,quận Bình Thạnh, TP.HCM, đang chuẩn bị lấy xe máy rời đi thì bất ngờ té ngã, nằm bất động trên vỉa hè dẫn đến tử vong. Theo người dân, nạn nhân là một người đàn ông khoảng 45 tuổi, dáng người thấp, trú tại quận Bình Thạnh. Cựu chủ tịch xã vì "hô biến" gần 13.000 m2 đất trồng lúa thành đất ở: Ngày 3/12, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố bị can ông Nguyễn Văn Quý (57 tuổi, nguyên là Chủ tịch UBND xã Minh Tân, giai đoạn 2012 đến năm 2018). Ông Qúy trong thời gian đương chức đã chuyển đổi sai quy định gần 13.000 m2 đất ruộng thành đất ở. Đóng giả nhân viên viễn thông để trộm dây cáp: Đặng Văn Quân (SN 1991, trú huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) và Bùi Văn Chung (SN 1982, huyện Thạch Hà) mặc trang phục giả dạng nhân viên viễn thông rồi đi tìm vị trí các đường dây cáp ở khu vực thưa dân cư, vắng người qua lại để trộm cắp tổng cộng 420 m dây cáp các loại. Ngày 3/12, Công an TP Hà Tĩnh cho biết đang tạm giữ 2 đối tượng này để điều tra. Rủ bạn đồng giới 'ngủ chung' để trộm cắp tài sản: Do đã có quen biết với nhau trên mạng xã hội facebook nên ông G. hẹn với Nguyễn Thái Bình (SN 2002, ở huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) gặp nhau tại nhà nghỉ ở huyện Đông Hải để “ngủ chung”. Lợi dụng lúc ông G. ngủ say, Bình trộm chiếc điện thoại Iphone 7 plus đang sạc trên đầu giường và bỏ trốn. Ngày 3/12, Công an huyện Đông Hải cho biết đang tạm giữ Bình để điều tra. Phát hiện 2 cha con tử vong nhiều ngày trong nhà: Chiều 3/12, UBND xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết, địa bàn vừa xảy ra sự việc 2 bố con tử vong trong nhà. Theo thông báo ban đầu ông Hoàng Đình Đ. (SN 1958) tử vong là do khả năng uống rượu nhiều rồi bị cảm lạnh, còn người con ông là Hoàng Đình D. (SN 2000) bị liệt toàn thân tử vong do chết đói. Mang súng bắn vào nhà bạn gái vì đòi chia tay: Nguyễn Văn Thắng (37 tuổi, trú thị trấn K’bang, huyện K’bang, Gia Lai) đã lấy súng quân dụng bắn vào nhà bạn gái là chị T.M.T.D (21 tuổi, trú phường An Phước, thị xã An Khê) khi cô đòi chia tay và nói đã có bạn trai mới. Ngày 3/12, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt tạm giam Thắng. Người phụ nữ tử vong sau va chạm giữa 2 xe ô tô: Tối 2/12 trên QL 5, đoạn gần chân cầu Phú Lương, TP Hải Dương (Hải Dương) ô tô tải do anh Vương Văn Vỹ (45 tuổi, trú huyện Nam Sách) điều khiển đã xảy ra va chạm với xe ô tô do anh Vũ Đình Mích (41 tuổi, ở huyện Kim Thành), trên xe có chở theo bà Phạm Thị A. (59 tuổi, trú cùng địa phương). Hậu quả, bà A. tử vong tại chỗ. >>> Xem thêm video: Vụ cháu bé 6 tuổi tử vong ở Hà Nội: Người bố thừa nhận đánh con. Nguồn: ANTV.

