Tin nóng 28/6: Người phụ nữ bị kẻ đáng tuổi con cưỡng hiếp, cướp tài sản

Bị đánh ghen, 2 mẹ con gài ma túy vào vợ người tình để trả thù: Bực tức vì bị đánh ghen, Lò Thị Dương (42 tuổi, trú Điện Biên) và con gái là Lò Thị Hồng (21 tuổi) đã cùng nhau thực hiện dã tâm gài ma túy vào vợ của người tình là chị Lường Thị Thanh (SN 1975, trú TP Điện Biên Phủ) rồi báo tin cho cơ quan chức năng bắt giữ. Người phụ nữ bị kẻ đáng tuổi con cưỡng hiếp, cướp tài sản: Khi đang trên đường đi bán hoa quả chị T.T.T. (45 tuổi, ngụ Tuy Phước, Bình Định) bị Nguyễn Tấn Lân (25 tuổi, trú cùng huyện) ép xe máy ngã ra đường rồi bị đánh đập, hãm hiếp. Sau đó, Lân đã cướp đi 6 chỉ vàng rồi tẩu thoát. May mắn là chị T. đã được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu. Đình chỉ công tác một đại uý công an nhận tiền để làm nhanh CCCD gắn chip: Ngày 28/6,Công an TP.HCM đã đình chỉ công tác Đại uý Lê Ngọc Minh, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Gò Vấp để điều tra, xử lý hành vi liên quan đến việc nhận tiền để "làm nhanh" CCCD gắn chip. Bỏ lại hộ khẩu trên cầu, người phụ nữ nhảy xuống sông: Ngày 28/6, Công an TP Dĩ An, Bình Dương cho biết, chiều 27/6, bà T.T.T. (41 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) đã lấy CMTND, hộ khẩu bỏ lại trên cầu rồi leo qua lan can nhảy xuống sông khu vực giáp ranh giữa TP Dĩ An (Bình Dương) và TP Biên Hòa. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm thi thể nạn nhân. Mâu thuẫn cá nhân, dùng dao đâm chết người: anh Đ.V.P. (SN 1984, trú huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) hẹn gặp Trần Quang Thìn (SN 1976, trú cùng huyện) nói chuyện. Khi P. đến hai bên xảy ra lời qua tiếng lại, sau đó anh P. lên xe mô tô chuẩn bị rời đi, Thìn bất ngờ rút con dao đã chuẩn bị sẵn, đâm anh P. khiến nạn nhân tử vong. Tìm thấy thi thể 3 học sinh mất tích ở sông Dinh: Sáng 28/6, lực lượng chức năng huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cùng người dân đã tìm thấy thi thể 3 học sinh mất tích trên sông Dinh. Các nạn nhân, gồm: L.P.N.C., T.Đ.T. và P.H.N. (cùng SN 2008, ngụ thị trấn NT Việt Trung). Trước đó 1 ngày, 3 học sinh nói trên rủ nhau đi tắm ở sông Dinh, đoạn gần cầu Ngầm Cờ Đỏ, thuộc thị trấn NT Việt Trung và mất tích. >>>Xem thêm video:TP.HCM: Đình chỉ công tác Đại úy Công an nhận “làm nhanh” CCCD. (Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp).

