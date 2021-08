Tin nóng 2/8: Con trai dùng dây điện siết cổ mẹ

Dùng dây điện siết cổ mẹ ở chuồng bò đến chết: Lê Văn Hải (23 tuổi, ở Bình Sơn, Quảng Ngãi) nhậu xong về nhà xảy ra cãi vã với mẹ là bà Lý Thị Lệ Thanh (SN 1966, trú cùng địa phương). Hải đã dùng dây điện quấn quanh cổ rồi kéo mẹ ra chuồng bò cạnh nhà siết cổ đến chết. Ngày 2/8, Hải bị Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ. Nam công nhân tử vong sau khi thi chạy bộ với đồng nghiệp: Ngày 2/8, Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết, anh Đ.U.T. (37 tuổi, làm công nhân cho một công ty trên địa bàn thị xã Phú Mỹ) sau khi thi chạy bộ cùng đồng nghiệp trong giờ giải lao, anh T. có biểu hiện khó thở, ngất xỉu và được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Bắt được hung thủ giết người cố thủ nhiều giờ trong rừng: Ngày 2/8, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, Lương Đăng Tuấn (trú tại Nghĩa Đàn, Nghĩa An) đã dùng dao chém tử vong người khác rồi bỏ trốn vào rừng. Sau nhiều giờ truy bắt, lực lượng CA đã khống chế thành công đối tượng nguy hiểm này. Nam thanh niên tử vong sau tiếng la hét: Khoảng 0h30 ngày 2/8, khi nghe thấy tiếng la hét thất thanh, người dân tại phường Đức Long, TP. Phan Thiết (Bình Thuận) chạy ra thì phát hiện anh Lê Minh N. (SN 1991, ở TP. Phan Thiết) bị thương nặng với nhiều vết chém trên người. Nạn nhân tử vong sau đó tại bệnh viện. Nữ doanh nhân bị "bạn trai ngoại quốc" lừa hơn 1 tỷ: Sau khi đóng giả người nước ngoài và hứa tặng món quà đắt tiền cho bạn gái, Trương Thị Mỹ Hằng (32 tuổi) cùng đồng bọn đã lừa chị N.T.T. (30 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) chuyển khoản hơn 1 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. Ngày 2/8, Công an Hà Nội đã đề nghị truy tố Hằng và đồng phạm. Bắt nhân viên ngân hàng lừa đảo 10 tỷ đồng: Trong thời gian làm việc tại phòng thu hồi nợ khách hàng cá nhân miền Bắc của một ngân hàng, Vũ Đức Anh (SN 1982, trúTP Thanh Hóa) đã làm quen và vay tiền của nhiều người với lý do là để đảo nợ ngân hàng cho khách hàng rồi chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng của họ. Ngày 2/8, Đức Anh bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt tạm giam. Thanh niên 18 tuổi tàng trữ 2 kg ma túy đá: Ngày 2/8, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, vừa bắt giữ Sùng A Hử (18 tuổi, ở huyện Điện Biên Đông). Khám xét người và phương tiện, lực lượng công an thu giữ 2 gói có chứa 2 kg ma túy đá, xe máy. Hử khai đã mua số ma túy trên của một người bên kia biên giới. Khởi tố vụ án tài xế làm lây dịch bệnh ra cộng đồng: Sau khi chuyển hàng về từ TP.HCM, tài xế B.V.D. (35 tuổi, tạm trú TP Đà Lạt, Lâm Đồng) không chấp hành tự cách ly mà di chuyển, tiếp xúc với nhiều người làm dịch bệnh lây lan. Ngày 2/8, Công an huyện Đức Trọng đã khởi tố vụ án liên quan tới tài xế này. >>>> Xem thêm video: Chồng bị trộm đâm chết, vợ chém khiến kẻ trộm tử vong. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Dùng dây điện siết cổ mẹ ở chuồng bò đến chết: Lê Văn Hải (23 tuổi, ở Bình Sơn, Quảng Ngãi) nhậu xong về nhà xảy ra cãi vã với mẹ là bà Lý Thị Lệ Thanh (SN 1966, trú cùng địa phương). Hải đã dùng dây điện quấn quanh cổ rồi kéo mẹ ra chuồng bò cạnh nhà siết cổ đến chết. Ngày 2/8, Hải bị Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ. Nam công nhân tử vong sau khi thi chạy bộ với đồng nghiệp: Ngày 2/8, Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết, anh Đ.U.T. (37 tuổi, làm công nhân cho một công ty trên địa bàn thị xã Phú Mỹ) sau khi thi chạy bộ cùng đồng nghiệp trong giờ giải lao, anh T. có biểu hiện khó thở, ngất xỉu và được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Bắt được hung thủ giết người cố thủ nhiều giờ trong rừng: Ngày 2/8, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, Lương Đăng Tuấn (trú tại Nghĩa Đàn, Nghĩa An) đã dùng dao chém tử vong người khác rồi bỏ trốn vào rừng. Sau nhiều giờ truy bắt, lực lượng CA đã khống chế thành công đối tượng nguy hiểm này. Nam thanh niên tử vong sau tiếng la hét: Khoảng 0h30 ngày 2/8, khi nghe thấy tiếng la hét thất thanh, người dân tại phường Đức Long, TP. Phan Thiết (Bình Thuận) chạy ra thì phát hiện anh Lê Minh N. (SN 1991, ở TP. Phan Thiết) bị thương nặng với nhiều vết chém trên người. Nạn nhân tử vong sau đó tại bệnh viện. Nữ doanh nhân bị "bạn trai ngoại quốc" lừa hơn 1 tỷ: Sau khi đóng giả người nước ngoài và hứa tặng món quà đắt tiền cho bạn gái, Trương Thị Mỹ Hằng (32 tuổi) cùng đồng bọn đã lừa chị N.T.T. (30 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) chuyển khoản hơn 1 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. Ngày 2/8, Công an Hà Nội đã đề nghị truy tố Hằng và đồng phạm. Bắt nhân viên ngân hàng lừa đảo 10 tỷ đồng: Trong thời gian làm việc tại phòng thu hồi nợ khách hàng cá nhân miền Bắc của một ngân hàng, Vũ Đức Anh (SN 1982, trúTP Thanh Hóa) đã làm quen và vay tiền của nhiều người với lý do là để đảo nợ ngân hàng cho khách hàng rồi chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng của họ. Ngày 2/8, Đức Anh bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt tạm giam. Thanh niên 18 tuổi tàng trữ 2 kg ma túy đá: Ngày 2/8, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, vừa bắt giữ Sùng A Hử (18 tuổi, ở huyện Điện Biên Đông). Khám xét người và phương tiện, lực lượng công an thu giữ 2 gói có chứa 2 kg ma túy đá, xe máy. Hử khai đã mua số ma túy trên của một người bên kia biên giới. Khởi tố vụ án tài xế làm lây dịch bệnh ra cộng đồng: Sau khi chuyển hàng về từ TP.HCM, tài xế B.V.D. (35 tuổi, tạm trú TP Đà Lạt, Lâm Đồng) không chấp hành tự cách ly mà di chuyển, tiếp xúc với nhiều người làm dịch bệnh lây lan. Ngày 2/8, Công an huyện Đức Trọng đã khởi tố vụ án liên quan tới tài xế này. >>>> Xem thêm video: Chồng bị trộm đâm chết, vợ chém khiến kẻ trộm tử vong. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.