Tin nóng 27/11: Giám đốc buộc ngư dân và thương lái phải nộp phí “bảo kê“

Bắt giám đốc công ty liên quan đến chuyên án 920G: Liên quan đến chuyên án buôn lậu, sản xuất xăng giả (Chuyên án 920G), Công an thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Lê Thị Anh Thư (53 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) là Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Biên Khoa để điều tra về hành vi buôn lậu. Đến nay Công an đã khởi tố hơn 70 bị can để điều tra về 6 tội danh khác nhau quy định tại Bộ Luật hình sự. Bắt 3 đối tượng vận chuyển 40 bánh heroin: Công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Các đối tượng gồm: Thào A Sì (SN 1979); Tráng Seo Sang (SN 1996) và Ma Seo Quáng (SN 1993). Quá trình khám xét đã thu giữ vật chứng là 40 bánh heroin, 1 xe ô tô tải, 1 dao nhọn, 2 điện thoại di động, hơn 12 triệu đồng và một số tài liệu có liên quan. Khởi tố 2 đối tượng tấn công mạng Báo Điện tử VOV: Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố bị can Huỳnh Phước Mẫn (31 tuổi) về hành vi tấn công DDoS (từ chối dịch vụ) vào website VOV.VN của Đài Tiếng nói Việt Nam. Công an tỉnh Bình Định cũng khởi tố bị can Vương Quốc Thịnh (SN 1998) vì tấn công 23 website, trong đó có Báo Điện tử VOV. Đường dây cho vay lãi nặng 800%/năm: Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Bắc (SN 1986) và Lê Văn Trường (SN 2000) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Các đối tượng cho vay tiền với lãi suất từ 200 đến hơn 800%/năm, cao gấp từ 5,2 đến hơn 42 lần mức lãi suất cho phép cao nhất là 20%/mỗi năm. Lừa đảo 170 người đi Hàn Quốc: Viện KSND TP Đà Nẵng vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Đức Minh (39 tuổi) và Đinh Hồng Quang (42 tuổi, cùng trú Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, các đối tượng tổ chức cho khoảng 170 người từ các tỉnh thành phía Bắc vào lưu trú tại 1 khách sạn ở Đà Nẵng để đi Hàn Quốc với giá 10.000 USD/người bằng đường biển nhưng sau đó biệt tăm. Giám đốc buộc ngư dân và thương lái phải nộp phí "bảo kê": Công an tỉnh Quảng Bình khởi tố thêm tội cưỡng đoạt tài sản với Phan Sinh Thành, Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thành Phát, huyện Quảng Trạch và một đồng phạm. Trước đó, Thành và một số đồng phạm bị khởi tố về tội "cố ý gây thương tích" vì đánh đập ngư dân trên một số tàu cá đánh bắt trên vùng biển Quảng Trạch. Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng: Xe ô tô đầu kéo BKS 37C-301.63 do Phan Văn Toàn (SN 1987) điều khiển va chạm với xe đầu kéo BKS 15H-027.78 do Phạm Văn Nam (SN 1984) điều khiển và xe ô tô 7 chỗ nhãn hiệu toyota Fortuner BKD 51H-053.48 do lái xe Phạm Văn Đặn (SN 1974) điều khiển. Vụ tai nạn không có thiệt hại về người. Thanh tra hàng loạt gói thầu liên quan Sở Giáo dục Quảng Nam: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân đã ký công văn giao nhiệm vụ thanh tra toàn diện các gói thầu liên quan đến chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020. Đây là các gói thầu liên quan Chương trình 775 do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý. Con hổ giá trị cả tỷ đồng bất ngờ chết: UBND xã Diễn Đoài (huyện Diễn Châu, Nghệ An) phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Diễn Châu tiêu hủy cá thể hổ bị chết tại Vườn động vật sinh thái Hòn Nhạn. Trước đó, một cá thể hổ nặng hơn 150kg đang được nuôi thả tại Vườn động vật sinh thái Hòn Nhạn của Công ty TNHH Bạch Ngọc Lâm bất ngờ bị chết. Cá thể hổ được một đơn vị nhập khẩu vào năm 2016 với giá 750 triệu đồng. Sau 5 năm nuôi thả, con hổ có giá trị khoảng 1 tỷ đồng. Video: Hàng loạt cán bộ bị khởi tố vì sai phạm đất đai

