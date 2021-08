Tin nóng 18/8: Sát hại 3 đồng hương khi họ đang ngủ

Sát hại 3 đồng hương khi họ đang ngủ: Sau khi thua bài hơn 17 triệu đồng, Đinh Điền Trung (54 tuổi, ở Tiền Giang) đang làm công nhân tại huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) đã sát hại ba đồng nghiệp cùng quê của nghi phạm. Ngày 18/8, Trung bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt tạm giữ. Đi nhậu về, 'bợm nhậu' đánh hàng xóm vỡ đầu: Sau khi đi nhậu về, Phan Thanh Nam (SN 1995, ngụ phường 1, TP Tây Ninh) đã xảy ra mâu thuẫn với anh L.M.K. (hàng xóm của Nam) Nam dùng tuýp sắt đánh vỡ đầu anh K. Ngày 18/8, Nam bị Công an TP Tây Ninh tạm giữ. (Ảnh minh họa) Hành hung nhân viên gác chốt phong tỏa: Do không cho đi qua chốt, Lê Thành Trung (32 tuổi, trú TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã chửi bới và nhào đến đấm vào mặt một nhân viên trực chốt rồi tiếp tục dùng chìa khóa đánh vào mặt một nhân viên khác. Ngày 18/8, Trung bị Công an TP Nha Trang bắt khẩn cấp. Đưa người vượt chốt kiểm soát dịch bệnh, lấy công 50.000 đồng/lượt: Tối 17/8, Nguyễn Văn Lợi (SN 1993, trú huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) lén lút đưa một số người từ khu vực chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh với giá 50.000 tiền công tại đường Phạm Hồng Thái vào địa bàn TP Vinh. Một người đàn ông bị nhóm đối tượng đâm tử vong: Tối 17/8 tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, anh Nguyễn Hữu Nh. (30 tuổi) đang nói chuyện với một nhóm khoảng 3 người ở cùng trú huyện Quế Sơn thì xảy ra vãi vã, xô xát. Sau đó, nhóm người này đã dùng hung khí đâm anh Nh. khiến nạn nhân tử vong. Ăn nhậu trong khu cách ly, 5 người bị đề nghị phạt hơn 37 triệu: Ngày 18/8, Công an huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết vừa bắt quả tang 5 người đàn ông tụ tập ăn nhậu trong khu cách ly ở huyện Sông Lô. Nhóm người này thuộc diện cách ly tập trung do vừa trở về từ vùng dịch. Cơ quan chức năng đề xuất xử phạt mỗi người 7,5 triệu đồng. Cướp 50.000 đồng của người phụ nữ rồi bắt nạn nhân cởi quần áo: Sau khi hành hung lấy được 50.000 đồng của bà Lại Thị H. (SN 1972), Hoàng Minh Châu (SN 1993, cùng trú trú huyện Đắk Mil, Đắk Nông) yêu cầu nạn nhân cởi quần áo. Bà H. không cởi tri hô thì Châu bỏ xe máy lại và bỏ chạy. Ngày 18/8, Châu bị Công an huyện Đắk Mil tạm giữ. Lấy cớ đi làm ruộng rồi tổ chức đá gà ăn tiền: Lợi dụng lý do đi làm ruộng, làm vườn rồi hẹn nhau tụ tập tại bãi đất trống gần bờ sông để tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền thì bị Công an quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ bắt giữ. Ngày 18/8, Công an quận Thốt Nốt cho biết, đã lập hồ sơ đề nghị xử phạt 7 người liên quan, mỗi người 15 triệu đồng. >>>> Xem thêm video: Bé gái 5 tuổi bị bác họ dùng dao sát hại. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Sát hại 3 đồng hương khi họ đang ngủ: Sau khi thua bài hơn 17 triệu đồng, Đinh Điền Trung (54 tuổi, ở Tiền Giang) đang làm công nhân tại huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) đã sát hại ba đồng nghiệp cùng quê của nghi phạm. Ngày 18/8, Trung bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt tạm giữ. Đi nhậu về, 'bợm nhậu' đánh hàng xóm vỡ đầu: Sau khi đi nhậu về, Phan Thanh Nam (SN 1995, ngụ phường 1, TP Tây Ninh) đã xảy ra mâu thuẫn với anh L.M.K. (hàng xóm của Nam) Nam dùng tuýp sắt đánh vỡ đầu anh K. Ngày 18/8, Nam bị Công an TP Tây Ninh tạm giữ. (Ảnh minh họa) Hành hung nhân viên gác chốt phong tỏa: Do không cho đi qua chốt, Lê Thành Trung (32 tuổi, trú TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã chửi bới và nhào đến đấm vào mặt một nhân viên trực chốt rồi tiếp tục dùng chìa khóa đánh vào mặt một nhân viên khác. Ngày 18/8, Trung bị Công an TP Nha Trang bắt khẩn cấp. Đưa người vượt chốt kiểm soát dịch bệnh, lấy công 50.000 đồng/lượt: Tối 17/8, Nguyễn Văn Lợi (SN 1993, trú huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) lén lút đưa một số người từ khu vực chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh với giá 50.000 tiền công tại đường Phạm Hồng Thái vào địa bàn TP Vinh. Một người đàn ông bị nhóm đối tượng đâm tử vong: Tối 17/8 tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, anh Nguyễn Hữu Nh. (30 tuổi) đang nói chuyện với một nhóm khoảng 3 người ở cùng trú huyện Quế Sơn thì xảy ra vãi vã, xô xát. Sau đó, nhóm người này đã dùng hung khí đâm anh Nh. khiến nạn nhân tử vong. Ăn nhậu trong khu cách ly, 5 người bị đề nghị phạt hơn 37 triệu: Ngày 18/8, Công an huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết vừa bắt quả tang 5 người đàn ông tụ tập ăn nhậu trong khu cách ly ở huyện Sông Lô. Nhóm người này thuộc diện cách ly tập trung do vừa trở về từ vùng dịch. Cơ quan chức năng đề xuất xử phạt mỗi người 7,5 triệu đồng. Cướp 50.000 đồng của người phụ nữ rồi bắt nạn nhân cởi quần áo: Sau khi hành hung lấy được 50.000 đồng của bà Lại Thị H. (SN 1972), Hoàng Minh Châu (SN 1993, cùng trú trú huyện Đắk Mil, Đắk Nông) yêu cầu nạn nhân cởi quần áo. Bà H. không cởi tri hô thì Châu bỏ xe máy lại và bỏ chạy. Ngày 18/8, Châu bị Công an huyện Đắk Mil tạm giữ. Lấy cớ đi làm ruộng rồi tổ chức đá gà ăn tiền: Lợi dụng lý do đi làm ruộng, làm vườn rồi hẹn nhau tụ tập tại bãi đất trống gần bờ sông để tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền thì bị Công an quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ bắt giữ. Ngày 18/8, Công an quận Thốt Nốt cho biết, đã lập hồ sơ đề nghị xử phạt 7 người liên quan, mỗi người 15 triệu đồng. >>>> Xem thêm video: Bé gái 5 tuổi bị bác họ dùng dao sát hại. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.