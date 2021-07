Tin nóng ngày 31/7: Chém vợ tử vong rồi tự sát

Chém vợ tử vong, người đàn ông dùng dao tự sát: Khoảng 10h30, chị Phan Thị M. (42 tuổi, trú xóm 12, xã Hương Giang) đang chuẩn bị cơm trưa cho gia đình thì bị chồng là anh Lê Văn Th. (45 tuổi) chém tới tấp vào người. Thấy mẹ bị chém, Lê Ngọc A. (18 tuổi) vào can ngăn cũng bị thương. Chị M. tử vong tại chỗ. Sau khi chém vợ, anh Th. dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát nhưng bất thành. Người đàn ông bị chết cháy tại vườn keo trong vụ hỏa hoạn ở Can Lộc: 5h sáng 31/7, gia đình phát hiện ông M đã tử vong trong tình trạng thi thể bị cháy trong khu vực vườn keo, tràm đã khai thác của gia đình tại tổ dân phố Tân Hương, thị trấn Đồng Lộc. Xử phạt cụ ông 79 tuổi dùng mũ cối đánh công an: Chiều ngày 31/7, thông tin từ UBND phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết địa phương đã ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 2 triệu đồng đối với cụ ông 79 tuổi dùng mũ cối đánh công an. Ngoài ra cụ ông Nguyễn Văn Huy (79 tuổi, ở Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội) còn bị Công an quận Cầu Giấy xem xét xử lý vì hành vi chống đối, tấn công trung úy công an. Nam thanh niên trốn nã bị bắt tại chốt kiểm dịch: Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) vừa bàn giao Mua Seo Chu (18 tuổi) cho Công an huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Chu là bị can bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quản Bạ truy nã về tội Trộm cắp tài sản. Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong vườn nhà dân: Ông Trương Quang Hiền (54 tuổi, trú thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài) phát hiện bé trai khoảng một tuần trong trang trại chăn nuôi của gia đình. Bé được quấn trong chiếc chăn mỏng cùng giỏ nhựa một ít đồ dùng, bình sữa. Ông Hiền bế bé về nhà tắm rửa, sau đó trình báo lên chính quyền địa phương. Đang hóng gió trước nhà bất ngờ bị đạn bắn vào trán: Anh C.V.H. (trú huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) đang hóng mát trước cổng nhà bất ngờ ngã ngửa khi bị một viên đạn bắn trúng vào phía trán bên trái. Rất may lực bắn không mạnh nên anh H. chỉ bị thương. Hiện Công an đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Đâm chết cha dượng vì bị đuổi ra khỏi nhà: Ngày 31/7, Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự Lương Văn Nhứt (28 tuổi, ngụ thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn) để điều tra về hành vi Giết người. Trước đó, ông Lộc uống rượu và lớn tiếng mắng chửi Nhứt. Người cha dượng sau đó đuổi con riêng của vợ ra khỏi nhà. Trong lúc tực giận, Nhứt dùng cây dao dài hơn 1 m đâm cha dượng tử vong, rồi đi đầu thú. Nguyên chủ tịch VEAM tiếp tục bị đề nghị truy tố: Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) bị cáo buộc có nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thiệt hại hơn 208 tỷ đồng. >>> Mời quý độc giả xem video: Tin nóng COVID-19 sáng 2/6 Quân đội phun khử khuẩn toàn bộ quận Gò Vấp sau phong tỏa. Nguồn: Vietnamnet

