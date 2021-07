Tin nóng 30/7: Bé gái đang ngủ bị cha dượng hiếp dâm

Đi nhậu về lẻn vào giường hiếp dâm con riêng của vợ: Sau khi uống rượu về, Triệu A. H. (SN 1984, trú huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh) thấy T. T. Q. (SN 2008, con riêng của vợ) và em gái đang ngủ nên đã đến nằm cạnh và hiếp dâm Q. Ngày 30/7, H. bị Công an huyện Ba Chẽ bắt khẩn cấp. "Thánh chửi" Dương Minh Tuyền bị bắt khi "bay lắc" trong quán karaoke: Ngày 30/7, Công an TP Ninh Bình (Ninh Bình) đã bắt giữ một nhóm người người sử dụng chất ma túy trái phép trong quán hát tại phường Đông Thành, TP. Ninh Bình. Trong nhóm này có đối tượng Dương Minh Tuyền (SN 1986, trú TP Bắc Ninh). Nam bảo vệ bị đánh chết trước cổng công ty: Ngày 29/7, nhiều công nhân tại một công ty thuộc Khu Công nghiệp Thanh Oai (Hà Nội) phát hiện ông H. (53 tuổi, trú Thanh Oai) là bảo vệ tử vong. Ngày 30/7, Công an TP Hà Nội cho biết, đối tượng gây án đã tới cơ quan chức năng đầu thú. Nguyên nhân ban đầu do mâu thuẫn về tiền bạc. Về nhà buổi tối, không thấy vợ, người đàn ông tự đâm vào ngực mình: Tối 29/7, ông Hồ Văn Tr., (trú huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam), khi đã uống rượu say, ông Tr. về nhà không thấy vợ nên tức giận lấy một con dao Thái đâm vào ngực bên phải dẫn đến bị thương nguy kịch. Ngay sau đó, ông Tr. đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam. Dùng gậy uy hiếp cướp điện thoại của người phụ nữ: Nguyễn Xuân Liên và Phạm Xuân Dương (SN 1990, ở Thanh Hóa) phát hiện chị N.P (35 tuổi) đang điều khiển xe máy đi một mình ở huyện Nho Quan, Ninh Bình. 2 đối tượng này đã uy hiếp, đe dọa và cướp của chị P chiếc điện thoại di động rồi bỏ chạy. Ngày 30/7, 2 đối tượng này bị CA huyện Nho quan bắt giữ. Khởi tố bị can trong vụ án tại Bệnh viện Tim: Ngày 30/7, Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với: Phạm Huy Lập, Giám đốc; Phạm Thị Kim Oanh, Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Hoàng Nga về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Nhóm mua bán dâm bất chấp dịch COVID-19: Ngày 29/7, Công an phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) kiểm tra hành chính nhà nghỉ Dahome tại phường Mỹ An thì phát hiện có 3 nam và 5 nữ có dấu hiệu nghi vấn tổ chức mua bán dâm. Nhóm này khai nhận có 2 cặp vừa thực hiện hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ này. Thanh niên túng tiền trộm cáp viễn thông đem bán: Do túng tiền, Nguyễn Bá Hưng (SN 1990, trú phường Hồng Hải, TP Hạ Long) đã cắt trộm dây cáp điện trị giá trên 2,5 triệu đồng của Trung tâm viễn thông 1 – Viễn thông Quảng Ninh đi bán lấy để tiêu xài. Ngày 30/7, Hưng bị Quảng Ninh bắt khẩn cấp. Xe nâng tông người phụ nữ đi tập thể dục tử vong: ngày 30/7 tại phường Hồng Hải - TP Hạ Long, Quảng Ninh chiếc xe nâng di chuyển rất nhanh rẽ vào đường nhánh bên phải đã đâm và chèn qua người một phụ nữ đi bộ dưới lòng đường dẫn đến tử vong. >>>>> Xem thêm video: Án chung thân cho người cha hiếp dâm 2 con gái ruột. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Đi nhậu về lẻn vào giường hiếp dâm con riêng của vợ: Sau khi uống rượu về, Triệu A. H. (SN 1984, trú huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh) thấy T. T. Q. (SN 2008, con riêng của vợ) và em gái đang ngủ nên đã đến nằm cạnh và hiếp dâm Q. Ngày 30/7, H. bị Công an huyện Ba Chẽ bắt khẩn cấp. "Thánh chửi" Dương Minh Tuyền bị bắt khi "bay lắc" trong quán karaoke: Ngày 30/7, Công an TP Ninh Bình (Ninh Bình) đã bắt giữ một nhóm người người sử dụng chất ma túy trái phép trong quán hát tại phường Đông Thành, TP. Ninh Bình. Trong nhóm này có đối tượng Dương Minh Tuyền (SN 1986, trú TP Bắc Ninh) . Nam bảo vệ bị đánh chết trước cổng công ty: Ngày 29/7, nhiều công nhân tại một công ty thuộc Khu Công nghiệp Thanh Oai (Hà Nội) phát hiện ông H. (53 tuổi, trú Thanh Oai) là bảo vệ tử vong. Ngày 30/7, Công an TP Hà Nội cho biết, đối tượng gây án đã tới cơ quan chức năng đầu thú. Nguyên nhân ban đầu do mâu thuẫn về tiền bạc. Về nhà buổi tối, không thấy vợ, người đàn ông tự đâm vào ngực mình: Tối 29/7, ông Hồ Văn Tr., (trú huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam), khi đã uống rượu say, ông Tr. về nhà không thấy vợ nên tức giận lấy một con dao Thái đâm vào ngực bên phải dẫn đến bị thương nguy kịch. Ngay sau đó, ông Tr. đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam. Dùng gậy uy hiếp cướp điện thoại của người phụ nữ: Nguyễn Xuân Liên và Phạm Xuân Dương (SN 1990, ở Thanh Hóa) phát hiện chị N.P (35 tuổi) đang điều khiển xe máy đi một mình ở huyện Nho Quan, Ninh Bình. 2 đối tượng này đã uy hiếp, đe dọa và cướp của chị P chiếc điện thoại di động rồi bỏ chạy. Ngày 30/7, 2 đối tượng này bị CA huyện Nho quan bắt giữ. Khởi tố bị can trong vụ án tại Bệnh viện Tim: Ngày 30/7, Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với: Phạm Huy Lập, Giám đốc; Phạm Thị Kim Oanh, Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Hoàng Nga về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Nhóm mua bán dâm bất chấp dịch COVID-19: Ngày 29/7, Công an phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) kiểm tra hành chính nhà nghỉ Dahome tại phường Mỹ An thì phát hiện có 3 nam và 5 nữ có dấu hiệu nghi vấn tổ chức mua bán dâm. Nhóm này khai nhận có 2 cặp vừa thực hiện hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ này. Thanh niên túng tiền trộm cáp viễn thông đem bán: Do túng tiền, Nguyễn Bá Hưng (SN 1990, trú phường Hồng Hải, TP Hạ Long) đã cắt trộm dây cáp điện trị giá trên 2,5 triệu đồng của Trung tâm viễn thông 1 – Viễn thông Quảng Ninh đi bán lấy để tiêu xài. Ngày 30/7, Hưng bị Quảng Ninh bắt khẩn cấp. Xe nâng tông người phụ nữ đi tập thể dục tử vong: ngày 30/7 tại phường Hồng Hải - TP Hạ Long, Quảng Ninh chiếc xe nâng di chuyển rất nhanh rẽ vào đường nhánh bên phải đã đâm và chèn qua người một phụ nữ đi bộ dưới lòng đường dẫn đến tử vong. >>>>> Xem thêm video: Án chung thân cho người cha hiếp dâm 2 con gái ruột. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.