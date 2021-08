Tin nóng 17/8: Bé gái 6 tuổi rơi xuống đất tử vong

Bé gái 6 tuổi rơi từ độ cao gần 10m xuống đất tử vong: Ngày 17/8, UBND xã Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) cho biết, một số người dân tại xã Tà Cạ nghe tiếng động phía sau nhà nên ra kiểm tra thì phát hiện cháu Vi Thị Bảo L. (6 tuổi) nằm bất động. Do chấn thương quá nặng nên nạn nhân không qua khỏi. Lừa bán hàng xóm sang Trung Quốc với giá 90 triệu đồng: Lợi dụng có người thân đang ở Trung Quốc nên Lương Thị Hoa (SN 1979, trú huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đã lừa chị L., một người hàng xóm đi sang làm việc lương cao nhưng thực chất là Hoa đã bán nạn nhân với giá 90 triệu đồng. Ngày 17/8, Hoa bị Công an huyện Kỳ Sơn tạm giữ. Thanh niên chạy xe máy bị nhóm người rượt đánh tử vong: Anh N.V.T (SN 2000, trú huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) đang di chuyển trên đường thì bị nhóm thanh niên khác khoảng chục người ép ngã rồi liên tiếp hành hung. Nạn nhân bỏ chạy thì tiếp tục bị truy sát và tử vong sau đó. Ngày 17/8, Công an huyện Yên Mỹ cho biết đang điều tra, làm rõ. Đốt ô tô để đòi hơn 2,5 tỷ đồng tiền cá độ bóng đá: Vì không đòi được số tiền nợ cá độ bóng đá hơn 2,5 tỷ đồng, Nguyễn Thành Luân (SN 1990, ở TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) đã chỉ đạo đàn em đến uy hiếp, đốt xe ô tô của người nợ gây thiệt hại khoảng 100 triệu đồng. Ngày 17/8, Luân cùng đàn em bị Công an TP Chí Linh bắt tạm giam. "Nữ quái" cho vay nặng lãi dùng dây điện tra tấn con nợ: Anh T.Q.H (SN 1978, trú huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) chưa có tiền để trả, Lê Thị Hiền (58 tuổi, trú cùng địa phương) đã dùng dây điện đánh liên tiếp vào người anh H. Hậu quả, anh T.Q.H bị nhiều vết bầm tím trên cơ thể, tỷ lệ tổn thương tại thời điểm giám định là 5%. Ngày 17/8, Hiền bị CA huyện Hương Sơn khởi tố. Đốt xe máy khi bị xử lý vi phạm quy định phòng, chống dịch: Ngày 17/8, trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương), một nam thanh niên bị công an xử lý về hành vi ra đường trong khung giờ hạn chế, người này không chấp hành và đốt xe máy của mình. Công an đã dập tắt đám cháy, đưa nam thanh niên về trụ sở để phục vụ điều tra. Bắt thanh niên trộm đơn hàng chứa iPhone 11 của khách: Quá trình phân loại hàng để chuyển, Nguyễn Hồng Quang (SN 2003; trú huyện Gia Lâm, Hà Nội) là nhân viên kho chuyển phát đã trộm điện thoại iPhone 11 giấu vào cốp xe rồi mang về nhà. Ngày 17/8, Quang bị Công an quận Long Biên khởi tố. Bắt hơn 30 kg ma túy trong kẹo sôcôla từ Pháp gửi về Việt Nam: Ngày 17/8, Cục Hải quan TP.HCM cho biết, vừa kiểm tra chi tiết 10 bưu kiện quà biếu phi mậu dịch nhập khẩu từ Pháp. Cơ quan chức năng thu giữ hơn 29 kg ma túy tổng hợp MDMA dạng viên nén và 1,4 kg Ketamine. Lượng ma túy ngụy trang tinh vi trong ruột những viên kẹo sôcôla... >>>> Xem thêm video: Tây Ninh: Bị bắt vì lừa chạy án, chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Bé gái 6 tuổi rơi từ độ cao gần 10m xuống đất tử vong: Ngày 17/8, UBND xã Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) cho biết, một số người dân tại xã Tà Cạ nghe tiếng động phía sau nhà nên ra kiểm tra thì phát hiện cháu Vi Thị Bảo L. (6 tuổi) nằm bất động. Do chấn thương quá nặng nên nạn nhân không qua khỏi. Lừa bán hàng xóm sang Trung Quốc với giá 90 triệu đồng: Lợi dụng có người thân đang ở Trung Quốc nên Lương Thị Hoa (SN 1979, trú huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đã lừa chị L., một người hàng xóm đi sang làm việc lương cao nhưng thực chất là Hoa đã bán nạn nhân với giá 90 triệu đồng. Ngày 17/8, Hoa bị Công an huyện Kỳ Sơn tạm giữ. Thanh niên chạy xe máy bị nhóm người rượt đánh tử vong: Anh N.V.T (SN 2000, trú huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) đang di chuyển trên đường thì bị nhóm thanh niên khác khoảng chục người ép ngã rồi liên tiếp hành hung. Nạn nhân bỏ chạy thì tiếp tục bị truy sát và tử vong sau đó. Ngày 17/8, Công an huyện Yên Mỹ cho biết đang điều tra, làm rõ. Đốt ô tô để đòi hơn 2,5 tỷ đồng tiền cá độ bóng đá: Vì không đòi được số tiền nợ cá độ bóng đá hơn 2,5 tỷ đồng, Nguyễn Thành Luân (SN 1990, ở TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) đã chỉ đạo đàn em đến uy hiếp, đốt xe ô tô của người nợ gây thiệt hại khoảng 100 triệu đồng. Ngày 17/8, Luân cùng đàn em bị Công an TP Chí Linh bắt tạm giam. "Nữ quái" cho vay nặng lãi dùng dây điện tra tấn con nợ: Anh T.Q.H (SN 1978, trú huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) chưa có tiền để trả, Lê Thị Hiền (58 tuổi, trú cùng địa phương) đã dùng dây điện đánh liên tiếp vào người anh H. Hậu quả, anh T.Q.H bị nhiều vết bầm tím trên cơ thể, tỷ lệ tổn thương tại thời điểm giám định là 5%. Ngày 17/8, Hiền bị CA huyện Hương Sơn khởi tố. Đốt xe máy khi bị xử lý vi phạm quy định phòng, chống dịch: Ngày 17/8, trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương), một nam thanh niên bị công an xử lý về hành vi ra đường trong khung giờ hạn chế, người này không chấp hành và đốt xe máy của mình. Công an đã dập tắt đám cháy, đưa nam thanh niên về trụ sở để phục vụ điều tra. Bắt thanh niên trộm đơn hàng chứa iPhone 11 của khách: Quá trình phân loại hàng để chuyển, Nguyễn Hồng Quang (SN 2003; trú huyện Gia Lâm, Hà Nội) là nhân viên kho chuyển phát đã trộm điện thoại iPhone 11 giấu vào cốp xe rồi mang về nhà. Ngày 17/8, Quang bị Công an quận Long Biên khởi tố. Bắt hơn 30 kg ma túy trong kẹo sôcôla từ Pháp gửi về Việt Nam: Ngày 17/8, Cục Hải quan TP.HCM cho biết, vừa kiểm tra chi tiết 10 bưu kiện quà biếu phi mậu dịch nhập khẩu từ Pháp. Cơ quan chức năng thu giữ hơn 29 kg ma túy tổng hợp MDMA dạng viên nén và 1,4 kg Ketamine. Lượng ma túy ngụy trang tinh vi trong ruột những viên kẹo sôcôla... >>>> Xem thêm video: Tây Ninh: Bị bắt vì lừa chạy án, chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.