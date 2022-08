Tin nóng 23/8: Thi thể nam thanh niên nổi trên mặt hồ cạnh sân bóng

Thi thể nam thanh niên nổi trên mặt hồ cạnh sân bóng: Sáng 23/8, thi thể của nam thanh niên (23-25 tuổi) được tìm thấy dưới hồ Đầm Hồng (địa phận giáp ranh giữa phường Khương Đình và Khương Trung, quận Thanh Xuân). Lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân cho hay, danh tính nạn nhân và nguyên nhân vụ việc vẫn đang được làm rõ. Bước đầu nghi vấn, do xô xát trong lúc đá bóng giữa 2 nhóm thanh niên dẫn đến tử vong. Tạm giữ kẻ sát hại bạn gái: Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Thạch ( SN 2001, ngụ huyện Lấp Vò, Đồng Tháp) để điều tra hành vi giết người. Trước đó, ngày 19/8, chị N.T.T (SN 2004, ngụ thị xã Trảng Bàng) và Thạch đi đến kênh Đông, ấp Trảng Cỏ, xã Đôn Thuận, Trảng Bàng thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Tức giận, Thạch lôi kéo chị T. xuống dưới lòng kênh Đông, rồi nhấn nước bạn gái đến tử vong. Nguyên nhân là do nhiều lần níu kéo tình cảm của bạn gái bất thành, nên Thạch nảy sinh ý định giết bạn gái rồi tự tử. Truy nã đối tượng Nguyễn Hoàng Lộc: Ngày 23/8, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã có quyết định truy nã đối với Nguyễn Hoàng Lộc (SN 2004; ngụ phường 8, TP Cà Mau). Trước đó, Lộc bị tuyên 2 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích" nhưng đã bỏ trốn từ tháng 5/2022. Trộm chó dùng súng điện chống trả lại công an: Ngày 23/8, Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) đang tạm giữ Hồ Xuân Huy (44 tuổi, quê Đồng Tháp) và Lâm Văn Thái Hiền (43 tuổi, quê Vĩnh Long). Trước đó, đêm 21/8, công an đi tuần tra trên đường tỉnh 876, phát hiện Huy và Hiền lái xe máy chở theo bao màu đen có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra, hai người này không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy. Bị truy đuổi, cả hai dùng súng điện chống trả công an. Bỏ chạy được khoảng 5 km, cả hai bị công an khống chế bắt giữ. Kiểm tra bao màu đen, công an phát hiện xác 6 con chó, 2 bình xịt hơi cay, bột ớt, súng bắn điện tự chế. Tử vong sau vụ chém người tình lúc rạng sáng: Sáng 23/8, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Đinh Hữu Hải (41 tuổi, ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang), nghi phạm chém người tình, đã tử vong. Được biết, Hải và bà N.T.L. (40 tuổi) có gia đình riêng. Tuy nhiên, 2 người có mối quan hệ tình cảm ngoài luồng với nhau. Thời gian gần đây, Hải nghi ngờ bà L. có người khác, nên ghen tuông, mâu thuẫn. Rạng sáng 20/8, Hải tìm gặp bà L. và dùng dao chém hơn 10 nhát vào đầu, mặt, tay khiến bà L. phải đi cấp cứu. Gây án xong, nghi phạm lên xe bỏ trốn đi Hữu Lũng, Lạng Sơn sau đó gọi người nhà đến lấy xe, còn ông ta tiếp tục bỏ trốn. Trong thời gian này, Hải đã uống thuốc sâu tự tử.

>>> Mời độc giả xem thêm video Phá nhanh vụ án giết người trong đêm ở An Giang: (Nguồn: THĐT)

