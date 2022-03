Tin nóng 26/3: Người phụ nữ chết với một số bộ phận cơ thể bị cắt lìa

Người phụ nữ chết với một số bộ phận cơ thể bị cắt lìa: Trưa 26/3, người dân xóm 4, xã Sơn Long, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, phát hiện bà Lê Thị H. (SN 1954, trú tại địa phương) tử vong bất thường với nhiều bộ phận trên cơ thể của nạn nhân bị cắt lìa, chưa được tìm thấy. Nghi phạm của vụ án là người con gái của bà H., tên P.T.H. (SN 1979). Được biết, người con gái của bà H. bị bệnh tâm thần và thường xuyên đánh đập mẹ. Nghi do mâu thuẫn tình cảm, dùng xăng đốt nhà bạn gái: Sáng 26/3, tại 1 căn nhà ở phường 2, quận Bình Thạnh, TP HCM xảy ra cháy. Trong đám cháy người dân phát hiện một thanh niên người nồng nặc mùi xăng chạy ra khỏi hiện trường và đến Công an phường trình diện. Được biết, cô gái chủ căn nhà trên cùng người yêu sống tại đây, 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Sáng nay mọi người nghe thấy tiếng tranh cãi sau đó ngọn lửa bùng phát. Cháy nhà sàn lúc rạng sáng, một người tử vong: Sáng 26/3, người dân phát hiện nhà sàn của bà Y Nhi (76 tuổi, ngụ xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, Kon Tum) bốc cháy nên hô hoán dập lửa và báo cơ quan chức năng. Lúc này, người dân dùng máy bơm dân dụng để dập tắt đám cháy. Khoảng 30 phút sau, đám cháy đã cơ bản được dập tắt. Qua kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng xác định bà Y Nhi tử vong bên trong. Ngã từ giàn giáo xuống đất, nam công nhân tử vong: Ngày 26/3, Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết, chiều 25/3, anh Đ.V.C. (46 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú) leo lên mái nhà xưởng của Công ty gỗ Trường Xuân, trong khu công nghiệp Đồng Xoài 3 (thuộc TP Đồng Xoài) để sữa chữa mái tôn. Trong lúc đang thi công, anh Đ.V.C không may bị ngã từ độ cao hơn 5 mét xuống đất dẫn đến tử vong. Đòi tiền bất thành, người phụ nữ chém 'con nợ' trọng thương: Đòi nợ bất thành, Trần Thị Trúc Duyên (SN 1985, ngụ xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) trở về nhà, lấy dao chạy sang chém con nợ là bà Lê Thị Tr. (ngụ cùng địa phương) trọng thương. Ngày 26/3, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa hoàn tất hồ sơ chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Duyên. Khởi tố gã chủ quán tạp hóa hành hung nữ sinh lớp 10 chấn động não: Nữ sinh T.B.T.L (học sinh lớp 10, trú xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) cùng bạn tới quán tạp hóa trong xóm để mua kim khâu, trong lúc nói chuyện với bạn bất ngờ bị chủ quán tạp hóa hành là Thái Văn Tình (SN 1983, trú cùng địa phương) hung làm chấn thương não, phải nhập viện điều trị. Ngày 26/3, Công an huyện Đức Thọ cho biết đã khởi tố bị can Tình. Xe container va chạm xe gắn máy, nam thanh niên tử vong tại chỗ: Sáng 26/3, xe container mang 57L-5614 khi đến địa bàn ấp 4, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì va chạm với xe gắn máy mang BKS 63AN-061.60 do Nguyễn Tuấn Trung (21 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, Tiền Giang) điều khiển, lưu thông cùng chiều. Cú va chạm mạnh làm anh Trung cùng xe máy ngã xuống đường, anh Trung bị bánh xe container cán qua người tử vong tại chỗ. >>> Xem thêm video: TP HCM: Nam thanh niên bị chém tới tấp trong quán karaoke. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

