Tin nóng 23/7: Người đàn ông chết trong tư thế bị trói vào cây

Người đàn ông chết trong tư thế bị trói vào cây: Sáng 23/7, người dân tại phường Thanh Hà (TP Hội An, Quảng Nam) phát hiện Nguyễn Văn T. (43 tuổi, người ở địa phương) bị chết trong tư thế trói trên cây trước nhà. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Tông xe vào cảnh sát khi vượt rào chắn chốt kiểm soát dịch: Sáng 23/7, Nguyễn Hoàng Quốc Vương (29 tuổi, trú Ninh Thuận) chạy xe máy vượt rào chắn của chốt kiểm soát phòng chống dịch khu vực TP Phan Rang - Tháp Chàm. Lực lượng trực chốt chặn lại thì Vương tăng ga lao xe vào những người trực chốt khiến 1 người bị thương. Vương sau đó đã bị bắt giữ. Người đàn ông đạp đổ bàn lấy mẫu xét nghiệm COVID-19: Cho rằng tổ y tế để bàn lấy mẫu COVID-19 trước nhà mình sẽ gây nguy hiểm, ông Nguyễn Trần Quỳnh (SN 1982, trú huyện Nhà Bè, TP HCM) dùng chân đạp đổ bàn tiếp nhận mẫu khiến nhiều đồ vật bị rơi. Ngày 23/7, CA huyện Nhà Bè đã phạt ông Quỳnh 3 triệu đồng. Đòi nợ bất thành, nhóm côn đồ đâm chết bạn chủ nhà: Trong lúc đến nhà bạn ở huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa chơi, ăn cơm, anh Đ.V.Q. (trú huyện Quảng Xương) đã bị "chủ nợ" của chủ nhà dẫn theo một số người tới đòi nợ, đâm chết. Ngày 23/7, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan tới vụ án để điều tra, làm rõ. Nam thanh niên đạp cảnh sát ở chốt kiểm dịch: Không chấp hành quy định phòng dịch COVID-19, Vũ Nhật Tân (38 tuổi, trú phường Xuân Tân) còn chửi bới, lăng mạ và đạp vào người cán bộ chốt kiểm soát dịch tại TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Ngày 23/7, Tân bị Công an TP Long Khánh tạm giữ để điều tra. Tạm giam một cựu Phó trưởng Công an Đồ Sơn: Ngày 23/7, Viện KSND Tối cao tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Phạm Quang Tuấn, cựu trung tá, Phó trưởng Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng) để điều tra về hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ ma túy xảy tại quán karaoke trên địa bàn vào cuối năm 2020. Cháy nhà trong đêm, 2 cha con thương vong: Khoảng 0h15 ngày 23/7, tại nhà ông Hồ Văn Nái (SN 1960, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội trong ngôi nhà ông Nái. Hậu quả, con gái ông Nái là Hồ T.Đ. (SN 2001, bị tật nguyền) tử vong còn ông Nái bị bỏng nặng. Bắt quả tang 27 người đánh bạc trong lúc giãn cách xã hội: Ngày 23/7, Công an TP Rạch Giá (Kiên Giang) đột kích sòng bạc tại bãi đất trống ở phường Vĩnh Quang bắt giữ 27 người. Tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ khoảng 150 triệu đồng, 2 bộ tài xỉu và nhiều tang vật khác. Bị phạt 7,5 triệu đồng sau khi cắt tóc cho người về từ TP.HCM: Sau khi cắt tóc cho người vừa về từ TP.HCM, chủ tiệm là N.K.H. (25 tuổi) và T.V.H. (24 tuổi, cùng ở huyện Lý Nhân, Hà Nam) không khai báo y tế mà tự ý rời địa phương. Ngày 23/7, UBND huyện Lý Nhân phạt 2 người này 7,5 triệu đồng. >>>>> Xem thêm video: Phát hiện thi thể người trên ghe bơm cát. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Người đàn ông chết trong tư thế bị trói vào cây: Sáng 23/7, người dân tại phường Thanh Hà (TP Hội An, Quảng Nam) phát hiện Nguyễn Văn T. (43 tuổi, người ở địa phương) bị chết trong tư thế trói trên cây trước nhà. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Tông xe vào cảnh sát khi vượt rào chắn chốt kiểm soát dịch: Sáng 23/7, Nguyễn Hoàng Quốc Vương (29 tuổi, trú Ninh Thuận) chạy xe máy vượt rào chắn của chốt kiểm soát phòng chống dịch khu vực TP Phan Rang - Tháp Chàm. Lực lượng trực chốt chặn lại thì Vương tăng ga lao xe vào những người trực chốt khiến 1 người bị thương. Vương sau đó đã bị bắt giữ. Người đàn ông đạp đổ bàn lấy mẫu xét nghiệm COVID-19: Cho rằng tổ y tế để bàn lấy mẫu COVID-19 trước nhà mình sẽ gây nguy hiểm, ông Nguyễn Trần Quỳnh (SN 1982, trú huyện Nhà Bè, TP HCM) dùng chân đạp đổ bàn tiếp nhận mẫu khiến nhiều đồ vật bị rơi. Ngày 23/7, CA huyện Nhà Bè đã phạt ông Quỳnh 3 triệu đồng. Đòi nợ bất thành, nhóm côn đồ đâm chết bạn chủ nhà: Trong lúc đến nhà bạn ở huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa chơi, ăn cơm, anh Đ.V.Q. (trú huyện Quảng Xương) đã bị "chủ nợ" của chủ nhà dẫn theo một số người tới đòi nợ, đâm chết. Ngày 23/7, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan tới vụ án để điều tra, làm rõ. Nam thanh niên đạp cảnh sát ở chốt kiểm dịch: Không chấp hành quy định phòng dịch COVID-19, Vũ Nhật Tân (38 tuổi, trú phường Xuân Tân) còn chửi bới, lăng mạ và đạp vào người cán bộ chốt kiểm soát dịch tại TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Ngày 23/7, Tân bị Công an TP Long Khánh tạm giữ để điều tra. Tạm giam một cựu Phó trưởng Công an Đồ Sơn: Ngày 23/7, Viện KSND Tối cao tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Phạm Quang Tuấn, cựu trung tá, Phó trưởng Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng) để điều tra về hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ ma túy xảy tại quán karaoke trên địa bàn vào cuối năm 2020. Cháy nhà trong đêm, 2 cha con thương vong: Khoảng 0h15 ngày 23/7, tại nhà ông Hồ Văn Nái (SN 1960, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội trong ngôi nhà ông Nái. Hậu quả, con gái ông Nái là Hồ T.Đ. (SN 2001, bị tật nguyền) tử vong còn ông Nái bị bỏng nặng. Bắt quả tang 27 người đánh bạc trong lúc giãn cách xã hội: Ngày 23/7, Công an TP Rạch Giá (Kiên Giang) đột kích sòng bạc tại bãi đất trống ở phường Vĩnh Quang bắt giữ 27 người. Tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ khoảng 150 triệu đồng, 2 bộ tài xỉu và nhiều tang vật khác. Bị phạt 7,5 triệu đồng sau khi cắt tóc cho người về từ TP.HCM: Sau khi cắt tóc cho người vừa về từ TP.HCM, chủ tiệm là N.K.H. (25 tuổi) và T.V.H. (24 tuổi, cùng ở huyện Lý Nhân, Hà Nam) không khai báo y tế mà tự ý rời địa phương. Ngày 23/7, UBND huyện Lý Nhân phạt 2 người này 7,5 triệu đồng. >>>>> Xem thêm video: Phát hiện thi thể người trên ghe bơm cát. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.