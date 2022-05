Tin nóng 30/5: Cãi nhau với bạn gái, nhảy từ tầng 22 xuống mái hiên tử vong

Cãi nhau với bạn gái, nhảy từ tầng 22 xuống mái hiên tử vong: Tối 29/5, nhiều cư dân sống tại tòa nhà S1, chung cư Sun Avenue (phường An Phú, TP Thủ Đức, TP HCM) phát hiện thi thể của anh N.K.Q (SN 1995, quê Cà Mau) tại khu vực mái hiên sau tiếng động mạnh. Bước đầu Công an TP Thủ Đức xác định, anh Q. sau khi cãi nhau với bạn gái, đã nhảy từ tầng 22 xuống mái hiên và tử vong tại chỗ… Nữ sinh năm 4 Đại học Hà Nội mất tích bí ẩn: Chiều 30/5, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội, cho biết Đội Cảnh sát hình sự vừa nhận trình báo về việc một nữ sinh viên năm thứ tư Đại học Hà Nội bị mất tích. Nữ sinh mất tích là Nguyễn Thu Huyền (sinh năm 2000, quê Thanh Hóa). Theo đó, gia đình đã mất liên lạc với Huyền từ ngày 29/5. Nguyên Tổ trưởng Tổ vay vốn ngân hàng chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng: Phùng Kiềm Chiêu (SN 1988, trú huyện Nguyên Bình, Cao Bằng - nguyên Tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn và được Ngân hàng chính sách xã hội huyện Nguyên Bình) đã nhờ vay ké (vay chung sổ) của các hộ dân hoặc nhờ người khác đứng tên để vay vốn kinh doanh và hứa hẹn sẽ tự trả lãi, gốc đầy đủ cho ngân hàng. Bằng phương thức này Chiêu đã Chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của 19 hộ dân. Ngày 30/5, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Chiêu. Mâu thuẫn lúc ăn nhậu, thanh niên đâm bạn tử vong: Trong khi nhậu ở thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang, do quá say, lời qua tiếng lại với nhau, Đinh Công Sang (SN 1986, ngụ tỉnh Sóc Trăng) và Mai Văn Thi (SN 1982, ngụ tỉnh Long An) xảy ra bất đồng cự cãi lớn tiếng, sau đó lao vào đánh nhau. Bực tức, Thi lấy kéo đâm nạn nhân tử vong. Ngày 30/5, Công an thị xã Gò Công cho biết đang tạm giữ Thi để điều tra, làm rõ. Nam thanh niên vào quán uống cà phê rồi tử vong trên võng: Sáng 30/5, anh T.T.N. (27 tuổi; ngụ huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) ghé một quán ở TP Bạc Liêu để uống cà phê rồi nằm ngủ trên võng tại quán. Vài giờ sau, thấy N. vẫn không tỉnh dậy mà nằm một tư thế lạ nên chủ quán cùng những người có mặt tại đây đến kiểm tra thì phát hiện anh đã tử vong. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Người đàn ông bị sét đánh chết trên đường đi làm về: Ngày 30/5, UBND xã Tân Hòa (huyện Tân Thạnh, Long An) cho biết, sáng 29/5, ông Trần Văn Láy (58 tuổi - người địa phương) đi thu hoạch khoai trên cánh đồng cách nhà 2 km. Đến trưa, trời đổ mưa, ông Láy về cách nhà khoảng 500 mét thì bị sét đánh dẫn đến tử vong. Xe máy va chạm với xe tải, 2 vợ chồng tử vong: Sáng 30/5, tại xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, ông B.Đ. (55 tuổi) điều khiển xe máy chở vợ là bà H.H. (48 tuổi, đều trú huyện Nam Giang) đã xảy ra va chạm với xe tải mang biển số Quảng Nam đang chạy cùng chiều. Vụ tai nạn khiến vợ chồng ông Đ. tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng. >>> Xem thêm vidẻo: Cặp nam nữ rơi từ tầng cao chung cư tử vong. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

