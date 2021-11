Tin nóng 2/11: Nam thanh niên tử vong bất thường dưới mương nước

Nam thanh niên tử vong bất thường dưới mương nước: Sáng 2/11, người dân phát hiện anh Hoàng Tiên Ngân (SN 1996. trú huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn) tử vong bất thường tại mương nước trong KCN Vân Trung thuộc huyện Yên Dũng, Bắc Giang. Tại hiện trường, nạn nhân vẫn đội mũ bảo hiểm, xe máy vẫn dựng trên đường. Nhắc nhở vì nhậu nói to, cầm dao đâm người: Khi nhắc nhở về việc ngồi nhậu nói to, giữa Trần Văn Bình (31 tuổi, trú huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) và Hiếu (31 tuổi, trú cùng địa phương) xảy ra cãi vã. Bình đã dùng dao đâm nạn nhân tử vong. Ngày 2/11, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ Bình để điều tra. Người đàn ông rơi chung cư tử vong: Ngày 2/11, Công an quận Tân Phú, TP.HCM thông báo đang tìm người thân của người đàn ông rơi lầu tử vong tại chung cư IDICO (thuộc phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú) để phục vụ điều tra. Người này khoảng 35 tuổi, cao 1m60, mặc áo sơ mi tay dài xanh đen, quần short kem, ngực trái xăm hình cá chép màu đen, đi dép tổ ong màu trắng. Vay tiền ngân hàng chơi chứng khoán bị thua, cướp tiệm vàng trả nợ: Ham mê chứng khoán và bị thua lỗ, trong lúc nợ ngân hàng hối thúc, Vũ Văn Ngãi (SN 2001, trú thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) đã đi cướp 1 dây chuyền 2 chỉ 24k trị giá hơn 10 triệu đồng tại 1 tiệm vàng ở thị xã Hoàng Mai với mục đích để trả nợ. Ngày 2/11, Công an thị xã Hoàng Mai cho biết vừa bắt giữ đường Ngãi. Truy nã đối tượng cầm đầu đường dây trồng cần sa trái phép ở Đắk Lắk: Ngày 2/11, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã toàn quốc Hồ Thanh Phong (42 tuổi, trú tại xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột). Công an xác định, Phong là đối tượng cầm đầu đường dây trồng và mua bán cây cần sa quy mô lớn tại tỉnh này. Hai máy bay Airbus A321 va nhau ở sân bay Nội Bài: Sáng 2/11, Một chiếc Airbus A321 đang được kéo khỏi sân đỗ chuẩn bị bay từ sân bay Nội Bài đi Phú Quốc, đã va vào một chiếc Airbus A321 khác đang đỗ bên cạnh. Hậu quả khiến 2 máy bay bị hư hỏng nhẹ. Tông vào đuôi xe tải, nam thanh niên tử vong: Rạng sáng 2/10, tại TP Quy Nhơn, Bình Định chiếc xe máy do một nam thanh niên điều khiển khi qua khỏi cầu Thị Nại một đoạn, phương tiện này tông vào đuôi ô tô tải. Cú va chạm mạnh đã khiến người này tử vong, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. >>> Xem thêm video: Đà Nẵng: Phát hiện thi thể chết khô trong rừng. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Nam thanh niên tử vong bất thường dưới mương nước: Sáng 2/11, người dân phát hiện anh Hoàng Tiên Ngân (SN 1996. trú huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn) tử vong bất thường tại mương nước trong KCN Vân Trung thuộc huyện Yên Dũng, Bắc Giang. Tại hiện trường, nạn nhân vẫn đội mũ bảo hiểm, xe máy vẫn dựng trên đường. Nhắc nhở vì nhậu nói to, cầm dao đâm người: Khi nhắc nhở về việc ngồi nhậu nói to, giữa Trần Văn Bình (31 tuổi, trú huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) và Hiếu (31 tuổi, trú cùng địa phương) xảy ra cãi vã. Bình đã dùng dao đâm nạn nhân tử vong. Ngày 2/11, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ Bình để điều tra. Người đàn ông rơi chung cư tử vong: Ngày 2/11, Công an quận Tân Phú, TP.HCM thông báo đang tìm người thân của người đàn ông rơi lầu tử vong tại chung cư IDICO (thuộc phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú) để phục vụ điều tra. Người này khoảng 35 tuổi, cao 1m60, mặc áo sơ mi tay dài xanh đen, quần short kem, ngực trái xăm hình cá chép màu đen, đi dép tổ ong màu trắng. Vay tiền ngân hàng chơi chứng khoán bị thua, cướp tiệm vàng trả nợ: Ham mê chứng khoán và bị thua lỗ, trong lúc nợ ngân hàng hối thúc, Vũ Văn Ngãi (SN 2001, trú thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) đã đi cướp 1 dây chuyền 2 chỉ 24k trị giá hơn 10 triệu đồng tại 1 tiệm vàng ở thị xã Hoàng Mai với mục đích để trả nợ. Ngày 2/11, Công an thị xã Hoàng Mai cho biết vừa bắt giữ đường Ngãi. Truy nã đối tượng cầm đầu đường dây trồng cần sa trái phép ở Đắk Lắk: Ngày 2/11, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã toàn quốc Hồ Thanh Phong (42 tuổi, trú tại xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột). Công an xác định, Phong là đối tượng cầm đầu đường dây trồng và mua bán cây cần sa quy mô lớn tại tỉnh này. Hai máy bay Airbus A321 va nhau ở sân bay Nội Bài: Sáng 2/11, Một chiếc Airbus A321 đang được kéo khỏi sân đỗ chuẩn bị bay từ sân bay Nội Bài đi Phú Quốc, đã va vào một chiếc Airbus A321 khác đang đỗ bên cạnh. Hậu quả khiến 2 máy bay bị hư hỏng nhẹ. Tông vào đuôi xe tải, nam thanh niên tử vong: Rạng sáng 2/10, tại TP Quy Nhơn, Bình Định chiếc xe máy do một nam thanh niên điều khiển khi qua khỏi cầu Thị Nại một đoạn, phương tiện này tông vào đuôi ô tô tải. Cú va chạm mạnh đã khiến người này tử vong, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. >>> Xem thêm video: Đà Nẵng: Phát hiện thi thể chết khô trong rừng. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.