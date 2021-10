Tin nóng 26/10: 2 vợ chồng bị kẻ lạ vào nhà đâm trọng thương

Đang xem tivi 2 vợ chồng chủ nhà bị đâm trọng thương: Ngày 26/10, vợ chồng ông Dương Tâm và bà Phạm Thị Sáng (cùng SN 1956, TP Trà Vinh) đang xem tivi thì bất ngờ bị 1 người đàn ông lao vào đâm chém trọng thương. Sau đó người này uy hiếp cướp tài sản rồi bỏ trốn. Sau đó, đối tượng bị bắt. Đã nhận diện được đối tượng tấn công Fanpage Công an tỉnh Vĩnh Phúc: Ngày 26/10, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết bước đầu nhận diện được đối tượng tấn công Fanpage Công an tỉnh. Công an tỉnh đang phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và các đơn vị liên quan điều tra, bước đầu đã xác định được tên, tuổi, địa chỉ của đối tượng tấn công. Phá đường dây cờ bạc với số tiền giao dịch hơn 24 tỷ đồng: Ngày 26/10, Công an thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh cho biết vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá cực lớn. Công an xác định, từ đầu tháng 9/2021 đến nay nhóm đối tượng tổ chức cá độ bóng đá cho hàng chục người tham gia với tổng số tiền thắng, thua trên 24 tỷ đồng. Phát hiện thi thể người đàn ông nằm sấp bên bờ mương: Sáng 26/10, người dân đi trên trục đường gần khu vực nghĩa trang khối 7, thị trấn Đô Lương, Nghệ An phát hiện thi thể người đàn ông nằm úp bên bờ mương. Thời điểm phát hiện tử vong, nạn nhân mặc áo khoác màu xanh than, quần đùi màu đen, gần thi thể có một bơm tiêm đã qua sử dụng. Nhân viên giao hàng rạch bao tải lấy trộm nhiều điện thoại iPhone: Quá trình vận chuyển, bàn giao hàng hóa từ bưu cục về kho, lợi dụng sơ hở, Nguyễn Văn Cường (SN 1987; trú huyện Gia Lâm, Hà Nội) đã dùng dao rạch bao tải và lấy trộm đơn hàng. Trong các ngày 5 và 10/10, Cường đã trộm cắp 2 chiếc điện thoại iPhone 11, 1 chiếc điện thoại Realme 11, 1 điện thoại di động LG... Ngày 26/10, Cường bị CA quận Long Biên khởi tố. Phát hiện người đàn ông treo lơ lửng trên biển quảng cáo: Ngày 26/10, UBND xã Lộc Điền (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) cho biết, người dân vừa phát hiện anh anh Tô Văn L. (trú tại thôn Lương Quý Phú, xã Lộc Điền) tử vong trong tư thế treo cổ trên biển quảng cáo. Được biết, anh L. có triệu chứng rối loạn tâm thần. Tìm thấy thi thể bé trai 8 tuổi đá bóng rơi xuống sông: Chiều 26/10, ông Trần Quảng Đại, Chủ tịch UBND phường Trung Đô (TP Vinh) cho biết, người dân đã phát hiện thi thể bé Nguyễn Anh T. (SN 2013) trôi trên sông Lam sau khi mất tích trong lúc chơi bóng cùng bạn vào chiều tối 24/10. Tạm đình chỉ công tác Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai Đàm Quang Vinh: Ngày 26/10, UBND tỉnh Lào Cai vừa tạm đình chỉ công tác đối với ông Đàm Quang Vinh- Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai. Thời hạn đình chỉ công tác là 15 ngày, kể từ ngày 25/10/2021. Theo đó, lý do tạm đình chỉ công tác đối với ông Vinh là trong thời gian xem xét kỷ luật cán bộ, công chức theo quy định. >>> Xem thêm video: Hé lộ nguyên nhân vụ đâm chém ở Bệnh viện Sa Đéc. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

