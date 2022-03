Tin nóng 25/3: Đang đi trên đường bất ngờ bị hàng xóm chém tử vong

Đang đi trên đường bất ngờ bị hàng xóm chém tử vong: Xảy ra tranh chấp đất đai với hàng xóm là bà Lê Thị Lộc (SN 1963, trú tại xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế, Bắc Giang) khi thấy bà Lộc đi bộ ngoài đường, Hoàng Văn Tăng (SN 1982, trú cùng địa phương) đã dùng dao quắm ra tay sát hại nạn nhân. Ngày 25/3, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Tăng. Lừa bán kit test COVID-19 để lấy tiền đánh bạc online: Để có tiền chơi game, Vy Văn Tuyển (SN 1993, ở Bắc Kạn) lập tài khoản Facebook mang tên người khác rồi rao bán kit test nhanh COVID-19 để lừa lấy tiền đặt cọc 150 triệu đồng của chị T.T.N ở huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ngày 25/3, Công an huyện Hoằng Hóa cho biết vừa bắt giữ Tuyển để điều tra, làm rõ. Rủ gái mại dâm đến nhà nghỉ để... trộm xe máy: Nguyễn Văn Tươi (SN 1991, trú huyện Mỹ Đức, Hà Nội) thiếu tiền tiêu xài đã giăng bẫy gọi các gái mại dâm đến nhà nghỉ, sau đó lấy lý do lánh mặt rồi dở trò trộm xe máy của các bị hại ở địa bàn quận Cầu Giấy và quận Hà Đông. Ngày 25/3, Công an quận Hà Đông cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Tươi về hành vi "Trộm cắp tài sản". Bắt giữ kẻ chém trung úy công an trọng thương: Chiều 24/3, trung úy Đặng Tuấn Anh – Phó trưởng Công an xã Hương Liên (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) được phân công thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giải tỏa hành lang giao thông nông thôn tại xã Hương Liên. Trong lúc đang làm nhiệm vụ, trung úy Đặng Tuấn Anh bị Bùi Sỹ Hoàng (SN 1968, trú xã Hương Liên) cản trở, dùng dao chém bị thương. Ngày 25/3, Công an huyện Hương Khê cho biết vừa bắt giữ Hoàng để điều tra, làm rõ. Bắt Tổng giám đốc liên quan vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Cục Lãnh sự: Ngày 25/3, Bộ Công an quyết định khởi tố, bắt tạm giam bà Hoàng Diệu Mơ (SN 1980, trú Quảng Bình - Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại du lịch và dịch vụ hàng không An Bình) tội Đưa hối lộ. Bà Mơ bị bắt liên quan đến vụ án Nhận hối lộ xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao. Tung chiêu lừa đảo bất động sản để chiếm đoạt tiền tỷ: Dương Văn Phơi (52 tuổi) Huỳnh Phước Toàn (40 tuổi; cùng ngụ TP Cần Thơ) đã tung chiêu có người thân cho hoặc đổi đất và đang làm thủ tục sang tên, sau đó lừa nhiều người bán giá rẻ để chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Ngày 25/3, Công an TP Cần Thơ đã khởi tố, bắt tạm giam Phơi và Toàn. (Ảnh: Đối tượng Toàn) 2 trẻ em đuối nước khi tắm trên sông: Sáng 25/3, tại bờ sông Đồng Nai, thuộc phường Hóa An, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, người dân phát hiện 2 trẻ em (14 và 15 tuổi) bị đuối nước liền báo cơ quan chức năng. Đến khoảng 10h30 cùng ngày, thi thể 2 em đã được đưa lên bờ và gia đình các em đã đưa về an táng. Được biết, 2 em nạn nhân đang sống cùng gia đình tại phường Hóa An. >>> Xem thêm video: Dùng rựa chém chết bạn nhậu rồi vứt xác xuống sông. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

