Tin nóng 26/6: Dùng gậy đánh chết người rồi đốt xác phi tang

Dùng gậy đánh chết người rồi đốt xác phi tang: Do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Thành Nghĩa ở Tây Ninh đi bộ đến căn nhà tạm mà ông T. đang ở; khi thấy ông T đang nằm ngủ, Nghĩa ra ngoài lấy cây tầm vông khô vào đánh liên tiếp nhiều cái vào vùng mặt và đầu của ông T. (trú huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh). Thấy ông T nằm bất động, sợ bị phát hiện nên Nghĩa đã đốt xác để phi tang. Ngày 26/6, Nghĩa bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt tạm giam. Nam bệnh nhân tử vong sau khi rơi từ tầng cao xuống đất: Sáng 26/6, bệnh nhân N.Đ.Ng. (42 tuổi, trú huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) được phát hiện rơi từ Khu nhà B của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn xuống sân và được đưa vào phòng cấp cứu tích cực. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bệnh nhân đã tử vong lúc 11h30 cùng ngày. Được biết ông Ng. có người thân ở cùng để chăm sóc, nhưng thời điểm này đã ra ngoài mua cơm. Thượng úy tử vong tại nhà là do nhồi máu cơ tim: Ngày 26/5, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, thượng úy L.T. Đ. (38 tuổi, công tác tại Phòng Hậu cần Công an tỉnh Trà Vinh) tử vong tại phòng ngủ ở nhà riêng (khóm 1, phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh). Kết quả xác định nguyên nhân thượng úy Đ. tử vong là do nhồi máu cơ tim. (Ảnh minh họa) Giả danh cảnh sát hình sự, chặn xe kiểm tra người dân: Hồ Hoàng Huân (SN 2001; ngụ xã Trung An, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) chạy xe máy ép người dân vào lề đường rồi giả danh là cảnh sát hình sự yêu cầu kiểm tra giấy tờ nhưng bị công an bắt giữ ngay sau đó. Ngày 26/6, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang tạm giữ Huân để điều tra về hành vi "Sử dụng giấy Chứng minh Công an nhân dân giả" và giả danh Cảnh sát hình sự. Xe máy lao xuống hồ, hai mẹ con đuối nước tử vong: Sáng 26/6, chị N.T.T (30 tuổi, trú xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương, Nghệ An) điều khiển xe máy chở 2 con trai B.G.M (10 tuổi) và B.G.T (12 tuổi) lên rừng làm việc trên đường đi không may lao thẳng xuống hồ nước ở bên đường. Lúc này, cháu T. ngồi ở sau xe nên bị rơi xuống ở mép hồ, may mắn bám được vào bụi cỏ và bò lên bờ. Thấy mẹ và em trai chới với dưới nước, T. vội chạy đi gọi người tới ứng cứu. Tuy nhiên, 2 mẹ con chị T đã tử vong. Vào rừng bắt tê tê, 2 người bị tạm giam: Sau tiệc nhậu gần Vườn Quốc gia U Minh Thượng, Trương Văn Mười và Danh Tuấn (cùng ngụ xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang) đã dắt chó vào rừng để săn động vật quý hiếm. Khi Tuấn và Mười bắt được 3 con tê tê có tổng trọng lượng 7 kg thì bị lực lượng kiểm lâm của Vườn Quốc gia U Minh Thượng bắt giữ. Ngày 26/6, 2 đối tượng này đã bị Công an huyện U Minh Thượng bắt tạm giam. 25 thanh thiếu niên, học sinh mang hung khí, bom xăng hẹn nhau hỗn chiến: Sau khi xảy ra mâu thuẫn, hai nhóm thanh thiếu niên, học sinh (đều trú tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) hẹn nhau mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như dao rựa, cây gậy, bom xăng để hỗn chiến, giải quyết mâu thuẫn. Có hai người trong nhóm bị thương tích 5% và 2%. Ngày 26/6, Công an TP Buôn Ma Thuột đã triệu tập nhóm này để điều tra. Thêm một đường dây cá độ bóng đá mùa Euro bị triệt phá: Ngày 26/6, Công an thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk cho biết, vừa triệt phá 15 điểm đại lý trung gian cá độ bóng đá tại thị xã Buôn Hồ; phường Tân Thành, TP.Buôn Ma Thuột; xã Pơng Drang, huyện Krông Búk và xã Ea Hiao, huyện Ea Hleo. Tổng số tiền cá cược, bước đầu được xác định lên đến 26 tỷ đồng do Vũ Văn Chinh (SN 1967, trú tại phường Thiện An, TP Buôn Ma Thuột) làm chủ. Giao kèo chửi thề khi nhậu bị phạt 2.000 đồng, 1 người bị chém trọng thương: Từ việc giao kèo nếu ai chửi thề trong lúc đánh bài và uống rượu thì phải bỏ ra 2.000 đồng. Danh Triều Anh (SN 1995; ngụ huyện U Minh Thượng) bực tức trong lúc đổi tiền lẻ, thấy người bạn đứng gần đó cầm cây dao nên Triều Anh giật lấy rồi rượt chém nhiều nhát vào người Lý Văn Khá (SN 1993, trú cùng địa phương), gây thương tật 36%. Ngày 26/6, Triều Anh bị Công an huyện U Minh Thượng đề nghị truy tố. >>> Xem thêm video: Tiền Giang: Bắt Giám đốc Bệnh viện Cai Lậy vì liên quan đến vụ giết người. Truyền Hình Đồng Tháp.

