Tin nóng 22/7: Không rút được tiền, thanh niên đập phá 2 máy ATM

Không rút được tiền, thanh niên đập phá 2 máy ATM: Nguyễn Ngọc Tình (SN 1991, ở An Giang) nhiều lần thực hiện rút tiền, cả 2 máy đều không tiếp nhận thẻ ATM. Bực tức Tình đã đập vỡ màn hình của 2 máy ATM tại phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên. Ngày 22/7, CA TP Long Xuyên cho biết, đang điều tra, làm rõ. Trèo vào nhà bằng đường ống nước, hiếp dâm bé gái 13 tuổi: Cháu bé đang ngủ ở nhà một mình thì bị Lang Văn Hà (SN 1997, trú Quỳ Châu, Nghệ An) trèo theo đường ống nước, khống chế, nhét giẻ vào miệng cháu bé rồi thực hiện hành vi đồi bại. Ngày 22/7, Hà bị Công an huyện Quỳ Châu bắt giữ. Phát hiện cháu bé tử vong trên nền gạch: Cháu T.M.K. (SN 2014, TP Uông Bí, Quảng Ninh) được người nhà phát hiện trong tình trạng nằm bất tỉnh trên nền đất đè lên điện thoại đang sạc pin tại phòng ngủ nhà riêng. Kiểm tra trên người cháu K. có vết bỏng, cháy và tử vong khi đang điều trị. Ngày 22/7, UBND TP Uông Bí cho biết, nguyên nhân tử vong là do điện giật. Một thư ký tòa án bị tạm giữ hình sự: Tại thời điểm kiểm tra quán karaoke VKV trên địa bàn, Công an huyện An Dương, Hải Phòng đã test nhanh và phát hiện một thư ký tòa án quận Hồng Bàng cùng nhóm bạn dương tính với ma túy. Ngày 22/7, Công an huyện An Dương cho biết, đang tạm giữ thư ký tòa án này để điều tra, làm rõ. Bắt 7 đối tượng trong vụ hỗn chiến khiến 2 người tử vong: Xuất phát từ mâu thuẫn nhất thời trong lúc uống rượu, bia, hai nhóm thanh niên đã hẹn nhau hỗn chiến tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An khiến hai người tử vong. Ngày 22/7, CA tỉnh Long An cho biết, đã bắt tạm giam 7 đối tượng liên quan tới vụ án. 38 nam nữ say sưa hát karaoke bất chấp lệnh cấm vì COVID-19: Ngày 22/7, Công an huyện Yên Mỹ, Hưng Yên cho biết, phát hiện một cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke không chấp hành quy định phòng chống dịch trên địa bàn. Thời điểm kiểm tra, Công an phát hiện 38 thanh niên (19 nam và 19 nữ). Công an đã lập biên bản, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định. Bắt tạm giam một cán bộ Kho bạc huyện: Chiều 22/7, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thanh Hải (SN 1972). Năm 2019, Hải là giao dịch viên Kho bạc Nhà Nước huyện Nông Cống phụ trách kiểm soát chi đối với Trường PTTH Nông Cống 3 đã giả mạo chữ ký gây thiệt hại cho nhà trường gần 1 tỷ đồng. Khởi tố cựu Chủ tịch HĐND xã Tráng Việt: Ngày 22/7, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Xuân Hùng (SN 1970) cựu Chủ tịch HĐND xã Tráng Việt, huyện Mê Linh do liên quan tới sai phạm trong kỳ bầu cử vừa qua. >>>> Xem thêm video: Đập phá cây ATM trộm tiền ở Bình Dương. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân.

Không rút được tiền, thanh niên đập phá 2 máy ATM: Nguyễn Ngọc Tình (SN 1991, ở An Giang) nhiều lần thực hiện rút tiền, cả 2 máy đều không tiếp nhận thẻ ATM. Bực tức Tình đã đập vỡ màn hình của 2 máy ATM tại phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên. Ngày 22/7, CA TP Long Xuyên cho biết, đang điều tra, làm rõ. Trèo vào nhà bằng đường ống nước, hiếp dâm bé gái 13 tuổi: Cháu bé đang ngủ ở nhà một mình thì bị Lang Văn Hà (SN 1997, trú Quỳ Châu, Nghệ An) trèo theo đường ống nước, khống chế, nhét giẻ vào miệng cháu bé rồi thực hiện hành vi đồi bại. Ngày 22/7, Hà bị Công an huyện Quỳ Châu bắt giữ. Phát hiện cháu bé tử vong trên nền gạch: Cháu T.M.K. (SN 2014, TP Uông Bí, Quảng Ninh) được người nhà phát hiện trong tình trạng nằm bất tỉnh trên nền đất đè lên điện thoại đang sạc pin tại phòng ngủ nhà riêng. Kiểm tra trên người cháu K. có vết bỏng, cháy và tử vong khi đang điều trị. Ngày 22/7, UBND TP Uông Bí cho biết, nguyên nhân tử vong là do điện giật. Một thư ký tòa án bị tạm giữ hình sự: Tại thời điểm kiểm tra quán karaoke VKV trên địa bàn, Công an huyện An Dương, Hải Phòng đã test nhanh và phát hiện một thư ký tòa án quận Hồng Bàng cùng nhóm bạn dương tính với ma túy. Ngày 22/7, Công an huyện An Dương cho biết, đang tạm giữ thư ký tòa án này để điều tra, làm rõ. Bắt 7 đối tượng trong vụ hỗn chiến khiến 2 người tử vong: Xuất phát từ mâu thuẫn nhất thời trong lúc uống rượu, bia, hai nhóm thanh niên đã hẹn nhau hỗn chiến tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An khiến hai người tử vong. Ngày 22/7, CA tỉnh Long An cho biết, đã bắt tạm giam 7 đối tượng liên quan tới vụ án. 38 nam nữ say sưa hát karaoke bất chấp lệnh cấm vì COVID-19: Ngày 22/7, Công an huyện Yên Mỹ, Hưng Yên cho biết, phát hiện một cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke không chấp hành quy định phòng chống dịch trên địa bàn. Thời điểm kiểm tra, Công an phát hiện 38 thanh niên (19 nam và 19 nữ). Công an đã lập biên bản, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định. Bắt tạm giam một cán bộ Kho bạc huyện: Chiều 22/7, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thanh Hải (SN 1972). Năm 2019, Hải là giao dịch viên Kho bạc Nhà Nước huyện Nông Cống phụ trách kiểm soát chi đối với Trường PTTH Nông Cống 3 đã giả mạo chữ ký gây thiệt hại cho nhà trường gần 1 tỷ đồng. Khởi tố cựu Chủ tịch HĐND xã Tráng Việt: Ngày 22/7, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Xuân Hùng (SN 1970) cựu Chủ tịch HĐND xã Tráng Việt, huyện Mê Linh do liên quan tới sai phạm trong kỳ bầu cử vừa qua. >>>> Xem thêm video: Đập phá cây ATM trộm tiền ở Bình Dương. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân.