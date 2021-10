Tin nóng 31/10: Bị bắt do giở trò đồi bại với nữ sinh cấp 2

Bắt giữ đối tượng giở trò đồi bại với nữ sinh cấp 2. Ngày 31/10, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với H. về hành vi “giao cấu với người dưới 13 tuổi”. Nữ sinh N. tố bị một số người quan hệ tình dục trái ý tại quán “An An quán” thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn. Cảnh sát xác định xác định đối tượng H. và T. đã có hành vi quan hệ tình dục với người dưới 16 tuổi đối với cháu N. và cháu O. H. đến đầu thú và thừa nhận có quan hệ tình dục với O. Thanh niên cầm kiếm chém người trong sảnh tòa nhà HHB KĐT Tân Tây Đô. Sáng ngày 31/10, mạng xã hội xuất hiện video một đối tượng ngang nhiên cầm hung khí đánh người dân trong sảnh tòa nhà HHB KĐT Tân Tây Đô, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội. Anh T. người dân khu đô thị này khi đi làm về đỗ xe tại khuôn viên khu đô thị nhiều người đàn ông tại bãi gửi xe trái phép đã có hành vi gây sức ép, yêu cầu anh T. đỗ xe ra khu vực khác. Hai bên xảy ra cãi vã, sau đó anh T. đi về nhà tại tòa nhà HHB và bị một số thanh niên cầm hung khí đánh anh T. Đối tượng sát hại vợ chồng cựu Giám đốc Sở Xây dựng Trà Vinh bị khởi tố. Ngày 31/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Chí Thiện (SN 1991, phường 1, TP Trà Vinh), điều tra về hành vi “giết người và cướp tài sản”. Tối 24/10, Thiện đột nhập nhà của ông D.T, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng và đâm 2 vợ chồng ông T. bị thương nặng. Lo sợ bị phát hiện Thiện bỏ trốn khi chưa cướp được tài sản. Tên trộm cầm búa đập liên tiếp vào mặt của chủ nhà. Ngày 31/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) thực hiện lệnh bắt tạm giam Tẩn Nảy Sinh (SN 1996, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) vì hành vi "cố ý gây thương tích". Chiều tối 6/10, thấy nhà bà Nguyễn Thị Tám (trú xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) vắng người nên Sinh đột nhập, trộm cắp tài sản. Khi bà Tám về nhà, Sinh lấy cây búa gần đó đập liên tiếp vào vùng đầu và mặt của nạn nhân gây thương tích nặng. Truy nã đối tượng Nguyễn Thị Thanh Mai về tội lừa đảo. Ngày 31/10, Cơ quan Điều tra Hình sự Khu vực 1 các Tổ chức sự nghiệp, Bộ Quốc phòng ra Quyết định Truy nã đối với bị can: Nguyễn Thị Thanh Mai (SN 1990, trú ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan Điều tra đề nghị, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến Cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Trộm 220 triệu đồng của anh ruột rồi giả vờ báo Công an. Công an phường 7, thành phố Bạc Liêu vừa bắt giữ nghi phạm là Nguyễn Xuân Lộc, sinh năm 2001, ngụ xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội. Để Để có tiền sát phạt trên các trận đánh bạc online, Lộc đã trộm 220 triệu đồng của anh ruột rồi giả vờ báo Công an nhằm đánh lạc hướng. Bắt đối tượng đốt 2 xe gắn máy của bạn nhậu. Ngày 31/10, Công an TP Thuận An (Bình Dương) tạm giữ Nguyễn Quốc Khanh (SN 1989, quê An Giang), vì đã đốt 2 xe gắn máy của bạn nhậu. Tối 30/10, Khanh cùng Hồ Xuân Dũng, Đỗ Văn Thụa và 3 người bạn tổ chức nhậu tại công trình xây dựng do Khanh đang quản lý nằm trên địa bàn phường Bình Chuẩn, TP Thuận An. Sau đó, Nguyễn Văn Sửu đến nhậu cùng và xảy ra mâu thuẫn với Thụa. Sau đó trên đường về, Sửu và Thụa tiếp tục gặp nhau dẫn đến xô xát, ẩu đả. Khanh châm lửa đốt luôn hai xe gắn máy của Sửu và Dũng rồi rời khỏi hiện trường. >>> Mời độc giả xem thêm video Thanh niên cầm kiếm chém người trong sảnh tòa nhà HHB KĐT Tân Tây Đô.

