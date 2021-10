Tin nóng 27/10: Truy tìm thanh niên livestream nổ nhiều phát súng

Truy tìm thanh niên livestream và nổ nhiều phát súng thị uy: Ngày 27/10, Công an quận 8, TP HCM cho biết đang truy tìm nam thanh niên nổ nhiều phát súng trong lúc livestream trên mạng xã hội Facebook. Người này tự giới thiệu là Tý Buss, vừa livestream vừa buông nhiều lời chửi bới tục tĩu và nổ nhiều phát súng thách thức một ai đó. Người tàn tật giết người giữa đường: Bùi Quang Lý (46 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) trên đường về nhà thì gặp anh Đ.Đ.T. (41 tuổi, trú cùng địa phương). Sau đó, giữa 2 người đã xảy ra mâu thuẫn Lý đã dùng dam đâm tử vong nạn nhân. Được biết, Lý là người tàn tật còn anh Đ. bị chất độc màu da cam. Ngày 27/10, VNSND tỉnh Hà Tĩnh đã phê chuẩn khởi tố Lý về hành vi “Giết người”. Bắt kẻ sát hại cô gái vứt xác dưới mương nước: Ngày 27/10, Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết đang tạm giữ Đinh Văn Còn (29 tuổi, ngụ xã Dương Tơ) vì tội Giết người. Nạn nhân trong vụ án là Đặng Thị Trúc P. (21 tuổi, người cùng địa phương) được phát hiện trong tình trạng lõa thể, bị một bao cát đè lên và đang trong giai đoạn phân hủy. 2 công nhân gian manh trộm vật tư của công ty: Vi Thanh Phong (SN 1999) và Cao Thị Phương (SN 1996, cùng trú huyện Tân Yên, Bắc Giang) đều là công nhân của Công ty TNHH Newwing. Phong và Phương do thấy nhà xưởng sơ hở nên đã rủ nhau trộm cắp số tài sản tổng trị giá khoảng 12 triệu đồng. Ngày 27/10, Công an huyện Tân Yên cho biết đang tạm giữ 2 đối tượng này. Người phụ nữ buôn lậu đốt công ty người tình: Vì ghen tuông mù quáng, trong thời gian đang bị điều tra truy nã trong vụ án buôn lậu, Võ Thị Mộng (SN 1984 ở Cà Mau) đã phóng hỏa đốt kho trong Công ty Mỏ Cày Đỏ tại quận 12, TP.HCM của người tình. Tổng tài sản bị thiệt hại trị giá hơn 1,6 tỷ đồng. Ngày 27/10, Công an TP HCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung đối với Mộng. Một quân nhân bị chặn đường, đánh hội đồng đến tử vong: Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, anh T.L. (SN 2002, trú huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đang đi đường thì bị Bùi Văn Triệu (18 tuổi, ở huyện Chương Mỹ) cùng 7 người khác dùng hung khí đánh hội đồng khiến nạn nhân tử vong. Ngày 27/10, Công an huyện Chương Mỹ cho biết đang điều tra, làm rõ. (Ảnh minh họa) Sử dụng xe tải biển giả để... đi khắp nơi trộm mèo: Ngày 27/10, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết vừa triệt xóa một ổ nhóm trộm mèo do Tô Thị Thủy (48 tuổi, trú huyện Can Lộc) cầm đầu. Nhóm đối tượng rất manh động, sử dụng biển kiểm soát xe máy giả và chuẩn bị sẵn hung khí như dao, kiếm... để chống trả khi bị phát hiện. Nhóm thiếu niên thực hiện nhiều phi vụ trộm xe máy chuyên nghiệp: Ngày 27/10, Công an huyện Yên Thành - Nghệ An cho biết vừa phá bắt giữ 7 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản; thu giữ tang vật 7 xe máy. Điều đáng nói, các đối tượng còn rất trẻ (từ 14 đến 18 tuổi) nhưng đã gây ra nhiều vụ trộm tài sản trên địa bàn. >>> Xem thêm video: An Giang: Phá nhanh vụ giết người giấu xác trong đêm. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

