Tin nóng 22/8: Người đàn ông tử vong khi đến viện đón con sắp sinh

Va chạm với xe tải, bé trai 10 tuổi tử vong: Sáng 22/8, trên quốc lộ 17 (Bắc Giang) xảy ra vụ va chạm giữa tải với xe máy đi cùng chiều phía trước. Vụ tai nạn khiến cháu Nguyễn Gia Khánh (SN 2013, con trai người điều khiển xe máy) tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng. Người đàn ông tử vong trên đường đến bệnh viện đón con sắp sinh: Rạng sáng 22/8, tại ngã tư giao cắt giữa đường Thái Hà với xã Thống Nhất (Thái Bình) đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe máy với xe ô tô 16 chỗ. Vụ tai nạn khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ, được biết nạn nhân đang trên đường mang đồ vào phục vụ vợ sắp sinh con tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hưng Hà. Triệt phá băng cướp có súng gây án khắp miền Nam: Ngày 22/8, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an vừa phối hợp cùng Công an TP Cần Thơ, Công an tỉnh Sóc Trăng... đã triệt phá một băng cướp giật tài sản ở TPHCM và các tỉnh Tây Nam bộ. Chúng nhắm vào nạn nhân là nữ, đi xe máy trên đường vắng thì lập tức ép xe, giật dây chuyền vàng, túi xách rồi tẩu thoát tốc độ. Chúng khai đã thực hiện 18 vụ, đã chiếm đoạt số tài sản lên đến hàng trăm triệu đồng. Phát hiện 1 thi thể phụ nữ tử vong bên đường: Rạng sáng 22/8, người dân ở huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) đi thể dục bất ngờ phát hiện một thi thể nữ giới tử vong bên lề đường TL27, trên người có nhiều vết máu. Tại hiện trường, chiếc xe máy đâm vào hàng rào bên lề đường và hư hỏng nặng, còn chị M.T.H. (26 tuổi) đã tử vong trong tư thế nằm úp lên phía trên của phần bánh sau xe máy. Nguyên nhân tử vong nghi do tai nạn giao thông. Va chạm với xe container, 2 thanh niên đi xe máy tử vong: Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1h sáng 22/8, tại Km59+100 QL5 (TP Hải Dương). Xe ô tô đầu kéo mang BKS 29C-677.74 kéo theo rơmooc 29R-047.84 đã va chạm với xe máy mang BKS 23B1-503.96. Cú va chạm mạnh khiến 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ. Dọa tung ảnh nóng, ép người yêu đưa tiền: Sáng 22/8, Công an huyện Nam Trực (Nam Định) đã khởi tố bị can Đỗ Văn Đức (25 tuổi) về tội cưỡng đoạt tài sản. Đức có quan hệ tình cảm với chị N.T.K. (19 tuổi), sau một thời gian thì chia tay. Đức đã dùng hình ảnh nhạy cảm giữa hai người gây áp lực, đe dọa, buộc chị K phải đưa tiền nếu không sẽ đăng tải lên mạng xã hội. Mâu thuẫn với người cùng làm, đầu độc đầm tôm của chủ: Ngày 22/8, cơ quan CSĐT Công an TP Cà Mau đã mời đối tượng Võ Tấn Lợi (34 tuổi) đến làm việc về hành vi “Hủy hoại tài sản”. Lợi thừa nhận hành vi ném thuốc trừ sâu vào đầm tôm của gia đình ông Cường. Nguyên nhân là do mâu thuẫn với 2 công nhân khác, ném thuốc trừ sâu vào đầm tôm để ông Cường đuổi việc 2 công nhân trên. Số tôm bị chết khoảng 4 tấn, ước tính thiệt hại trên 500 triệu đồng. Xe bồn bốc cháy dữ dội trên cầu Phú Mỹ: Khoảng 4h sáng 22/8, tài xế lái xe bồn lưu thông trên cầu Phú Mỹ thì phát hiện khói bốc lên từ cabin nên lái xe áp sát vào lề kiểm tra. Lửa sau đó bùng phát dữ dội, nhanh chóng bao trùm toàn bộ xe. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng khiến xe bồn bị thiêu rụi, giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài. >>> Mời quý vị độc giả xem thêm video: Xe máy va chạm với xe tải, bé trai 7 tuổi tử vong. (Nguồn: Truyền hình Nhân dân)

