Tin nóng 25/9: Nói xấu trên mạng, cô gái bị đâm nhập viện

Bị nói xấu trên mạng, đâm cô gái nhập viện: Nguyễn Hà Vi (17 tuổi, ngụ xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) thấy Lương Thị Ngọc Linh (22 tuổi, ngụ phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột) đăng bài viết trên mạng xã hội có nội dung nói xấu mình. Vi nhắn tin hỏi Linh thì Linh nói là nghe Trần Thị Ngọc Khánh (18 tuổi, trú huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) kể lại chuyện Vi đã nói xấu cô nên đã dùng dao đâm Khánh phải nhập viện cấp cứu. Ngày 25/9, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bắt tạm giam Vi.



Khởi tố cựu nhân viên quỹ tín dụng lừa đảo: Ngày 25/9, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã khởi tố bị can đối với Bùi Thị Ngọc Sâm (SN 1989, trú TP. Gia Nghĩa – cựu nhân viên thủ quỹ hợp đồng Quỹ tín dụng Nhân dân Đắk Nông). Kết quả điều tra vụ án đến nay xác định từ tháng 1/2019 đến tháng 10/2020, Bùi Thị Ngọc Sâm nói với các nạn nhân vay tiền để đáo hạn ngân hàng với lãi suất cao. Tuy nhiên, sau khi vay được tiền, Sâm không sử dụng tiền vay để đáo hạn ngân hàng mà sử dụng vào mục đích cá nhân chiếm đoạt hàng tỷ đồng. (Cơ quan chức năng thi hành các biện pháp tố tụng đối với Bùi Thị Ngọc Sâm)

Trộm nhí chui lỗ thông gió, cuỗm lợn tiết kiệm hơn 10 triệu đồng: Nguyễn Huy H. (SN 2008, trú huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) đã trèo qua cửa thông gió để lẻn vào nhà người dân tại xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ lấy trộm một con lợn tiết kiệm bên trong có hơn 10 triệu đồng. Ngày 25/9, Công an xã Đức Lạng (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đang hoàn thiện hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Huy H. về hành vi trộm cắp tài sản.

Nam giáo viên bị tố đánh bầm tím nữ sinh lớp 7 ở Nghệ An lên tiếng: Ngày 25/9, thầy V.T.T. - Trường THCS Quán Hành (huyện Nghi Lộc) cho biết, thầy đã trực tiếp đến tận nhà thăm hỏi, cũng như gọi điện cho phụ huynh nữ sinh K.Tr. (lớp 7A4), để xin lỗi. "Đó chỉ là hành động bột phát do bực tức. Tôi đã biết lỗi của mình", thầy T. nói. Thầy T. là Tổng phụ trách Đội của Trường THCS Quán Hành, bị phụ huynh lên mạng xã hội Facebook tố đã đánh nữ sinh lớp 7 bầm tím. Trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An, thầy T. cho biết, nguyên nhân vụ việc bắt đầu từ mâu thuẫn rất nhỏ của nhóm nữ sinh lớp 7 xảy ra ở ngoài trường học.

Nhà Đàm Vĩnh Hưng 'bị súng hơi bắn vỡ kính': Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết nhà anh có nhiều cây xanh nên chim kéo về không ít. Thỉnh thoảng, một số chim lạ và cả sóc cũng xuất hiện. Có thể ai đó đã dùng súng hơi bắn chúng. "Phòng tập gym của tôi rạn vỡ cả tấm kính. Tay sát sanh nào gần khu nhà tôi làm ơn né dùm. Nếu nhà bạn bị bắn như vậy, bạn phản ứng thế nào?... Nếu nó trúng người thì sao đây?" - Đàm Vĩnh Hưng bức xúc. Đại diện truyền thông của Đàm Vĩnh Hưng cho biết nam ca sĩ đã báo lực lượng chức năng và cũng cập nhật thông tin trên trang cá nhân để nhiều người cùng biết.

Khởi tố đối tượng dùng dao đâm trọng thương em ruột: Trần Văn Điền (SN 1966, trú huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) trong lúc ăn cơm, nói chuyện, Điền và em trai ruột là Trần Văn Liên, sinh năm 1977, trú huyện Hiệp Hòa) nảy sinh mâu thuẫn. Mọi người can ngăn nên anh Liên ra về. Khi lên xe máy chuẩn bị về nhà, Trần Văn Điền bất ngờ đuổi theo, dùng dao (loại dao gọt hoa quả) đâm anh Liên bị thương nặng, phải cấp cứu. Ngày 25/9, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Trần Văn Điền.

Quan hệ tình dục với người yêu 'nhí', nam thanh niên bị khởi tố: Nguyễn Phi Hùng (SN 2000, trú tỉnh Hải Dương), tạm trú tại quận Đống Đa – Hà Nội có quen biết với bé V. (SN 2007) qua mạng xã hội và hai bên nhắn tin tình cảm với nhau rồi nhiều lần quan hệ tình dục. Trong những lần như vậy, Hùng còn dùng điện thoại cá nhân ghi lại hình ảnh. Ngày 25/9, Công an quận Đống Đa cho biết đã khởi tố Hùng về hành vi Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.



6 thanh niên xông vào khoa cấp cứu truy sát bệnh nhân: Ngày 25/9, Sở Y tế tỉnh Long An, cho biết đơn vị đang phối hợp Công an TP Tân An đang xác minh làm rõ nhóm thanh niên xông vào khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa Long An truy sát bệnh nhân. Trước đó, chiều 23/9, nhóm 6 thanh niên vào khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Long An kiếm người để truy sát, tuy nhiên không thấy đối phương nên dùng hung khí chém hư hỏng nhiều máy móc.



