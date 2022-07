Tin nóng 1/7: Tai nạn liên hoàn giữa 5 xe ô tô trên quốc lộ 1A

Tai nạn liên hoàn giữa 5 xe ô-tô trên quốc lộ 1A, 4 người bị thương: Sáng 1/7, trên quốc lộ 1A, đoạn thuộc địa phận huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 5 xe ô-tô biển kiểm soát: 86C-093.83; 60A-581.75; 60A-804.09; 76C-037.96 và 50H-157.26 khiến 4 người đi trên xe bị thương, giao thông qua khu vực bị ùn tắc kéo dài. Rủ bé gái 12 tuổi đến nhà chơi rồi hiếp dâm: Hoàng Văn Quang (SN 1996, trú tại xã Nam Dương, Lục Ngạn) quen biết cháu H.T.H. (SN 2009 trú tại xã Thanh Hải) qua mạng xã hội nên nhắn tin với nhau rồi phát sinh tình cảm. Sau 4-5 lần gặp nhau, Quang hẹn cháu H. qua nhà chơi rồi quan hệ tình dục. Tại thời điểm quan hệ tình dục cháu H. chưa đủ 13 tuổi, do vậy hành vi của Hoàng Văn Quang cấu thành tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. 'Xế hộp' đâm vào bục tròn bẹp dúm, 2 người bị thương: Khuya ngày 30/6 tại ngã ba giao cắt giữa đường Thanh Niên với đường Tôn Đức Thắng thuộc phường Hải Tân (TP Hải Dương), xe ô tô BKS 34A-162.46 đã đâm vào bục tròn tại tâm ngã ba khiến hai người trên xe là Tạ Hữu Nam (SN 1991, xã Tái Sơn, Tứ Kỳ) và Nguyễn Thế Trường (SN 1977, xã Phượng Kỳ, Tứ Kỳ) bị thương. Nữ trưởng thôn bị điện giật tử vong khi đang đọc loa thông báo: Ngày 30/6, bà Nguyễn Thị Q. (SN 1968), Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 8, xã Tường Sơn ra nhà văn hóa đọc thông báo cho người dân thì không may bị điện giật, tử vong tại chỗ. Cháy cửa hàng tranh ở trung tâm TP.HCM, nhiều người tháo chạy: Vào khoảng 6h20' sáng 1/7, cửa hàng bán tranh trên đường Hai Bà Trưng, quận 1, TP.HCM bất ngờ phát hoả khiến nhiều người hoảng hốt. Đám cháy được khống chế sau đó, may mắn không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản trong cửa hàng tranh bị thiêu rụi.

