Tin nóng 1/11: Em rể giết anh vợ vì bảo về ngủ không được

Em rể giết anh vợ vì bảo về ngủ không được: Sau khi ăn cơm xong, em rể là Vi Văn Khăm (42 tuổi, trú huyện Anh Sơn, Nghệ An) bảo anh vợ là Vi Văn B (47 tuổi, trú cùng địa phương) về nhà ngủ nhưng bị anh thách thức nên người em đã dùng cây gậy tre đánh tử vong nạn nhân. Ngày 1/11, Công an huyện Anh Sơn cho biết đang tạm giữ Khăm để điều tra. Mạo danh công an lừa hàng tỷ đồng: Với thủ đoạn hứa hẹn xin việc làm và đổi tiền mới, ngoại tệ, Ngô Thị Chinh (huyện Đông Anh, Hà Nội) lừa đảo và chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều bị hại. Ngày 1/11, Công an TP Hà Nội cho biết vừa khởi tố Chinh về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cựu cảnh sát khu vực làm giả sổ tạm trú: Vũ Hải Long (29 tuổi, từng là cán bộ Cảnh sát khu vực Công an phường La Khê, sau chuyển sang làm Cảnh sát khu vực Công an phường Phú Lương, quận Hà Đông, TP Hà Nội) đã làm giả 7 tài liệu, thu lời 5 triệu đồng. Ngày 1/11, VKSND TP Hà Nội đã truy tố Vũ Hải Long. (Ảnh minh họa) Tịch thu hàng chục nghìn tấn hàng hóa vi phạm trị giá hơn 8 tỷ đồng: Ngày 1/11, UBND tỉnh Hải Dương cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính 2 doanh nghiệp và 5 cá nhân với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng, tịch thu hàng chục nghìn tấn hàng hóa vi phạm trị giá hơn 8 tỷ đồng trên địa bàn tỉnh. Bực tức thái độ, chồng chém vào đầu vợ thương tích nặng: Trong lúc lời qua tiếng lại, bực tức thái độ, Phan Ngọc Vịnh (SN 1952, trú huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) đã xách dao đuổi chém vào đầu vợ mình là chị N.T.L (SN 1955) gây thương tích 33%. Ngày 1/11, Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết đã bắt tạm giam Vịnh để điều tra. Rơi từ tầng cao chung cư xuống đất, bé trai 5 tuổi tử vong: Ngày 1/11, UBND phường Kim Tân (TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) cho biết tối 31/10, trên địa bàn phường đã xảy ra một vụ việc đau lòng khiến 1 bé trai 5 tuổi tử vong. Nạn nhân ở cùng mẹ tại một căn hộ ở tầng 15 chung cư. Thời điểm xảy ra vụ việc, mẹ cháu bé đi vắng. Mượn xe máy mang đi cầm cố để lấy tiền trả nợ: Nguyễn Thành Nam (SN 1992; trú Nghệ An) mượn xe máy của chị chị N.T.N (trú quận Ba Đình, Hà Nội) đi bán sim, do không bán được nên đã nảy sinh ý định cầm cố xe máy của chị N. để lấy tiền trả nợ. Sau đó, Nam đã đem xe đi "cắm" được 8,5 triệu đồng. Ngày 1/11, Công an quận Ba Đình cho biết đang tạm giữ Nam. Đôi nam nữ tử vong khi đâm vào ống cống giữa đường: Khoảng 1h30 ngày 1/11, trên đoạn đường trong Khu công nghiệp Điềm Thụy thuộc xóm Hắng, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên anh Hà Văn Đ. (23 tuổi, trú tại Sơn La) lái xe máy chở chị Vũ Thị N. (23 tuổi, trú tại Thái Nguyên) trở về phòng trọ thì bất ngờ đâm vào cống chắn ngang giữa đường khiến cả 2 tử vong. >>> Xem thêm video: Hé lộ nguyên nhân vụ đâm chém ở Bệnh viện Sa Đéc. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Em rể giết anh vợ vì bảo về ngủ không được: Sau khi ăn cơm xong, em rể là Vi Văn Khăm (42 tuổi, trú huyện Anh Sơn, Nghệ An) bảo anh vợ là Vi Văn B (47 tuổi, trú cùng địa phương) về nhà ngủ nhưng bị anh thách thức nên người em đã dùng cây gậy tre đánh tử vong nạn nhân. Ngày 1/11, Công an huyện Anh Sơn cho biết đang tạm giữ Khăm để điều tra. Mạo danh công an lừa hàng tỷ đồng: Với thủ đoạn hứa hẹn xin việc làm và đổi tiền mới, ngoại tệ, Ngô Thị Chinh (huyện Đông Anh, Hà Nội) lừa đảo và chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều bị hại. Ngày 1/11, Công an TP Hà Nội cho biết vừa khởi tố Chinh về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cựu cảnh sát khu vực làm giả sổ tạm trú: Vũ Hải Long (29 tuổi, từng là cán bộ Cảnh sát khu vực Công an phường La Khê, sau chuyển sang làm Cảnh sát khu vực Công an phường Phú Lương, quận Hà Đông, TP Hà Nội) đã làm giả 7 tài liệu, thu lời 5 triệu đồng. Ngày 1/11, VKSND TP Hà Nội đã truy tố Vũ Hải Long. (Ảnh minh họa) Tịch thu hàng chục nghìn tấn hàng hóa vi phạm trị giá hơn 8 tỷ đồng: Ngày 1/11, UBND tỉnh Hải Dương cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính 2 doanh nghiệp và 5 cá nhân với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng, tịch thu hàng chục nghìn tấn hàng hóa vi phạm trị giá hơn 8 tỷ đồng trên địa bàn tỉnh. Bực tức thái độ, chồng chém vào đầu vợ thương tích nặng: Trong lúc lời qua tiếng lại, bực tức thái độ, Phan Ngọc Vịnh (SN 1952, trú huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) đã xách dao đuổi chém vào đầu vợ mình là chị N.T.L (SN 1955) gây thương tích 33%. Ngày 1/11, Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết đã bắt tạm giam Vịnh để điều tra. Rơi từ tầng cao chung cư xuống đất, bé trai 5 tuổi tử vong: Ngày 1/11, UBND phường Kim Tân (TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) cho biết tối 31/10, trên địa bàn phường đã xảy ra một vụ việc đau lòng khiến 1 bé trai 5 tuổi tử vong. Nạn nhân ở cùng mẹ tại một căn hộ ở tầng 15 chung cư. Thời điểm xảy ra vụ việc, mẹ cháu bé đi vắng. Mượn xe máy mang đi cầm cố để lấy tiền trả nợ: Nguyễn Thành Nam (SN 1992; trú Nghệ An) mượn xe máy của chị chị N.T.N (trú quận Ba Đình, Hà Nội) đi bán sim, do không bán được nên đã nảy sinh ý định cầm cố xe máy của chị N. để lấy tiền trả nợ. Sau đó, Nam đã đem xe đi "cắm" được 8,5 triệu đồng. Ngày 1/11, Công an quận Ba Đình cho biết đang tạm giữ Nam. Đôi nam nữ tử vong khi đâm vào ống cống giữa đường: Khoảng 1h30 ngày 1/11, trên đoạn đường trong Khu công nghiệp Điềm Thụy thuộc xóm Hắng, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên anh Hà Văn Đ. (23 tuổi, trú tại Sơn La) lái xe máy chở chị Vũ Thị N. (23 tuổi, trú tại Thái Nguyên) trở về phòng trọ thì bất ngờ đâm vào cống chắn ngang giữa đường khiến cả 2 tử vong. >>> Xem thêm video: Hé lộ nguyên nhân vụ đâm chém ở Bệnh viện Sa Đéc. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.