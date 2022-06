Tin nóng 29/6: Cãi nhau, vợ 'phi' kéo khiến chồng tử vong tại chỗ

Cãi nhau, vợ 'phi' kéo khiến chồng tử vong tại chỗ: Trong lúc nóng giận, Nguyễn Thị Nhung (SN 1974, ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM) đã ném chiếc kéo trúng vùng cổ khiến người chồng là ông N.P.T. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Ngày 29/6, Công an huyện Bình Chánh thực hiện giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bà Nhung để điều tra, làm rõ. Trèo cột điện để bắt chim, 1 cháu bé tử vong: Ngày 29/6, UBND xã Vần Chải, Đồng Văn, Hà Giang cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một cháu bé tử vong. Theo đó, em Sùng Mí Nô (11 tuổi), là học sinh trường PTDT Bán trú Tiểu học, trong lúc đi chơi đã phát hiện tổ chim trên cột điện tại trạm biến áp và trèo lên để bắt, không may bị điện giật ngã xuống đất dẫn đến tử vong. Siết cổ vợ vì nghi ngờ không chung thủy: Xảy ra mâu thuẫn do nghi ngờ vợ là chị Lê Thị Ng. (SN 1988, trú huyện Châu Thành, An Giang), Dương Văn Nhật Nam (SN 1990) dùng tay bóp cổ vợ. Chị Ng vùng vẫy bỏ chạy thì bị Nam đuổi theo rồi dùng dây thừng siết cổ khiến nạn nhân tử vong. Ngày 29/6, Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ Nam để điều tra về hành vi giết người. Người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trong tiệm inox: Sáng 29/6, người dân khu vực đường Tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM phát hiện người đàn ông khoảng 43 tuổi tử vong trong tư thế treo cổ trong tiệm inox nên báo Công an. Theo người dân, nạn nhân cùng vợ thuê căn nhà trên để làm nghề inox từ nhiều năm nay. Mua xăng đốt nhà vì cho rằng bị ngăn cấm tình cảm: Cho rằng anh N.V.P. (SN 1982, trú phường 7, TP Vũng Tàu) và người thân ngăn cản công việc, chuyện tình cảm. Lê Ngọc Bảo (SN 1996, ngụ phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu) đã mua 5 lít xăng rồi gây ra ra vụ phóng hỏa nhà anh P. Ngày 29/6, Công an TP Vũng Tàu cho biết đã khởi tố Bảo về tội Giết người. Phát hiện thi thể 2 chị em ruột trong ao nước gần nhà: Sáng 29/6, cháu C.T.H. (4 tuổi) cùng em gái là cháu C.T.N.A. (2 tuổi, cùng trú xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) ra ao nước gần nhà để chơi. Đến khoảng 9h, không thấy 2 cháu ở nhà nên gia đình vội đi tìm thì phát hiện thi thể 2 cháu trong ao nước. Ngay sau sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến gia đình nạn nhân để động viên thăm hỏi và hỗ trợ chi phí mai táng. Bắt kẻ dùng súng xông vào nhà dân cướp vàng: Vương Văn Danh (36 tuổi, ngụ quận 8, TP HCM) đã vào trong nhà tại ấp 5, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh dùng súng và dao tấn công chủ nhà rồi cướp tài sản sau đó bỏ trốn. Ngày 29/6, Công an TP HCM cho hay, vừa phối hợp cùng Công an huyện Bình Chánh bắt giữ đối tượng Vương Văn Danh để điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Bắc Kạn: Bé gái 5 tuổi bị bác họ dùng dao sát hại. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

