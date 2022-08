Tin nóng 29/8: Chồng vác cuốc bổ liên tiếp vào người vợ cũ và cái kết

Chồng vác cuốc bổ liên tiếp vào người vợ cũ và cái kết: Sáng 29/8, TAND tỉnh Đắk Lắk đã đã tuyên phạt 9 năm tù đối với bị cáo Lương Văn Hiếu (49 tuổi, trú tại phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Giết người”. Theo cáo trạng, Hiếu và chị N.T.H (38 tuổi, trú cùng phường) là vợ chồng và có với nhau 3 người con chung. Đến tháng 1/2022, cả hai ly hôn, con gái sinh năm 2006 sống cùng với Hiếu. Ngày 6/3, Hiếu rủ con gái đi làm rẫy cùng nhưng chị H. không đồng ý. Trong lúc bực tức, Hiếu đã về nhà mình lấy một cái cuốc sang nhà chị H., bổ liên tiếp 3 nhát vào đầu và vai vợ cũ khiến chị H. bị thương. Về quê dự đám cưới, 2 cha con bị đuối nước khi tắm sông: Chiều 29/8, chủ tịch UBND xã Thăng Phước (huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) cho biết đã tìm được thi thể của ông Phan Tấn Nhân (SN 1976; trú thôn An Lâm, xã Thăng Phước) cùng con gái 9 tuổi. Khoảng 8h cùng ngày, ông Nhân dẫn con gái ra khu vực sông Khang ở xã Thăng Phước để chơi, tắm sông. Trong lúc chơi đùa, con gái không may bị trượt chân rơi xuống khu vực nước sâu, ông Nhân nhảy xuống cứu thì cả hai cùng bị đuối nước. Được biết, ông Nhân là người ở địa phương này, nhiều năm qua vào TP HCM làm ăn. Cách đây một ngày, ông Nhân dẫn con gái về quê dự đám cưới người thân nhưng không may gặp nạn. Đi nhậu về, nghịch tử dùng kéo đâm chết cha ruột: Ngày 29/8, Công an tỉnh Bình Thuận đang tạm giữ Võ Minh Tự (SN 1988, xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, Bình Thuận) để làm rõ hành vi giết người. Trước đó, tối 28/8, Tự đi nhậu về thì thấy cha ruột là ông Võ Minh T. (SN 1966) đang ngồi uống rượu một mình."Rượu vào lời ra", giữa hai cha con xảy ra mâu thuẫn, trong lúc nóng giận, Tự đã dùng kéo đâm cha ruột khiến ông T. tử vong. Khởi tố 3 thiếu niên cầm đầu băng nhóm chém người: Mới đây, Công an huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Phạm Phi Nả (15 tuổi), Dương Tiến Quân (17 tuổi) và Nguyễn Việt Anh (15 tuổi) về tội Giết người. Tối 2/6, Nả, Quân và Việt Anh cùng gần 20 người khác mang theo kiếm, côn, gạch đến địa bàn xã Đồng Văn chém N.H.N. (15 tuổi) và N.K.D. (16 tuổi) bị thương tích nặng ở vùng đầu, thân và chân tay. TP HCM: Phát hiện 100.000 lít dầu DO nhập nhèm nguồn gốc: Mới đây, tổ công tác của Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng TP HCM) trong lúc tuần tra đã phát hiện trong 2 khoang tàu của ông Phạm Sỹ Liêu (SN 1972, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) có chứa khoảng 100.000 lít dầu DO. Ông Liêu không xuất trình được các hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hoá nói trên. Bị la rầy, nam thanh niên đâm cha dượng tử vong: Sáng 29/8, Công an tỉnh An Giang thông tin, Cơ quan CSĐT nơi đây vừa ra lệnh tạm giữ hình sự Huỳnh Văn Sang (SN 1997, ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang). Ngày 28/8, Sang dùng dao đâm ông Ơn (cha dượng, SN 1950, ngụ tỉnh Bạc Liêu) đến tử vong. Sau đó Sang được mẹ đưa đến công an đầu thú. Tại cơ quan công an, Sang khai nhận, đã ra tay với cha dượng là vì bị người này la rầy, sinh bực tức.

