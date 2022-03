Tin nóng 20/3: Vợ dùng dao cắt “của quý” của chồng lúc đêm khuya

Bắt thêm một bị can trong vụ lừa tiền để "điều chuyển" Giám đốc Công an An Giang: Liên quan đến đường dây âm mưu điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi nơi khác, Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra Quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Đào Ngọc Cảnh (75 tuổi, ngụ phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về hành vi “Môi giới hối lộ”. Thủ quỹ UBND xã ở Hà Giang câu kết với 2 cán bộ đập két sắt trộm 565 triệu đi đánh bạc: Cần tiền đánh bạc và chi tiêu cá nhân, Mua Mí Lử rủ thêm hai cán bộ đột nhập phòng làm việc của mình tại trụ sở UBND xã Cán Chu Phìn, rồi khiêng két sắt ra ngoài đập phá, lấy đi 565 triệu đồng chia nhau. Sau khi gây án, Lử chủ động thông báo cơ quan chức năng vào cuộc điều tra. Sát hại hàng xóm vì tranh chấp đất: Công an tỉnh Bắc Giang ra Quyết định tạm giữ đối với Hoàng Văn Tăng, SN 1982, trú tại thôn Trại Mới, xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang về hành vi "Giết người". Trước đó, do mâu thuẫn về đất đai với chị Lê Thị Lộc, Tăng đã dùng hung khí sát hại dẫn đến tử vong. Đi mua cần sa “đụng” tổ công tác 363: Tổ công tác 363 - Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất hồ sơ bàn giao P.D.T.T (SN 2007) và Đ.T.P (SN 2004), cùng ngụ Bình Tân cho Công an phường 21, quận Bình Thạnh điều tra xử lý về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy, kích thích”. Trước đó, tổ công tác phát hiện T điều khiển xe máy chở P có mang theo túi nilon chứa sợi lá cắt nhuyễn, 2 đối tượng khai nhận túi nilon trên là cần sa. Đổ xăng đốt nhà bạn gái vì bị cấm yêu: Công an phường 7, TP Vũng Tàu đang điều tra vụ đốt nhà khi nhận tin báo về việc gia đình ông T.Q.V. (55 tuổi, trú tại đường Lê Hồng Phong, phường 7) đang ngủ thì bị một người đến đổ xăng, châm lửa đốt rồi bỏ chạy. Qua xác minh, Công an xác định đối tượng từng có mối quan hệ tình cảm đối với chị T.T.B. (con gái ông V.) nhưng bị gia đình chị B. ngăn cản, cấm đoán. Bảo từng nhiều lần đến quậy phá nhà ông V. Nam thanh niên này đã từng bị khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích”. Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm từ Vĩnh Long trốn ra Hà Nội: CSĐT Công an TP Hà Nội đã tổ chức xác minh, truy bắt đối tượng truy nã nguy hiểm Nguyễn Tiến Biên (SN 1997; ở xã Hùng Việt, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ). Theo tài liệu điều tra, ngày 24/8/2020, Nguyễn Tiến Biên cùng các đối tượng khác đã có hành vi dùng dao, gậy đánh nhau với một nhóm thanh niên tại TP Vĩnh Long rồi bỏ trốn. Ngăn chặn hàng chục thanh thiếu niên hỗn chiến trong đêm: 2 nhóm thanh thiếu niên đi xe máy chạy trên khu vực đường Tố Hữu, Lê Văn Lương, quận Hà Đông (Hà Nội) cầm theo nhiều hung khí chủ yếu là giáo dài tự chế lao vào ẩu đả, đã có 1 đối tượng nằm gục trên vũng máu. Công an quận Hà Đông đã nhanh chóng triển khai lực lượng quây bắt các đối tượng, tước hung khí, giải tán đám đông. Hiện 15 đối tượng (kể cả đối tượng bị thương) bị bắt và đang truy bắt các đối tượng còn lại. Vợ dùng dao cắt "của quý" của chồng lúc đêm khuya: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La tiếp nhận bệnh nhân N.V.H (SN 1993) trong tình trạng sốc huyết áp 90/60 vì bị cắt cụt dương vật cùng 2 tinh hoàn và đang chảy máu đã được băng ép. Ngay sau đó, bệnh nhân đã được mổ cấp cứu, chẩn đoán vết thương phức tạp đứt lìa hoàn toàn và không còn dương vật, tinh hoàn. Nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn gia đình nên người vợ là chị H.T.N. (SN 1986 vợ anh H.) đã cắt mất bộ phận sinh dục của chồng.

Bắt thêm một bị can trong vụ lừa tiền để "điều chuyển" Giám đốc Công an An Giang: Liên quan đến đường dây âm mưu điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi nơi khác, Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra Quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Đào Ngọc Cảnh (75 tuổi, ngụ phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về hành vi “Môi giới hối lộ”. Thủ quỹ UBND xã ở Hà Giang câu kết với 2 cán bộ đập két sắt trộm 565 triệu đi đánh bạc: Cần tiền đánh bạc và chi tiêu cá nhân, Mua Mí Lử rủ thêm hai cán bộ đột nhập phòng làm việc của mình tại trụ sở UBND xã Cán Chu Phìn, rồi khiêng két sắt ra ngoài đập phá, lấy đi 565 triệu đồng chia nhau. Sau khi gây án, Lử chủ động thông báo cơ quan chức năng vào cuộc điều tra. Sát hại hàng xóm vì tranh chấp đất: Công an tỉnh Bắc Giang ra Quyết định tạm giữ đối với Hoàng Văn Tăng, SN 1982, trú tại thôn Trại Mới, xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang về hành vi "Giết người". Trước đó, do mâu thuẫn về đất đai với chị Lê Thị Lộc, Tăng đã dùng hung khí sát hại dẫn đến tử vong. Đi mua cần sa “đụng” tổ công tác 363: T ổ công tác 363 - Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất hồ sơ bàn giao P.D.T.T (SN 2007) và Đ.T.P (SN 2004), cùng ngụ Bình Tân cho Công an phường 21, quận Bình Thạnh điều tra xử lý về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy, kích thích”. Trước đó, tổ công tác phát hiện T điều khiển xe máy chở P có mang theo túi nilon chứa sợi lá cắt nhuyễn, 2 đối tượng khai nhận túi nilon trên là cần sa. Đổ xăng đốt nhà bạn gái vì bị cấm yêu: Công an phường 7, TP Vũng Tàu đang điều tra vụ đốt nhà khi nhận tin báo về việc gia đình ông T.Q.V. (55 tuổi, trú tại đường Lê Hồng Phong, phường 7) đang ngủ thì bị một người đến đổ xăng, châm lửa đốt rồi bỏ chạy. Qua xác minh, Công an xác định đối tượng từng có mối quan hệ tình cảm đối với chị T.T.B. (con gái ông V.) nhưng bị gia đình chị B. ngăn cản, cấm đoán. Bảo từng nhiều lần đến quậy phá nhà ông V. Nam thanh niên này đã từng bị khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích”. Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm từ Vĩnh Long trốn ra Hà Nội: CSĐT Công an TP Hà Nội đã tổ chức xác minh, truy bắt đối tượng truy nã nguy hiểm Nguyễn Tiến Biên (SN 1997; ở xã Hùng Việt, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ). Theo tài liệu điều tra, ngày 24/8/2020, Nguyễn Tiến Biên cùng các đối tượng khác đã có hành vi dùng dao, gậy đánh nhau với một nhóm thanh niên tại TP Vĩnh Long rồi bỏ trốn. Ngăn chặn hàng chục thanh thiếu niên hỗn chiến trong đêm: 2 nhóm thanh thiếu niên đi xe máy chạy trên khu vực đường Tố Hữu, Lê Văn Lương, quận Hà Đông (Hà Nội) cầm theo nhiều hung khí chủ yếu là giáo dài tự chế lao vào ẩu đả, đã có 1 đối tượng nằm gục trên vũng máu. Công an quận Hà Đông đã nhanh chóng triển khai lực lượng quây bắt các đối tượng, tước hung khí, giải tán đám đông. Hiện 15 đối tượng (kể cả đối tượng bị thương) bị bắt và đang truy bắt các đối tượng còn lại. Vợ dùng dao cắt "của quý" của chồng lúc đêm khuya: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La tiếp nhận bệnh nhân N.V.H (SN 1993) trong tình trạng sốc huyết áp 90/60 vì bị cắt cụt dương vật cùng 2 tinh hoàn và đang chảy máu đã được băng ép. Ngay sau đó, bệnh nhân đã được mổ cấp cứu, chẩn đoán vết thương phức tạp đứt lìa hoàn toàn và không còn dương vật, tinh hoàn. Nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn gia đình nên người vợ là chị H.T.N. (SN 1986 vợ anh H.) đã cắt mất bộ phận sinh dục của chồng.