Tin nóng 19/8: Thông tin chi tiết vụ tài xế chở 46 thi thể về Bến Tre

Thông tin chi tiết vụ tài xế chở 46 thi thể về Bến Tre: Ngày 19/8, đại tá Nguyễn Tuấn Bảo, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, qua lời khai của tài xế Lê Phúc Hậu (28 tuổi, ngụ Vĩnh Long) cũng như thông tin từ nhà hỏa táng, chỉ có 36 thi thể được chở từ TP.HCM về Bến Tre chứ không phải 46. Hiện, lực lượng đang xác minh lại 10 trường hợp. Chém hàng xóm vì mối thù 10 năm trước: Vì mối thù 10 năm trước, bị vu khống trộm vặt, Võ Hoàng Sơn (24 tuổi, ngụ huyện An Biên, Kiên Giang) đã cầm dao chém ông Trần Thanh Toàn (45 tuổi, ngụ cùng địa phương) khiến nạn nhân bị thương tích nặng. Ngày 19/8, Sơn bị Công an huyện An Biên bắt tạm giam. Khai trừ Đảng một Bí thư xã làm thất thoát ngân sách 700 triệu đồng: Ngày 19/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết, đã khai trừ Đảng đối với ông Bùi Văn Lánh, huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Minh. Ông Lánh bị khai trừ Đảng do làm thất thoát 700 triệu đồng trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Cắt ống quần của nữ chủ nhà, trùm kín mặt để cướp: Mai Hồng Chí (trú thị xã Duyên Hải, Trà Vinh) nửa đêm đột nhập vào nhà người phụ nữ ở thị xã Duyên Hải cắt ống quần của nữ gia chủ để trộm cắp. Khi chị K. phát hiện bị Chí dùng dao khống chế cướp lấy ví tiền, bên trong có hơn 1 triệu đồng rồi tẩu thoát. Ngày 19/8, Chí bị CA thị xã Duyên Hải bắt tạm giam. Người đàn ông bị đâm tử vong trong lúc nhậu: Trần Văn Hải (47 tuổi, ngụ huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) đang ngồi nhậu với ông Bùi Đức Thuận (65 tuổi, ngụ cùng địa phương) và nhóm bạn thì 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Nghi phạm dùng dao đâm chết ông Thuận rồi đến cơ quan công an đầu thú. Ngày 19/8, Hải bị Công an tỉnh Đắk Lắk tạm giữ. Hai thanh niên vượt chốt kiểm dịch để mua rượu: Hai thanh niên từ khu vực vùng xanh (tại quận Hải Châu, Đà Nẵng) cố tình thông chốt kiểm dịch để ra ngoài mua rượu bất chấp việc toàn TP Đà Nẵng đang thực hiện ai ở đâu thì ở đó. Ngày 19/8, Công an phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu) đã lập đề xuất xử phạt 2 nam thanh 15 triệu đồng. Cách ly dịch, tranh thủ trộm luôn ti vi trường mầm non: Lưu Văn Long (SN 1988, trú thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) là đối tượng thuộc diện F1 trở về từ vùng dịch Đà Nẵng, được cách ly tại Trường mầm non xã Quỳnh Trang. Trong lúc cách ly tại nơi đây, Long đã trộm 1 chiếc ti vi đưa "chiến lợi phẩm" về nhà chờ cơ hội tiêu thụ. Ngày 19/8, Long bị khởi tố. Đâm nạn nhân vì mâu thuẫn chuyện cũ: Trong quá trình đánh bài, giữa Trần Quốc Anh (23 tuổi, ngụ huyện Tây Sơn, Bình Định) và ông Đoàn Văn Lắm (42 tuổi, trú cùng địa phương) xảy ra mâu thuẫn trong việc mua bán bắp trước đây. Quốc Anh cầm dao đâm ông Lắm khiến nạn nhân bị thương nặng. Ngày 19/8, Quốc Anh bị Công an thị xã An Nhơn bắt tạm giam. >>>> Xem thêm video: Đang ngồi nhậu, người đàn ông bị đâm tử vong. Nguồn: Truyền Hình Cần Thơ.

