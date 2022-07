Tin nóng 20/7: Điều tra vụ cô gái tố bị sàm sỡ, hành hung ở Aeon Mall Long Biên

Ghen tuông, người đàn ông lái ô tô tông vợ cũ và bạn trai: Ngày 20/7, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết vừa tạm giữ Văn Quý Đạt (SN 1987, trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) để điều tra về hành vi "giết người". Khuya 18/7, thấy vợ cũ và bạn trai đi trên đường, Văn Quý Đạt lái ô tô đi theo, rồi tông mạnh vào sau đuôi xe máy. Cú tông mạnh khiến cả hai ngã xuống đường. Chưa dừng lại, Đạt tiếp tục lái xe tông nạn nhân thêm nhiều lần rồi mới bỏ đi. Hậu quả, anh H. bị thương nặng, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng, xe mô tô bị hư hỏng. Giết mẹ vì bị la mắng: Ngày 20/7, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Chau Đươnl (SN 1999, ngụ xã An Cư, huyện Tịnh Biên) tử hình về tội “giết người”. Chiều ngày 25/1/2022, bà Béch la rầy Đươnl. Tức giận việc bị mẹ la mắng, khoảng 23 giờ cùng ngày, Đươnl từ trên nhà đi xuống chòi (nơi bà Béch đang ngủ cùng cháu), rồi lấy cây kéo đâm 3 nhát vào vùng bụng của mẹ. Bà Béch bỏ chạy ra ngoài kêu cứu thì bị vấp ngã, Đươnl xông đến tiếp tục dùng kéo đâm nhiều nhát vào người bà Béch, đồng thời nhặt một khúc gỗ đánh vào người bà Béch đến chết. Điều tra vụ cô gái tố bị sàm sỡ, hành hung ở Aeon Mall Long Biên: Theo đơn tố cáo của nạn nhân, chị A. trình bày tối 16/7, chị cùng bạn đi mua sắm tại trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên. Khoảng 20h, chị đứng ở cổng số 2, thì bị H. sàm sỡ, đụng chạm vào vùng nhạy cảm. Cô gái 24 tuổi sau đó phản ứng, chất vấn lại người đàn ông, thì bị anh ta hành hung, đánh nhiều phát vào đầu. Chị A. cũng cho biết thời điểm đó, H. phủ nhận hành vi sàm sỡ chị. Tạm giữ đối tượng đâm xe vào cảnh sát giao thông: Ngày 20/7, Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng tạm giữ hình sự Tôn Thất Tùng (33 tuổi), trú quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng để điều tra về hành vi “chống người thi hành công vụ”. Trước đó, khuya 19/7, Tổ công tác lực lượng 911- Công an thành phố Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ chốt chặn trên đường Ngô Thì Nhậm thuộc phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu thì phát hiện Tùng điều khiển xe máy chở theo phía sau một phụ nữ, cả hai không đội mũ bảo hiểm. Tổ công tác ra hiệu dừng xe, nhưng Tùng không chấp hành mà chạy xe đâm thẳng vào lực lượng đang làm nhiệm vụ để bỏ chạy. >>>Xem thêm video: Vi phạm trật tự ATGT, đối tượng đâm xe vào Cảnh sát giao thông (Nguồn: PTTH Thanh Hoá)

