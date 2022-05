Tin nóng 3/5: Xe khách tông 2 xe máy, 3 người thương vong

Xe khách tông 2 xe máy, 3 người thương vong. Khoảng 9h45 ngày 3/5, xe khách Hồng Anh BKS 47B- 017.68 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh hướng Đắk Lắk - Đắk Nông đến đoạn thôn Nam Sơn, xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil đã tông vào xe máy BKS 47P9- 4435, sau đó mất lái tông tiếp vào xe máy bên đường. Hậu quả khiến người đàn ông tử vong tại chỗ, hai phụ nữ bị thương nặng. (Ảnh: Báo Giao thông). 2 mẹ con đi bắt nghêu bị sét đánh tử vong. Khoảng 12h ngày 3/5, hai mẹ con bà Thạch Thị N. (42 tuổi; xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu) và Thạch Thị H. (11 tuổi) đi bắt nghêu cùng đoàn người trên vùng ven biển xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình thì trời đổ mưa nhỏ. Sau đó, tia sét đánh trúng bà N. và cháu H. khiến 2 mẹ con ngã xuống đất và tử vong. Được biết, hoàn cảnh bà N. rất khó khăn và thuộc hộ nghèo của xã.



Bị yêu cầu tắt nhạc, U60 tuổi đâm chết hàng xóm. Công an tỉnh Bến Tre đang tạm giữ Huỳnh Văn Điều (58 tuổi, huyện Châu Thành) để điều tra hành vi Giết người. Trưa 2/5, ông Điều sau khi nhậu ở nhà hàng xóm đã về nhà mở máy nghe nhạc. Đến 17 chiều, ông H.V.T. (58 tuổi) cùng anh N.H.P. (31 tuổi, cùng là hàng xóm) sang nhà yêu cầu ông Điều tắt nhạc. Do bị 2 người hàng xóm ném đá, xô xát, ông Điều đã cầm kéo đâm khiến ông T. tử vong.

Đình chỉ Phó công an phường ở Cao Bằng đánh tát phụ nữ. Công an tỉnh Cao Bằng đã tạm đình chỉ công tác Phó công an phường Sông Bằng để điều tra việc người này đến một tiệm tóc tại phường Đề Thám và đã tát 2 cái vào mặt một người phụ nữ vào sáng 28/4. GĐ Công an tỉnh này cho biết, phải "xử lý rất nghiêm túc" để làm gương trong toàn lực lượng.

Hỗn chiến, 2 người đi ô tô bị đánh gục giữa đường ở Đồng Nai. Chiều 30/4, hai nhóm người đến quán karaoke H.L. đường Lý Thường Kiệt (phường Xuân An, TP Long Khánh) để hát. Sau đó, 2 nhóm xảy ra mâu thuẫn vì một xe máy dừng chắn trước đầu xe ô tô dẫn đến cự cãi, ẩu đả với nhau. Sự việc khiến 3 người trên xe ô tô bị đuổi đánh, trong đó 2 người bị đánh hội đồng gục giữa đường bất tỉnh.

Người phụ nữ sống sót sau 7 ngày bị rơi xuống vực ở Yên Tử. Khoảng 9h15 sáng 3/5, các cán bộ ban Quản lý di tích và Rừng Quốc gia Yên Tử cùng công ty Tùng Lâm đã tìm kiếm phát hiện và cứu bà Nguyễn Thị Bích Liên (SN 1963, trú tại Mỹ Đình, Từ Liêm, TP Hà Nội). Bà Liên bị ngã và rơi xuống vực sâu tại khu vực chùa Đồng từ ngày 27/4 đến nay. Trong thời gian này, bà Liên chỉ ăn chút bánh gạo, lá cây dương xỉ cầm cự và chai nước mang để cầm cự.

26 người dương tính với ma túy trong quán karaoke. Rạng sáng 2/5,Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) kiểm tra, phát hiện tại quán karaoke Rolex phố Phong Nhị có 12 khách đang sử dụng dịch vụ tại 3 phòng hát. Qua kiểm tra nhanh, công an xác định 11 người dương tính với chất ma tuý. Trước đó, rạng sáng 1/5, kiểm tra quán karoke Quen, công an Điện Bàn cũng phát hiện 15 người dương tính với chất ma tuý. >>> Mời độc giả xem video Phó công an phường ở Cao Bằng đánh tát phụ nữ.

Xe khách tông 2 xe máy, 3 người thương vong. Khoảng 9h45 ngày 3/5, xe khách Hồng Anh BKS 47B- 017.68 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh hướng Đắk Lắk - Đắk Nông đến đoạn thôn Nam Sơn, xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil đã tông vào xe máy BKS 47P9- 4435, sau đó mất lái tông tiếp vào xe máy bên đường. Hậu quả khiến người đàn ông tử vong tại chỗ, hai phụ nữ bị thương nặng. (Ảnh: Báo Giao thông). 2 mẹ con đi bắt nghêu bị sét đánh tử vong. Khoảng 12h ngày 3/5, hai mẹ con bà Thạch Thị N. (42 tuổi; xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu) và Thạch Thị H. (11 tuổi) đi bắt nghêu cùng đoàn người trên vùng ven biển xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình thì trời đổ mưa nhỏ. Sau đó, tia sét đánh trúng bà N. và cháu H. khiến 2 mẹ con ngã xuống đất và tử vong. Được biết, hoàn cảnh bà N. rất khó khăn và thuộc hộ nghèo của xã.



Bị yêu cầu tắt nhạc, U60 tuổi đâm chết hàng xóm. Công an tỉnh Bến Tre đang tạm giữ Huỳnh Văn Điều (58 tuổi, huyện Châu Thành) để điều tra hành vi Giết người. Trưa 2/5, ông Điều sau khi nhậu ở nhà hàng xóm đã về nhà mở máy nghe nhạc. Đến 17 chiều, ông H.V.T. (58 tuổi) cùng anh N.H.P. (31 tuổi, cùng là hàng xóm) sang nhà yêu cầu ông Điều tắt nhạc. Do bị 2 người hàng xóm ném đá, xô xát, ông Điều đã cầm kéo đâm khiến ông T. tử vong.

Đình chỉ Phó công an phường ở Cao Bằng đánh tát phụ nữ. Công an tỉnh Cao Bằng đã tạm đình chỉ công tác Phó công an phường Sông Bằng để điều tra việc người này đến một tiệm tóc tại phường Đề Thám và đã tát 2 cái vào mặt một người phụ nữ vào sáng 28/4. GĐ Công an tỉnh này cho biết, phải "xử lý rất nghiêm túc" để làm gương trong toàn lực lượng.

Hỗn chiến, 2 người đi ô tô bị đánh gục giữa đường ở Đồng Nai . Chiều 30/4, hai nhóm người đến quán karaoke H.L. đường Lý Thường Kiệt (phường Xuân An, TP Long Khánh) để hát. Sau đó, 2 nhóm xảy ra mâu thuẫn vì một xe máy dừng chắn trước đầu xe ô tô dẫn đến cự cãi, ẩu đả với nhau. Sự việc khiến 3 người trên xe ô tô bị đuổi đánh, trong đó 2 người bị đánh hội đồng gục giữa đường bất tỉnh.

Người phụ nữ sống sót sau 7 ngày bị rơi xuống vực ở Yên Tử. Khoảng 9h15 sáng 3/5, các cán bộ ban Quản lý di tích và Rừng Quốc gia Yên Tử cùng công ty Tùng Lâm đã tìm kiếm phát hiện và cứu bà Nguyễn Thị Bích Liên (SN 1963, trú tại Mỹ Đình, Từ Liêm, TP Hà Nội). Bà Liên bị ngã và rơi xuống vực sâu tại khu vực chùa Đồng từ ngày 27/4 đến nay. Trong thời gian này, bà Liên chỉ ăn chút bánh gạo, lá cây dương xỉ cầm cự và chai nước mang để cầm cự.

26 người dương tính với ma túy trong quán karaoke . Rạng sáng 2/5,Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) kiểm tra, phát hiện tại quán karaoke Rolex phố Phong Nhị có 12 khách đang sử dụng dịch vụ tại 3 phòng hát. Qua kiểm tra nhanh, công an xác định 11 người dương tính với chất ma tuý. Trước đó, rạng sáng 1/5, kiểm tra quán karoke Quen, công an Điện Bàn cũng phát hiện 15 người dương tính với chất ma tuý. >>> Mời độc giả xem video Phó công an phường ở Cao Bằng đánh tát phụ nữ.