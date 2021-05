Tin nóng 28/5: Khách xem web khiêu dâm, chủ quán bị phạt nặng

Khách xem web khiêu dâm, chủ quán bị phạt nặng: Tối 25/5, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra đột xuất quán X Gaming Center tại Trung tâm Thương mại Phú Lộc Plaza (TP Lạng Sơn) do ông Tuấn Anh làm chủ. Lúc này, cơ quan chức năng bắt quả tang 8 người sử dụng dịch vụ Internet. Thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện khách của quán truy cập nhiều website khiêu dâm, đồi trụy. Chủ quán sau đó bị phạt 15 triệu đồng. Thách nhau trên facebook, hai người bị thương, một người bị bắt: Nghe em trai kể lại mâu thuẫn với người khác, Diệp Xuân Sang (SN 2004, trú ở xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn, Bình Định) sử dụng facebook để thách thức rồi rủ đồng bọn mang hung khí đến "điểm hẹn" tấn công Nguyễn Duy Nam (SN 2004) và Nguyễn Quốc Đan (SN 2007, đều trú tại thị xã An Nhơn) bị thương. Kết luận giám định pháp y cho thấy tỷ lệ thương tích của Đan 2%, Nam 37%. Rủ nhau ra sông tắm, 2 em học sinh bị đuối nước: Ngày 28/5, UBND xã Phú Phong, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh cho biết, chiều 27/5, cháu P.D.M (học sinh lớp 6, trường THCS thị trấn Hương Khê) và T.T.B (học sinh lớp 3, trường Tiểu học thị trấn Hương Khê) cùng 2 cháu khác rủ nhau ra sông Tiêm (ở khu vực rào Cồn, xã Phú Phong, huyện Hương Khê) tắm. Trong lúc tắm, 2 cháu P.D.M. và T.T.B. không may trượt chân ra xa dòng nước sau đó đuối nước tử vong. Hàng trăm ngôi mộ ở Thái Bình bị kẻ xấu khoan lỗ: Ngày 28/5, UBND huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình cho biết, khoảng 5 ngày gần đây, người dân tại 2 xã Nam Hà, Nam Hải hoang mang, lo lắng và bức xúc khi phát hiện sự việc hàng trăm ngôi mộ người thân bị kẻ gian dùng vật nhọn khoan, dùi thủng một lỗ nhỏ hình tròn từ trên mặt các ngôi mộ... Người dân rất bức xúc, không biết tại sao kẻ gian lại làm như vậy và làm với mục đích gì? Hai đôi nam nữ "mây mưa" trong tiệm gội đầu: Ngày 28/5, Công an huyện Lộc Ninh (Bình Phước) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Trương Thị Hồng Nhung (34 tuổi, quê Long An) để điều tra về hành vi “Chứa mại dâm”. Nhung là chủ tiệm gội đầu, giác hơi Cát Cát trên địa bàn. Trước đó, Công an bất ngờ kiểm tra tiệm gội đầu này và bắt quả tang tại phòng số 1 và 2 của tiệm có 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Nam thanh niên đi câu cá một mình tử vong: Sáng 27/5, Trần Thanh H (SN 2001, trú tại xóm 12, xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) đi câu cá một mình ở cống Nam Điền B trên địa bàn tử vong. Vào khoảng 9h ngày 28/5, cơ quan chức năng và người dân đã phát hiện thi thể nạn nhân nổi trên mặt nước. Sau đó, chính quyền địa phương đã làm các thủ tục cần thiết để bàn giao thi thể cho gia đình thực hiện mai táng. Nam thanh niên giao cấu với bạn gái "nhí": Do quen biết qua mạng xã hội và nảy sinh tình cảm nên Vũ Minh Cảnh (SN 2002, trú tại huyện Xuyện Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu) đã hẹn gặp N.T.H.D. (SN 2006, trú TP.Vũng Tàu) tại xã Hiệp Hòa, huyện Xuyên Mộc. Tại đây, Cảnh đã giao cấu với D. và bị phát hiện. Ngày 28/5, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang tạm giữ Cảnh để điều tra. Cuồng ghen, gã "chồng hờ" sát hại chồng cũ của vợ: Nguyễn Thái Phi Khanh (SN 1975, ngụ quận 3, TP Hồ Chí Minh) luôn ghen tuông với chồng cũ của vợ. Trong cơn cuồng ghen, Khanh đã sát hại người này rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngày 28/5, TAND Hồ Chí Minh đã tuyên tử hình Khanh về tội giết người. >>> Xem thêm video: Khởi tố vụ án 2 người phụ nữ bị sát hại ở chòi vịt. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

