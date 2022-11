Tin nóng 23/11: Tạm giữ kẻ làm nhục em gái cùng mẹ khác cha

Tạm giữ kẻ làm nhục em gái cùng mẹ khác cha: Giữa năm 2021, Lê Văn Nghĩa (33 tuổi, ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) đã 2 lần thực hiện hành vi hiếp dâm em gái cùng mẹ khác cha. Sự việc sau đó bị người nhà phát hiện và trình báo đến cơ quan công an. Cuối năm 2021, sau khi công an xã mời lên làm việc thì Nghĩa đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 23/11, Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ đối tượng Nghĩa để điều tra, làm rõ. Thanh niên trộm xe máy rồi nhắn tin đòi tiền chuộc: Trần Viết Bình An (SN 1992) đã trộm chiếc xe máy của anh N.T.H (trú phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, Đà Nẵng) rồi sau đó, An nhắn tin cho nạn nhân chuộc lại xe với giá 9 triệu đồng. Khi đối tượng đang nhận tiền từ anh H., công an có mặt bắt giữ. Ngày 23/11, Công an phường Hòa Cường Bắc cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ trộm xe máy cho công an quận Hải Châu tiếp tục xử lý theo thẩm quyền. Đột nhập nhà dân, cậy két sắt để trộm vàng: Do cần tiền, Trần Mạnh Hùng (SN 1989, trú tại thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa) đi xe máy từ khu tập thể Trường PTTH Yên Định 3 đến xã Yên Phú, huyện Yên Định, Thanh Hóa thì thấy có một nhà dân khóa cửa nhưng xung quanh không có người nên Hùng đã đột nhập vào nhà phá két sắt lấy cắp 1 lượng vàng SJC và một số tiền mặt. Lấy được tài sản, Hùng thuê taxi xuống TP Thanh Hóa bán miếng vàng được 66,3 triệu đồng. Ngày 23/11, Công an huyện Yên Định cho biết đang tạm giữ Hùng để điều tra, làm rõ. Nghi án con trai đánh chết mẹ ruột: Khoảng 11h50 ngày 22/11, người nhà phát hiện bà N.T.T (76 tuổi, ngụ xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang) tử vong trên ghế nên trình báo Công an. Qua khám nghiệm, cơ thể bà T. có nhiều vết bầm, đa chấn thương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định nghi phạm gây ra cái chết cho bà T. là Phạm Văn Toàn (39 tuổi, con ruột bà T.). Bước đầu tại cơ quan công an, Toàn thừa nhận hành vi phạm tội. Thanh niên đâm chết người vì khoản nợ 6 triệu đồng: Tối 21/11, Đoàn Văn Phúc Vinh (23 tuổi, ngụ tại xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, Tiền Giang) gặp anh N.Q.C (40 tuổi, quê Đồng Nai) ở huyện Cái Bè để đòi 6 triệu đồng tiền nợ. Anh C. nói với Vinh không có tiền trả nên hai bên xảy ra cự cãi. Anh C. dùng tay đánh Vinh. Vinh chạy vào nhà người dân gần đó lấy cây dao quay lại đâm anh C. tử vong. Ngày 23/11, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra, làm rõ. Trộm 2 xe máy của chủ quán ăn ở phố cổ Hà Nội: Quá trình làm việc, Trương Văn Kín (28 tuổi, ở huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng) thấy vợ chồng chủ quán ở phố Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội thường cất xe máy ở tầng 1 và để chìa khóa ở ngăn tủ gần đó nên đã trộm 2 chiếc xe máy của chủ. Ngày 23/11, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Văn Kín về tội Trộm cắp tài sản. 2 thanh niên tông vào bò thả rông, 1 người tử vong: Tối 22/11, trên Quốc lộ 55, đoạn qua địa bàn thôn Phước Linh, xã Tân Phước, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận, anh P.Đ.D (SN 1998, ngụ phường Phước Lộc, thị xã La Gi) điều khiển xe máy BS 86B5 – 060.54 chở bạn về nhà trên Quốc lộ 55, khi đến địa điểm trên thì tông vào 1 con bò thả rông đang đi trên đường. Vụ tai nạn đã làm anh D. tử vong. >>> Xem thêm video: Thanh niên vào nhà hiếp dâm thiếu nữ cùng xóm. Nguồn: ĐTHĐT.

