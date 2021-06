Tin nóng 20/6: Yêu râu xanh 37 tuổi hiếp dân 2 bé gái

Đến chơi nhà, “yêu râu xanh” dùng dao khống chế, định hiếp dâm 2 bé gái: Sáng 18/6, Lê Trường Tiến (37 tuổi, ngụ xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang, Trà Vinh) đến chơi nhà chị B.T.N. (36 tuổi, ngụ xã Mỹ Hiệp Tây). Khi chị N. đi chợ, Tiến dùng dao uy hiếp hai bé gái 8 tuổi và 9 tuổi (con chị N.) để giở trò đồi bại. Hai bé gái đã nhanh chóng lấy con dao từ tay Tiến và bị thương vào vủng đầu và tay. Hai bé gái sau đó bỏ chạy và tri hô. Tiến bị bắt sau 2 ngày gây ra sự việc. Hãi hùng phát hiện bé trai rơi từ cửa sổ tại chung cư The K Park: Khoảng 10h sáng ngày 20/6, người tại chung cư The K Park khu đô thị Văn Phú Hà Đông (TP Hà Nội) phát hiện bé trai (SN 2011) rơi từ cửa sổ phòng ngủ tầng 5 xuống dưới. Cháu bé bị rơi từ tầng 5 xuống nhưng may mắn mắc lại tại tầng 3 nên chỉ bị gãy tay, không nguy hiểm đến tính mạng. Người dân đã hô hoán và nhanh chóng tiếp cận cháu bé đưa đi cấp cứu. Gia đình cháu bé chưa lắp lưới an toàn tại khu vực cửa sổ. Đi tắm biển, nam thanh niên bị đuối nước: Sáng 20/6, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của anh V.T.P. (SN 2001, thường trú tại thôn Chùa Dưới, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) tại khu vực cồn Đông cửa sông Văn Úc, cách bờ khoảng 4,5 hải lý. Trước đó, chiều 19/6, anh P. cùng 5 người bạn đi tắm biển tại khu vực rừng thông cửa sông Văn Úc, sau đó mất tích. Nam thanh niên té lầu, tử vong ở chung cư The Manor: Khoảng 20h30 tối 19/6, một bảo vệ tại chung cư The Manor trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM phát hiện thanh niên té lầu, nằm bất động ở ban công tầng 2. Nạn nhân là anh N.T.A. (SN 1997, trú tại TP Hà Nội) nằm bất động và đã tử vong tại ban công tầng 2 của toà nhà. Trước khi xảy ra vụ tai nạn, anh A. căn hộ ở một mình và vừa dọn tới trong ngày 19/6. Ảnh: SGGP Phát hiện quả bom nguyên kíp nổ trên sông: Khoảng 12h ngày 19/6), trong lúc đang đi đánh cá trên sông Quàng (xã Quang Phong, huyện Quế Phong, Nghệ An), anh Lô Văn Bá (trú tại bản Cào) phát hiện chài mắc vào một quả bom rất lớn. Ban chỉ huy quân sự huyện Quế Phong đã vào kiểm tra, khoanh vùng và chờ lệnh xử lý. Quả bom dài khoảng 1,5m. Đầu của quả bom vẫn còn kíp nổ, phần đuôi bị móp méo. Thanh niên giả danh sĩ quan Quân đội đi “tán gái”: Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) vừa xử phạt hành chính Trần Văn Hiếu (32 tuổi, Bắc Giang) về hành vi giả danh sĩ quan quân đội. Trước đó, tại khu vực bến xe Bãi Cháy, Hiếu bị phát hiện giả danh khi mặc quân phục dã chiến Quân đội, đeo quân hàm Thiếu tá. Hiếu khai nhận từ năm 2016 đi mua quân phục và đặt làm giấy chứng minh sĩ quan giả. Hiếu thường xuyên mặc quân phục, đeo hàm Thiếu tá để đi tán gái và đã tán được rất nhiều phụ nữ tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Ninh Bình… 28 cán bộ y tế trở thành F0 trong khu điều trị COVID-19: UBND tỉnh Bắc Giang vừa cho biết, Bắc Giang ghi nhận 28 trường hợp F0 là các cán bộ y tế làm việc trong khu điều trị bệnh nhân F0 Fuji thông qua lấy mẫu định kỳ. Hiện Bắc Giang lấy được tổng cộng 1.280.889 mẫu xét nghiệm, đã chạy 1.259.358 mẫu. Ngoài ra, các địa phương còn lấy mẫu xét nghiệm tầm soát cộng đồng với 546.115 mẫu. Ảnh minh họa. >>> Mời độc giả xem thêm video TP.HCM trong đợt dịch Covid-19 lớn nhất từ trước tới nay. Nguồn: Zing.

