Tin nóng 28/10: Bị đánh chết vì ngồi tâm sự với vợ người khác

Bị đánh chết vì ngồi tâm sự với vợ người khác: Thấy vợ đang ngồi tâm sự với nam đồng nghiệp tại tại Công ty JumBo ở TP Long Khánh (Đồng Nai), Hoàng Văn Bắc (SN 1993, ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) dùng xẻng đập chết nạn nhân vì ghen. Ngày 28/10, Bắc bị công an tạm giữ hình sự. Khởi tố đối tượng mạo danh Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Ngày 28/10, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã ra khởi tố bị can, tạm giam đối với Mai Thị Lan (SN 1977, trú tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lan lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền gần 20 tỷ đồng của nhiều bị hại trên phạm vi toàn quốc. Trang Trần bị phạt hành chính 7,5 triệu đồng: Ngày 28/10, Sở Thông tin - Truyền thông TP HCM cho biết vừa quyết định xử phạt hành chính Trần Thị Trang (cựu người mẫu Trang Trần) 7,5 triệu đồng vì phát ngôn phản cảm, không chuẩn mực trên mạng xã hội. Cụ bà tử vong khi rơi từ tầng cao xuống đất tử vong: Sáng 28/10, một số người dân sinh sống tại phường Hiệp Tân (quận Tân Phú, TP HCM) nghe tiếng động mạnh phát ra ở căn nhà cao tầng. Khi ra tới trước căn nhà thì người dân phát hiện cụ bà (khoảng 70 tuổi, là người sống trong căn nhà) nằm vắt ngang trên cổng lối ra vào. Qua kiểm tra, cụ bà đã tử vong. Người đàn ông chết cháy trong tư thế ngồi, nghi bị sát hại: Ngày 28/10, Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra nguyên nhân vụ ông N.T.N. (63 tuổi, trú tại thị xã Gò Công) chết cháy. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, ông N. bị nứt sọ, lún xương sọ thái dương bên trái, tụ máu ngoài màng cứng. Trung tâm pháp y tỉnh Tiền Giang nhận định nguyên nhân cái chết của ông N. do tác động của ngoại lực. Truy nã thành viên băng cướp kéo lê cô gái trên đường: Ngày 28/10, Công an quận 1, TP HCM đã ra quyết định truy nã Huỳnh Ngọc Nhẫn về tội "Cướp giật tài sản". Nhẫn là thành viên trong băng cướp gây ra vụ giật túi xách làm cô gái bị kéo lê trên đường vào 2 năm trước. Phát hiện thi thể nam giới đang phân hủy tại bãi rác: Ngày 28/10, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, người dân vừa phát hiện thi thể nam giới trong ống cống ở xã Thanh Đức, huyện Long Hồ khi đang trong quá trình phân huỷ. Bước đầu, Công an xác định nạn nhân là nhân viên Công ty xây dựng ở Vĩnh Long. Vụ việc đang được làm rõ nguyên nhân. Người phụ nữ tử vong dưới gầm ô tô container: Sáng 28/10, nam tài xế (46 tuổi) lái xe đầu kéo container đang di chuyển tại phường Thới An (quận 12, TP HCM) thì va chạm với xe máy mang biển số TP HCM do một phụ nữ cầm lái chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến người phụ nữ tử vong thi thể kẹt dưới bánh xe. Gần đó, chiếc xe máy nằm trước đầu bên trái container, hư hỏng. >>> Xem thêm video: Do mâu thuẫn gia đình chồng đánh vợ tử vong. Nguồn: ATV.

