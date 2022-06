Tin nóng 27/6: Phát hiện 3 thi thể nổi trên đường thoát nước thải

Phát hiện 3 thi thể nổi trên đường thoát nước thải: Ngày 26/6, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang điều tra, làm rõ vụ ba thi thể trong một gia đình nổi trên đường thoát nước thải của nhà máy cao su vào sáng cùng ngày. Danh tính 3 nạn nhân gồm: Chị B.T.H (31 tuổi, trú xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên), anh L.C.L (35 tuổi, là chồng chị H) và cháu L.C.H (13 tuổi, là con trai chị H). Phát hiện thi thể nghi là người đàn ông để ô tô trên cầu Thăng Long: Ngày 27/6, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội đang xác minh danh tính thi thể một nam giới trôi về bãi cát gần cầu Nhật Tân được phát hiện vào sáng cùng ngày nghi là người đàn ông bỏ ô tô trên cầu Thăng Long rồi mất tích. Theo người thân của người đàn ông này, thi thể được phát hiện đang trong quá trình phân hủy. Hiện gia đình đang phối hợp với lực lượng chức năng để làm những thủ tục tiếp theo. Bắt tàu chở 85.000 lít dầu DO lậu ở Bà Rịa - Vũng Tàu: Ngày 27/6, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, vừa bắt giữ tàu cá số hiệu TG 92008TS chở theo khoảng 85.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc. Ngoài ra, ông Nguyễn Ngọc Đức (thuyền trưởng) và các thuyền viên không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định. Bé gái 17 tháng tuổi tử vong vì hóc cùi dừa trong cốc nước: Ngày 27/6, UBND xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An cho biết, tối 26/6, bé Đ.T.T.V. (12 tháng tuổi) trong lúc ngồi uống cốc nước dừa đã bất ngờ bị hóc cùi dừa (phần thịt trắng trong quả dừa) ở trong cốc nước. Phát hiện sự việc, gia đình lập tức đưa cháu bé đi bệnh viện. Tuy nhiên, cháu bé sau đó đã tử vong. (Ảnh minh họa) Không chốt cửa phòng trọ, thiếu nữ bị hiếp dâm: Nguyễn Quang Huy (SN 1999, quê Ninh Bình) ở trọ tại quận Cầu Giấy, Hà Nội khi đi qua phòng trọ bên cạnh thì thấy cửa phòng không chốt, mở cửa bên trong thấy chị N.T.Y (SN 2004) đang nằm ngủ một mình trong phòng nên đã hiếp dâm nạn nhân. Ngày 27/6, Công an quận Cầu Giấy cho biết đang tạm giữ Huy để điều tra về hành vi hiếp dâm. Cứu thai phụ bỏ ý định nhảy xuống sông Đuống tự tử: Ngày 27/6, lực lượng chức năng vừa vận động cứu thành công cô gái có ý định nhảy từ cầu Hồ xuống sông Đuống tự tử. Cô gái tên là Vàng Thị D. (SN 1994 ở Hà Giang) do mâu thuẫn với bạn trai, cô gái mang bầu có ý định nhảy sông Đuống tự tử. Rất may, lực lượng chức năng đã khuyên nhủ, ứng cứu kịp thời. Gia đình 4 người bị mắc kẹt trong đám cháy lúc rạng sáng: Sáng 27/6, tại nhà dân ở ngõ 103 phố 8/3 phường Quỳnh Mai (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) đã xảy ra cháy. Trong nhà có vợ chồng cùng 2 con trai bị mắc kẹt. Nhận được tin báo lực lượng chức năng đã nhanh chóng tới hiện trường dập tắt đám cháy và giải cứu 4 người bị mắc kẹt ra ngoài. Ngọn lửa được xác định lan ra từ bếp tầng 2 của ngôi nhà. >>> Xem thêm video: TPHCM: Phát hiện thi thể không nguyên vẹn trong vali. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

