Tin nóng 3/11: Bé gái khù khờ bị hiếp dâm, làm mẹ ở tuổi 15

Bé gái khù khờ bị hiếp dâm, làm mẹ ở tuổi 15: Ngày 3/11, Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết đang điều tra, làm rõ sự việc bé gái mới 15 tuổi bị xâm hại dẫn đến mang thai và sinh con. Nạn nhân là cháu N.T.T.N. (SN 2006, trú xã Nam Anh, huyện Nam Đàn). Do sinh non, thiếu tháng nên cháu bé chỉ nặng hơn 1,4 kg, phải nằm lồng kính một thời gian, hiện đã được gia đình đưa về chăm sóc. Cháu bé 3 tuổi tử vong dưới giếng nước sâu 30 m: Ngày 3/11, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai cho biết, chiều 2/11, cháu M.Q.T (SN 2018, trú tại địa phương) đang chơi gần nhà, cháu bé không may bị ngã xuống giếng nước sâu 30 m và khi lực lượng cứu hộ tiếp cận, đưa được lên trên thì nạn nhân đã tử vong. Nghi án phóng hỏa đốt nhà khiến 4 người thương vong: Ngày 3/11, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà làm 2 người chết và 2 người bị thương nặng tại TP Mỹ Tho vào đêm 2/11. Theo cơ quan chức năng, vụ cháy này có khả năng có người phóng hỏa. Bắt 2 cán bộ quản lý thị trường chiếm đoạt 160 triệu đồng của tài xế: Ngày 3/11, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đang tạm giữ đối với Huỳnh Văn Đại (Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông) và Nguyễn Đình Nghinh (Kiểm soát viên Đội quản lý thị trường số 1) để điều tra về hành vi chiếm đoạt 160 triệu đồng của tài xế xe chở xăng dầu. Tàu vận tải va tàu cá, 2 vợ chồng tử vong: Khoảng 2h30 ngày 3/11, tại khu vực hang Đầu Gỗ (vịnh Hạ Long, Quảng Ninh), tàu vận tải TB 3699 đã va chạm với tàu đánh cá do anh Bùi Công Hùng (34 tuổi) và vợ là chị Đoàn Thị Chiên (31 tuổi, cùng trú thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) điều khiển. Hậu quả, tàu đánh cá bị chìm và hai vợ chồng anh Hùng, chị Chiên tử vong. Cãi nhau, anh lấy chày đập đầu em tử vong: do có mâu thuẫn nên giữa IA (SN 1987, trú TP Kon Tum, Kon Tum) và em trai là A Kong (SN 1993) xảy ra xô xát với nhau. Sau đó IA đã sử dụng một chiếc chày bằng gỗ đánh nạn nhân tử vong. Ngày 3/11, Công an tỉnh Kon Tum cho biết đang tạm giữ AI để điều tra, làm rõ. Thanh niên say rượu cầm dao rượt đuổi Công an: Sau khi say rượu, Trần Kim Cương (21 tuổi, trú xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam) chạy xe máy về nhà đập phá đồ đạc, chửi bới cha mẹ. Nhận tin báo, Công an xã Tam Tiến cử thượng úy Bùi Ngọc Bình và một dân quân đến hiện trường xử lý vụ việc thì bị Cương cầm dao rượt đuổi. Ngày 3/11, Công an huyện Núi Thành cho biết đang tạm giữ Cương để điều tra. Tài xế quên đóng cửa, học sinh lớp 6 rơi xuống đường tử vong: Trưa 2/11, em N.G.H. (SN 2010, học sinh lớp 6, trường THCS Ama Trang Lơng, huyện Krông Năng, Đắk Lắk) từ nhà lên xe đưa đón học sinh tới trường học ca chiều. Do bất cẩn quên đóng cửa xe nên khi đến địa phận xã Đliê Ya, tài xế Trần Văn Liều (49 tuổi, trú xã Đliê Ya) đã đánh lái mạnh để nhường đường cho xe cày, em H. đứng gần cửa bị rơi xuống đường, bánh xe cán qua, tử vong. >>> Xem thêm video: An Giang: Khởi tố nam thanh niên hiếp dâm bạn nhậu 13 tuổi. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Bé gái khù khờ bị hiếp dâm, làm mẹ ở tuổi 15: Ngày 3/11, Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết đang điều tra, làm rõ sự việc bé gái mới 15 tuổi bị xâm hại dẫn đến mang thai và sinh con. Nạn nhân là cháu N.T.T.N. (SN 2006, trú xã Nam Anh, huyện Nam Đàn). Do sinh non, thiếu tháng nên cháu bé chỉ nặng hơn 1,4 kg, phải nằm lồng kính một thời gian, hiện đã được gia đình đưa về chăm sóc. Cháu bé 3 tuổi tử vong dưới giếng nước sâu 30 m: Ngày 3/11, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai cho biết, chiều 2/11, cháu M.Q.T (SN 2018, trú tại địa phương) đang chơi gần nhà, cháu bé không may bị ngã xuống giếng nước sâu 30 m và khi lực lượng cứu hộ tiếp cận, đưa được lên trên thì nạn nhân đã tử vong. Nghi án phóng hỏa đốt nhà khiến 4 người thương vong: Ngày 3/11, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà làm 2 người chết và 2 người bị thương nặng tại TP Mỹ Tho vào đêm 2/11. Theo cơ quan chức năng, vụ cháy này có khả năng có người phóng hỏa. Bắt 2 cán bộ quản lý thị trường chiếm đoạt 160 triệu đồng của tài xế: Ngày 3/11, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đang tạm giữ đối với Huỳnh Văn Đại (Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông) và Nguyễn Đình Nghinh (Kiểm soát viên Đội quản lý thị trường số 1) để điều tra về hành vi chiếm đoạt 160 triệu đồng của tài xế xe chở xăng dầu. Tàu vận tải va tàu cá, 2 vợ chồng tử vong: Khoảng 2h30 ngày 3/11, tại khu vực hang Đầu Gỗ (vịnh Hạ Long, Quảng Ninh), tàu vận tải TB 3699 đã va chạm với tàu đánh cá do anh Bùi Công Hùng (34 tuổi) và vợ là chị Đoàn Thị Chiên (31 tuổi, cùng trú thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) điều khiển. Hậu quả, tàu đánh cá bị chìm và hai vợ chồng anh Hùng, chị Chiên tử vong. Cãi nhau, anh lấy chày đập đầu em tử vong: do có mâu thuẫn nên giữa IA (SN 1987, trú TP Kon Tum, Kon Tum) và em trai là A Kong (SN 1993) xảy ra xô xát với nhau. Sau đó IA đã sử dụng một chiếc chày bằng gỗ đánh nạn nhân tử vong. Ngày 3/11, Công an tỉnh Kon Tum cho biết đang tạm giữ AI để điều tra, làm rõ. Thanh niên say rượu cầm dao rượt đuổi Công an: Sau khi say rượu, Trần Kim Cương (21 tuổi, trú xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam) chạy xe máy về nhà đập phá đồ đạc, chửi bới cha mẹ. Nhận tin báo, Công an xã Tam Tiến cử thượng úy Bùi Ngọc Bình và một dân quân đến hiện trường xử lý vụ việc thì bị Cương cầm dao rượt đuổi. Ngày 3/11, Công an huyện Núi Thành cho biết đang tạm giữ Cương để điều tra. Tài xế quên đóng cửa, học sinh lớp 6 rơi xuống đường tử vong: Trưa 2/11, em N.G.H. (SN 2010, học sinh lớp 6, trường THCS Ama Trang Lơng, huyện Krông Năng, Đắk Lắk) từ nhà lên xe đưa đón học sinh tới trường học ca chiều. Do bất cẩn quên đóng cửa xe nên khi đến địa phận xã Đliê Ya, tài xế Trần Văn Liều (49 tuổi, trú xã Đliê Ya) đã đánh lái mạnh để nhường đường cho xe cày, em H. đứng gần cửa bị rơi xuống đường, bánh xe cán qua, tử vong. >>> Xem thêm video: An Giang: Khởi tố nam thanh niên hiếp dâm bạn nhậu 13 tuổi. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.