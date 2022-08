Tin nóng 24/8: Hai nữ chủ shop online bị cưỡng hiếp, cướp tài sản

Hai nữ chủ shop online bị cưỡng hiếp, cướp tài sản: Ngày 24/8, lực lượng chức năng TP HCM đã bắt giữ Phan Tấn Đạt (24 tuổi) để điều tra về hành vi hiếp dâm và cướp giật tài sản. Thủ đoạn của Đạt là lập các tài khoản trên mạng xã hội để đặt mua hàng, sau đó lừa các chủ shop online đến giao hàng vào buổi tối tại địa điểm vắng để hiếp dâm, cướp tài sản. Đến nay, đã có 2 cô gái bị Đạt xâm hại với thủ đoạn trên. Phát hiện 2 thi thể trơ xương trong rừng: Tại khu vực rừng giáp ranh giữa Gia Lai với Kon Tum, người dân địa phương trong khi đi rừng hái măng đã phát hiện hai bộ xương khô nằm trên võng được mắc dưới tán cây. Theo nhận định ban đầu, nạn nhân chết trước đó khoảng 7 - 8 tháng, không phải là người dân địa phương. Xe container cháy rụi dưới chân cầu Rạch Chiếc: Khoảng 15h chiều 24/8, xe container BKS 51C-526.71 khi vừa qua khỏi trạm thu phí cầu Rạch Chiếc (TP.Thủ Đức) thì tài xế phát hiện có khói ở phần cabin nên nhanh chóng tấp xe vào làn đường sát dải phân cách. Ngọn lửa cháy lan bao trùm cả phần đầu kéo chỉ trong ít phút. Vụ cháy khiến phần đầu kéo cháy rụi toàn bộ. Cháy lớn nhà dân ở TP HCM, nhiều người tháo chạy: Khoảng 10h sáng 24/8, căn nhà dân tại hẻm 144 đường số 6, phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân) bốc cháy ngùn ngụt, khói bốc cuồn cuộn kèm tiếng nổ lớn khiến nhiều người dân sống liền kề hoảng sợ ôm tài sản có giá trị tháo chạy ra khỏi nhà. Vụ hoả hoạn không gây thương vong về người, nhưng khiến nhiều tài sản trong căn nhà bị thiêu rụi.

Người phụ nữ đi thăm mẹ già, về bị xe ben tông tử vong: Đêm 23/8, tại ngã tư cầu vượt Tân Thới Hiệp (Quận 12, TP HCM) đã xảy ra va chạm giữa xe ben BKS 51C-539.39 với xe đạp do bà Nguyễn Thị N. (SN 1961) điều khiển. Cú va chạm khiến người phụ nữ bị bánh xe ben cán tử vong tại chỗ. Được biết tối nay bà N. đạp xe sang thăm mẹ già hơn 80 tuổi, khi đang quay về thì gặp tai nạn. Tìm kiếm nam thanh niên nghi nhảy cầu Hiền Lương tự vẫn: Ngày 24/8, lực lượng chức năng đang tiến hành tìm kiếm nam thanh niên Lê Đình K.H (24 tuổi, đang điều trị bệnh Tâm thần phân liệt) nghi nhảy cầu tự vẫn. Tối 23/8, người dân phát hiện 1 chiếc xe máy dựng ngược chiều trên cầu Hiền Lương mới mà không thấy người điều khiển. Lực lượng Công an xã đến hiện trường đã thấy mũ bảo hiểm nổi trên sông Bến Hải, nên nghi H. đã nhảy cầu, đang tiến hành lặn tìm trên sông Bến Hải.

Mất cắp hàng loạt đồng hồ nước ở trung tâm TP HCM: Kẻ trộm đột nhập trong khoảng thời gian từ 23h đến sáng trên các tuyến đường ở quận 1 và 3 (TP HCM) để lấy trộm đồng hồ nước. Theo trích xuất camera thấy kẻ trộm là nam, thường đi xe đạp dọc các tuyến đường, khu vực nhà dân vắng người qua lại, mở nắp che rồi tháo đồng hồ nước lắp ngầm trong nhà mang đi. >>> Mời quý vị độc giả xem thêm video: Công An Tiết Lộ Nữ Nghi Phạm Sát Hại Chủ Shop Xinh Đẹp Ở Bắc Giang Không Bị Tâm Thần. (Nguồn: SKĐS)





Hai nữ chủ shop online bị cưỡng hiếp, cướp tài sản: Ngày 24/8, lực lượng chức năng TP HCM đã bắt giữ Phan Tấn Đạt (24 tuổi) để điều tra về hành vi hiếp dâm và cướp giật tài sản. Thủ đoạn của Đạt là lập các tài khoản trên mạng xã hội để đặt mua hàng, sau đó lừa các chủ shop online đến giao hàng vào buổi tối tại địa điểm vắng để hiếp dâm, cướp tài sản. Đến nay, đã có 2 cô gái bị Đạt xâm hại với thủ đoạn trên. Phát hiện 2 thi thể trơ xương trong rừng: Tại khu vực rừng giáp ranh giữa Gia Lai với Kon Tum, người dân địa phương trong khi đi rừng hái măng đã phát hiện hai bộ xương khô nằm trên võng được mắc dưới tán cây. Theo nhận định ban đầu, nạn nhân chết trước đó khoảng 7 - 8 tháng, không phải là người dân địa phương. Xe container cháy rụi dưới chân cầu Rạch Chiếc: Khoảng 15h chiều 24/8, xe container BKS 51C-526.71 khi vừa qua khỏi trạm thu phí cầu Rạch Chiếc (TP.Thủ Đức) thì tài xế phát hiện có khói ở phần cabin nên nhanh chóng tấp xe vào làn đường sát dải phân cách. Ngọn lửa cháy lan bao trùm cả phần đầu kéo chỉ trong ít phút. Vụ cháy khiến phần đầu kéo cháy rụi toàn bộ. Cháy lớn nhà dân ở TP HCM, nhiều người tháo chạy: Khoảng 10h sáng 24/8, căn nhà dân tại hẻm 144 đường số 6, phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân) bốc cháy ngùn ngụt, khói bốc cuồn cuộn kèm tiếng nổ lớn khiến nhiều người dân sống liền kề hoảng sợ ôm tài sản có giá trị tháo chạy ra khỏi nhà. Vụ hoả hoạn không gây thương vong về người, nhưng khiến nhiều tài sản trong căn nhà bị thiêu rụi.

Người phụ nữ đi thăm mẹ già, về bị xe ben tông tử vong: Đêm 23/8, tại ngã tư cầu vượt Tân Thới Hiệp (Quận 12, TP HCM) đã xảy ra va chạm giữa xe ben BKS 51C-539.39 với xe đạp do bà Nguyễn Thị N. (SN 1961) điều khiển. Cú va chạm khiến người phụ nữ bị bánh xe ben cán tử vong tại chỗ. Được biết tối nay bà N. đạp xe sang thăm mẹ già hơn 80 tuổi, khi đang quay về thì gặp tai nạn. Tìm kiếm nam thanh niên nghi nhảy cầu Hiền Lương tự vẫn: Ngày 24/8, lực lượng chức năng đang tiến hành tìm kiếm nam thanh niên Lê Đình K.H (24 tuổi, đang điều trị bệnh Tâm thần phân liệt) nghi nhảy cầu tự vẫn. Tối 23/8, người dân phát hiện 1 chiếc xe máy dựng ngược chiều trên cầu Hiền Lương mới mà không thấy người điều khiển. Lực lượng Công an xã đến hiện trường đã thấy mũ bảo hiểm nổi trên sông Bến Hải, nên nghi H. đã nhảy cầu, đang tiến hành lặn tìm trên sông Bến Hải.

Mất cắp hàng loạt đồng hồ nước ở trung tâm TP HCM: Kẻ trộm đột nhập trong khoảng thời gian từ 23h đến sáng trên các tuyến đường ở quận 1 và 3 (TP HCM) để lấy trộm đồng hồ nước. Theo trích xuất camera thấy kẻ trộm là nam, thường đi xe đạp dọc các tuyến đường, khu vực nhà dân vắng người qua lại, mở nắp che rồi tháo đồng hồ nước lắp ngầm trong nhà mang đi. >>> Mời quý vị độc giả xem thêm video: Công An Tiết Lộ Nữ Nghi Phạm Sát Hại Chủ Shop Xinh Đẹp Ở Bắc Giang Không Bị Tâm Thần. (Nguồn: SKĐS)