Tin nóng ngày 1/8: Cháu bé tử nạn khi về quê tránh dịch bằng xe ba gác

Cháu bé 15 tuổi tử nạn khi về quê tránh dịch bằng xe ba gác. Chiều 1/8, Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) cho biết, các cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ tai nan làm cháu Trương Xuân Thịnh (15 tuổi, quê Nghệ An) tử vong. Thịnh cùng cha mẹ và 2 em đi xe ba gác từ Đồng Nai về Nghệ An. 23h ngày 31/7, khi gia đình đang khai báo tại chốt kiểm dịch giáp ranh Bình Thuận, Đồng Nai, một chiếc xe tải lao vào chốt khiến cháu Thịnh tử vong. 6 người bị thương gồm 4 người thân của Thịnh và 2 CSGT. Chém vợ và chị vợ trọng thương rồi tự sát. Do mâu thuẫn cá nhân, khoảng 7h40 sáng 1/8, tại nhà mẹ vợ ở thôn Tiên Nông, xã Đại Bản, TP Hải Phòng, Phạm Văn Mạnh (SN 1983) đã dùng bình nước thủy tinh đập vào đầu vợ và dùng mảnh vỡ gây thương tích cho vợ. Khi chị gái vợ đến can ngăn cũng bị Mạnh dùng kéo gây thương tích. Sau đó, Mạnh cố thủ trong nhà và dùng kéo tự đâm vào cổ và ngực 4 phát tự sát. Cả ba người sau đó được đưa đi cấp cứu, vợ chồng Mạnh nguy kịch. Nghi phạm sát hại mẹ ruột rồi bỏ trốn. Công an huyện Sơn Bình (Quảng Ngãi) đang truy tìm Lê Văn Hải (sinh năm 1998, trú tại thôn Tây Phước 1, xã Bình An, huyện Bình Sơn) do có liên quan đến vụ án mạng khiến bà Lý Thị Lệ Th.(SN 1966, mẹ của Hải) tử vong. Trước đó, tối 31/7, cảnh sát nhận được tin báo về việc bà Th. chết tại khu vực chuồng bò của gia đình. Quá trình điều tra, Công an huyện Bình Sơn xác định Hải liên quan vụ án mạng trên. F0 ở Vĩnh Phúc trèo rào trốn khỏi khu điều trị. Ngày 1/8, Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết đơn vị đang xác minh lời khai của ông Lưu Văn Sơn (43 tuổi, bệnh nhân mắc COVID-19) để phối hợp với các cơ quan chức năng truy vết, tìm người tiếp xúc với người đàn ông này. Trước đó, ông Sơn được điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc.19h ngày 31/7, ông Sơn lợi dụng lúc cán bộ y tế không chú ý đã vượt rào, bỏ trốn khỏi khu điều trị. Chở 7 "chúa sơm lâm" sống bị phát hiện, đâm xe cảnh sát để bỏ chạy. Khoảng 4h sáng 1/8, tổ công tác phòng CSMT Công an tỉnh Nghệ An phối hợp cùng lực lượng CSGT phát hiện, bắt giữ hai đối tượng Trần Trung Hiếu (SN 1984) và Nguyễn Văn Lai (SN 1967) cùng trú tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh khi đang vận chuyển 7 con hổ sống. Đáng chú ý, thời điểm cảnh sát dừng xe để kiểm tra, đối tượng này đã điều khiển xe 7 chỗ bỏ chạy, còn lùi xe tông vào xe của cảnh sát. Các đối tượng khai nhận vận chuyển 7 con hổ con từ Hương Sơn, Hà Tĩnh về Nghệ An để lấy tiền công. Giấu cả ma túy trong lương thực thiết yếu để thông chốt. Ngày 1/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) cho biết, khoảng 17h15 ngày 31/7, khi làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soasrt dịch bệnh đường Hùng Vương, xã Tân Tiến, công an xã đã phát hiện 2 thanh niên Trần Hữu K và Lâm Văn T, trú tại xã Tân Tiến có biểu hiện nghi vấn. Khi kiểm tra phát hiện trong bao gạo có bịch ny lon mà trắng đen nghi ma túy. Tại cơ quan công an, K. khai nhận là ma túy đá mua về để sử dụng, việc bao gạo mang theo là chở "lương thực thiết yếu" để "thông chốt" an toàn không bị kiểm tra. Bị nhắc nhở tụ tập uống rượu, đấm công an phường. Ngày 1/8, Công an TP Đà Lạt đang tạm giữ hình sự đối với B.T.Q (39 tuổi, ngụ tại phường 6, TP.Đà Lạt) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ". Trước đó, tổ công tác của Công an phường 1 phát hiện Q. và một người bạn đang ngồi uống rượu tại một quán ở khu vực Bến xe Tùng Nghĩa. Tuy nhiên, khi bị nhắc nhở, Q. đã đập bàn, lớn tiếng xúc phạm, thách thức rồi dùng tay đấm vào đầu một cán bộ Công an phường 1.

