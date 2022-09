Tin nóng 26/9: 2 cô gái dẫn theo 1 công an vào chung cư đánh ghen

2 cô gái dẫn theo 1 công an vào chung cư đánh ghen: Theo thông tin ban đầu, vào tối 25/9, hai cô gái ngụ tại tầng 9 của chung cư The Eastern, đường Liên Phường xảy ra mâu thuẫn với một người đàn ông tên T ngụ tại tầng 21. Sau đó, hai cô gái này dẫn theo một người đàn ông mặc đồ công an và nhờ bảo vệ chung cư bấm thang máy dẫn lên tầng 21. Khi vừa gặp anh T, cả ba người lao vào xô xát với anh T. Vụ việc sau đó được bảo vệ và cư dân can ngăn, anh T bị đánh ở đầu, chảy máu. Được biết, người mặc đồ công an trên là người yêu của một cô gái và là công an một đơn vị tại TP Thủ Đức. Nguyên nhân của vụ việc được xác định là do mâu thuẫn tình cảm, hai bên sau đó đã tự hoà giải. Bắt nữ giám đốc lừa đảo hơn 11 tỷ đồng ở Sơn La: Ngày 26/9, Công an tỉnh Sơn La ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 1 nữ giám đốc Công ty về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng. Trước đó, Công an tỉnh Sơn La đã nhận được đơn của ông Lương Như Thanh - Giám đốc Công ty TNHH Thành Công - Biên Hòa, tố giác bà Trần Thị Hà (SN 1980, trú tại tổ 13, phường Quyết Thắng, TP. Sơn La), Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại nông nghiệp hữu cơ Tây Bắc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn lừa đảo của đối tượng là đưa ra những thông tin gian dối để chiếm đoạt số tiền 11,58 tỷ đồng. Sau đó, đối tượng dùng toàn bộ số tiền chiếm đoạt vào mục đích chi tiêu cá nhân. Xe khách tông 2 học sinh thương vong trên đường đến trường: Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 26/9 cùng ngày tại Km 1717+500 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Cư Né, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk). Vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách mang BKS: 47B - 001.78 của nhà xe Thuần Sự do tài xế Nguyễn Quang Châu (SN 1982, ngụ huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển đã tông vào xe máy mang BKS: 47AB - 324.18 do em Huỳnh Nguyên P. (SN 2007) điều khiển chở theo em Nguyễn Thị Bích T. (SN 2006, cùng ngụ xã Cư Né) đi theo hướng ngược lại. Cú tông mạnh khiến em P. tử vong tại chỗ, em T. bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, chiếc xe khách nằm lấn sang phần đường bên trái. Cán bộ Tư pháp phường giả chữ ký, dấu vân tay trong hợp đồng chuyển nhượng: Ngày 26/9, Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai đã phục hồi điều tra vụ “giả mạo trong công tác" xảy ra năm 2018. Theo xác minh thông tin ban đầu, vào năm 2018, ông Nguyễn Xuân Hợi (khi đó là cán bộ Công chức Tư pháp - Hộ tịch thuộc UBND phường An Hòa) đã giả chữ ký, chữ viết và dấu vân tay của bà Trần Thị Hương trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại phường An Hòa. Ngày 31/3/2018, sau khi làm giả chữ ký và dấu vân tay hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch đã trình Chủ tịch UBND phường An Hòa lúc đó là ông Phan Thanh Sắc ký chứng thực. Được biết, ông Hợi đã nghỉ việc tại phường An Hòa, còn ông Phan Thanh Sắc cũng bị UBND TP Biên Hòa cách chức Chủ tịch phường vì để xảy ra xây dựng trái phép trên địa bàn. Kẻ giết người từ chối luật sư chỉ định vì luật sư không nghe lời bị cáo: Ngày 26/9, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người và hủy hoại tài sản, TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tuyền (SN 1987; ngụ tỉnh Kiên Giang) 13 năm tù về tội giết người, 1 năm tù về tội hủy hoại tài sản. Tổng hợp hình phạt là 14 năm tù. Tại tòa, bị cáo đã từ chối luật sư chỉ định bảo vệ quyền lợi vì cho rằng "Luật sư không nghe lời bị cáo". Tuy nhiên, xét thấy mức án của bị cáo cần có luật sư chỉ định nên tòa không chấp nhận. Vào ngày 16/8/2021, bị cáo Tuyền đã dùng dao gây thương tích cho bà C., do vị trí chém nhằm vào vùng trọng yếu trên cơ thể nạn nhân thể hiện ý chí tước đoạt mạng sống khi nạn nhân đang mang thai nên xử bị cáo hành vi giết người. >>>Xem thêm video: 2 cô gái, 1 công an đi đánh ghen. Nguồn: Pháp luật Online

