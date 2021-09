Tin nóng 24/9: Người đàn ông F0 chưa rõ nguồn lây, chết trong tư thế treo cổ

Người đàn ông F0 chưa rõ nguồn lây, chết trong tư thế treo cổ: Tối 23/9, ông L.T.T. (SN 1973, trú phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) được người thân phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng. Khi lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm thì cho kết quả dương tính SARS-CoV-2 chưa rõ nguồn lây. Chơi đào hầm khiến đất sạt lở, 3 trẻ tử vong: Ngày 24/9, UBND huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, một vụ sạt lở đất vừa xảy trên địa bàn, làm ba trẻ em tử vong. Địa phương đã bàn giao thi thể các em cho gia đình lo hậu sự. 3 trẻ nhỏ đã cùng nhau đào hầm kiểu hàm ếch chơi đùa bên bờ taluy sát đường dẫn đến sạt lở và tử vong. (Ảnh minh họa) Thanh niên lao xe xuống rãnh nước dẫn đến tử vong: Khoảng 0h30 ngày 24/9 tại TP Phan Thiết (Bình Thuận) nhiều người phát hiện anh V.M.T. (20 tuổi, ngụ xã Thiện Nghiệp) tử vong bên rãnh thoát nước ven đường bên cạnh là xe máy. Nguyên nhân ban đầu, do anh T. không làm chủ tốc độ đã lao xe xuống rãnh thoát nước dẫn đến tử vong. Nam thanh niên chiếm đoạt gần 1,6 tỷ đồng: Ngô Văn Hiếu (SN 1995, trú huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh) bịa chuyện có nhiều người tại thị trấn Ba Chẽ cần vay tiền "kín", có trả lãi và bảo bà Nịnh Thị S. (SN 1972, trú cùng địa phương) đưa tiền cho những người này vay, Hiếu sẽ thu tiền lãi cho bà S. Sau đó, Hiếu chiếm đoạt tiền của bà S. lên đến gần 1,6 tỷ đồng. Ngày 24/9, Hiếu bị Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố. Bé trai 3 tuần tuổi bị bỏ rơi trong đêm tối: Khoảng 1h sáng 23/9, một người dân xã Nam Thanh (huyện Yên Thành, Nghệ An) nghe tiếng trẻ con khóc. Khi kiểm tra, người này phát hiện một chiếc làn nhựa được để trước cổng nhà mình. Được biết bé trai khoảng 3 tuần tuổi, nặng 3,4kg và khỏe mạnh. UBND xã Nam Thanh đã thông báo tìm bố mẹ và người thân cho cháu bé. Nghi ăn nhầm lá ngón, nữ sinh lớp 7 tử vong: Ngày 24/9, UBND xã Nậm Nhoóng (huyện Quế Phong, Nghệ An) cho biết, ngày 23/9, em V.T.H. (SN 2008, học lớp 7) đang ở trong lán trại với mẹ thì bị đau bụng nên vào rừng hái lá ổi ăn để chữa. Gần 1 tiếng sau thì em H. bất ngờ có biểu hiện bị ngộ độc dẫn đến tử vong nghi do ăn lá ngón. Vừa được mãn hạn tù, vượt rào, trốn cách ly để đi ăn trộm: Vừa được mãn hạn tù, Nguyễn Văn Khánh (SN 1993, trú, xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh, Bình Phước) vượt tường rào khu cách ly trốn ra ngoài và đi lang thang ở khu vực chợ Lộc Điền để ăn trộm. Hiện CA xã Lộc Điền đang phối hợp với CA huyện Lộc Ninh điều tra, làm rõ. 17 người đánh bạc bị cảnh sát bắt quả tang: Ngày 24/9, Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa bắt giữ Nguyễn Hữu Phước (40 tuổi, ở địa phương) và 16 người khác về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Phước khai nhận đã tổ chức sới bạc ở xã Mỹ Đức Đông, thuê 5 người khác cảnh giới. >>> Xem thêm video: Do mâu thuẫn gia đình chồng đánh vợ tử vong. Nguồn: ATV.

