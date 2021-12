Tin nóng 2/12: Người tình của bà ngoại hiếp dâm cháu gái 14 tuổi mang thai

Người tình của bà ngoại hiếp dâm cháu gái 14 tuổi mang thai: Trần Văn Minh (SN 1966, ngụ huyện Cầu Kè, Trà Vinh) và bà C. (59 tuổi, trú cùng địa phương) có quan hệ tình cảm. Bà C. sống cùng cháu ngoại là H. (SN 2007). Minh đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu H. (kể từ tháng 12/2019) dẫn đến việc cháu có thai. Bé gái sau đó mang thai và đã sinh con được 4 tháng. Ngày 2/11, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết vừa bắt tạm giam Minh. Đâm chết bạn đồng nghiệp vì mâu thuẫn nhỏ: Nguyễn Hồng Quân (SN 1991, trú quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Mạnh Quang T. đều là nhân viên nhà hàng Bắc Kinh ở quận Nam Từ Liêm. Do mâu thuẫn, giữa 2 người đã xảy ra vụ ẩy đả, trong lúc xô xát, Quân đã dùng dao đâm nạn nhân tử vong. Ngày 2/11, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết đang tạm giữ Quân. Tìm thấy thi thể người đàn ông nghi nhảy sông Lam: Ngày 2/12, Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết sau hơn 1 ngày tìm kiếm, đến khoảng hơn 10h cùng ngày lực lượng chức năng và gia đình nạn nhân đã tìm thấy thi thể người đàn ông để lại ô tô, nghi nhảy cầu Bến Thuỷ tự tử dưới sông Lam. Nạn nhân được xác định là ông L. (SN 1989, ngụ xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân). Nam thanh niên vô hiệu hóa camera nhà nghỉ rồi cạy tủ trộm tiền: Lê Duy Phúc (SN 1998, trú huyện Quỳ Châu, Nghệ An) đã thuê nhà nghỉ tại thị trấn Tân Lạc. Khi chủ nhà nghỉ sơ hở, Phúc đã cắt điện hệ thống camera, đột nhập vào phòng ngủ lấy khoảng 10 triệu đồng cùng 1 máy tính bảng. Ngày 2/12, Công an huyện Quỳ Châu cho biết đang tạm giữ Phúc để điều tra. Gã côn đồ chém trọng thương hàng xóm: Trần Văn Tuyết và hàng xóm là ông V. (SN 1963, cùng trú tại xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) có xảy ra mâu thuẫn, xô xát tại nhà Tuyết. Trong quá trình hai bên xô xát, Tuyết đã lấy một con dao quắm chém nạn nhân bị thương nặng. Ngà 2/12, Công an huyện Ứng Hòa đã khởi tố bị cán đối với Tuyết. Bé trai 7 tuổi bị cha ruột bạo hành bầm tím cơ thể: Ngày 1/12, Công an phường An Mỹ (TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa đề xuất UBND phường này xử phạt hành chính với ông H.H.T. (33 tuổi; tạm trú trên địa bàn phường) có hành vi bạo hành con ruột của mình là cháu là H.N.N. (7 tuổi). Ông T. nói rằng con trai mình học hành chậm tiến, ở lại lớp, có lần giật tiền của bạn mà không trả khiến ông T. nóng giận và đánh cháu. Bắt Phó Công an và Viện phó Viện kiểm sát huyện Vũ Thư, Thái Bình: Ngày 2/12, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao thi hành lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Tuấn - Phó Trưởng Công an huyện Vũ Thư (Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư, SN 1985) và bà Phạm Thị Thu Hiền - Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Vũ Thư (SN 1977) vì liên quan đến vụ án đàn em của Nguyễn Xuân Đường chém người gây thương tích. Ô tô mất lái đâm vào cây trên vỉa hè, tài xế tử vong tại chỗ: Sáng 2/12 tại đường Bạch Đằng, trước cửa số nhà 35 Bạch Đằng (phường Trần Phú, TP Hải Dương). chiếc xe ô tô do anh Nguyễn Quang V. (trú TP Hải Dương) điều khiển thì mất lái, lao lên vỉa hè, đâm đổ một cây xanh. Vụ va chạm đã khiến anh V. tử vong tại chỗ, đầu xe ô tô vỡ nát, cây xanh đổ gục. >>> Xem thêm video: An Giang: Khởi tố nam thanh niên hiếp dâm bạn nhậu 13 tuổi. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

