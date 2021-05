Tin nóng 31/5: 9 cô gái hỗn chiến vì “tranh giành”... một chàng trai

9 cô gái hỗn chiến vì "tranh giành"... một chàng trai: Do thiếu nữ 16 tuổi ngụ thị xã Phước Long và cô gái 19 tuổi ngụ huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước cùng yêu một thanh niên nên đã hẹn nhau để giải quyết. Ngày 23/5, hai nhóm đi ô tô đến xã Long Hưng (huyện Phú Riềng) rồi lao vào hỗn chiến. Trong lúc hỗn chiến, P.T.V.A (19 tuổi) đã bị nhóm đối phương gây thương tích nặng. Ngày 31/5, Công an huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước cho biết đang điều tra, làm rõ. Nghi ngáo đá, tự dùng dao cắt cổ tử vong: Đêm 30/5, một thanh niên dáng cao, da ngăm, đen (gần 30 tuổi) đi bộ đến gần khu công nghiệp Hòa Bình ( xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An) đã rút con dao nhọn ở túi quần ra, cắt nhiều lần vào cổ của mình. Sau đó, thanh niên này đã được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do mất máu nên người này đã tử vong. Đi trả thù giúp bạn, thanh niên bị nhóm đối tượng đâm tử vong: Bực tức vì bị nhóm nhân viên đuổi đánh nên Trương Văn Đức (SN 1996, ngụ tỉnh An Giang, trú quận Bình Tân,TP HCM) gọi cho Tăng Vĩnh C. (SN 1998, ngụ quận Bình Tân) rủ đi trả thù. Sau đó, cả 2 tới quán cầm dao tự chế xông vào chém nhóm nhân viên thì bị nhóm này chống trả, đuổi chém khiến cho C. tử vong. Ngày 31/5, Công an TP HCM đang tạm giữ nhóm đối tượng này để điều tra. Ba người đàn ông cứu cụ bà 72 tuổi trôi trên sông: Ngày 30/5, đi lấy thuốc về, khát nước nên cụ Nguyễn Thị Xuân (72 tuổi, trú huyện Yên Thành, Nghệ An) xuống sông uống rồi không may bị trượt chân. Cụ bà bị nước đẩy trôi khoảng 2km. Tối cùng ngày, ông Nguyễn Bá Nghệ (46 tuổi), ông Đậu Văn Hoàng (37 tuổi) và ông Hoàng Danh Cừ (37 tuổi) đang ngồi hóng mát ở cầu Cây Phượng, xã Lăng Thành, huyện Yên Thành phát hiện cụ bà nên đã nhanh chóng cứu giúp. Mạo danh nhân viên ngân hàng để lừa chiếm gần 1 tỷ đồng: Nguyễn Minh Lưu (25 tuổi, ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đã mạo danh nhân viên ngân hàng để yêu cầu người phụ nữ ở Bắc Giang đọc mã OTP rồi chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng. Ngày 31/5, Lưu bị Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố bị can về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Hai cha con tử vong trong đám cháy lúc rạng sáng: Khoảng 3h15 ngày 31/5, đám cháy bùng phát tại căn nhà số 16A, đường Nguyễn Thiện Thuật, phường 2, quận 3, TP Hồ Chí Minh. Thời điểm này trong căn nhà có 4 người mắc kẹt. Sau đó, lực lượng chức năng cùng người dân không chế ngon lửa 4 người được đưa vào bệnh viện cấp cứu có 2 người không qua khỏi là ông N.H.V (SN 1948) và anh N.V.Đ.N (SN 1989, con ông V.), 2 người còn lại sức khỏe đã ổn định. Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn thu lợi bất chính hơn 200 tỷ đồng: Chiều 31/5, Công an TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hoá) cho biết, vừa bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây thành lập hàng chục "công ty ma" để mua bán trái phép hoá đơn thuế giá trị gia tăng lớn nhất từ trước đến nay. Các nghi phạm phát hành gần 5.000 chứng từ, mua bán hóa đơn trái phép với tổng lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn hơn 1.000 tỷ đồng, thu lời bất chính hơn 200 tỷ đồng. Lập Faecbook giả bán lan đột biến để lừa hơn 200 triệu đồng: Nguyễn Minh Tiến (29 tuổi, trú TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đã giả facebook của người chuyên bán hoa lan rồi nói với nạn nhân góp vốn chơi lan chung chỉ trong thời gian ngắn, Tiến đã lừa đảo hàng trăm triệu đồng của người mê lan. Ngày 31/5, Tiến bị Công an Quảng Nam đã khởi tố, bắt tạm giam. 7 nam nữ phê ma túy tập thể trong quán karaoke lúc rạng sáng: rạng sáng 31/5, Công an quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng bất ngờ ập vào quán karaoke tại địa chỉ 152 Lê Văn Hiến (phường Khuê Mỹ), phát hiện nhiều thanh niên nam nữ có biểu hiện phê ma túy. Qua kiểm tra, 7 người gồm 5 nam, 2 nữ trong quán hát được phát hiện dương tính với ma túy. Khởi tố Giám đốc chi nhánh Tổng Cty Cà phê Việt Nam tại Gia Lai: Ngày 31/5, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố ông Vũ Văn Đại (SN 1972, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Cty Cà phê Ia Sao 2) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Đại và các cá nhân đã để ngoài sổ sách kế toán hàng trăm triệu đồng từ tiền bán cây. Nguyên tắc, số tiền phải được hạch toán vào sổ sách, nhưng 2 đời giám đốc, kế toán và thủ quỹ để ra bên ngoài, gây thiệt hại cho Tổng Cty Cà phê Việt Nam. >>> Xem thêm video: Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, đánh nhau gây thương tích. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

