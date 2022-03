Tin nóng 19/3: Người phụ nữ trùm kín đầu, nằm chết trong lô cao su

Người phụ nữ trùm kín đầu, nằm chết trong lô cao su: Trưa 19/3, trong lúc vào lô cao su thuộc xã Long Đức (huyện Long Thành, Đồng Nai) làm việc, người dân phát hiện một thi thể nữ giới bị trùm đầu, nằm úp dưới đất cùng đồ dùng cá nhân bên cạnh. Qua khám nghiệm, công an xác định nạn nhân là nữ, khoảng 30 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, tạm trú huyện Long Thành. Người đàn ông bị cắt cổ, gục chết trước hiên nhà: Sáng 19/3, tại một căn nhà ở xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, ông Trần Minh Nguyệt (39 tuổi) được Nguyễn Duy Cương (30 tuổi, trú cùng địa phương) đến nhà gọi ra ngoài để nói chuyện rồi sảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Sau đó, ông Nguyệt bị Cường cắt vào cổ, gục chết trước hiên nhà. Hiện Công an huyện Bù Đốp cho biết đang điều tra, làm rõ. Cha dùng búa đập liên tiếp vào đầu con trai đang ngủ: Sáng 19/3, ông Vũ Quốc Sĩ (50 tuổi, trú phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) đã dùng búa đập liên tiếp vào đầu anh V.H.P. (22 tuổi, con trai ông Sĩ) khi đang ngủ tại nhà riêng. Sau khi ra tay, ông Sĩ đã tới trụ sở Công an phường Thượng Lý tự thú. Tại cơ quan Công an, ông Vũ Quốc Sĩ khai có mâu thuẫn từ trước nên lên kế hoạch sát hại con. Bố cho con 6 tuổi uống nước ngọt chứa thuốc trừ sâu: Sau khi ly hôn và đánh đập con, vợ ra tòa đòi quyền nuôi con Lê Thạnh Phú (30 tuổi, ngụ phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) tức giận về pha thuốc trừ sâu vào nước ngọt rồi cho con 6 tuổi uống. Hiện còn cháu bé đang cấp cứu tại bệnh viện. Ngày 19/3, VKSND TP Cần Thơ đã quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam bị can Phú. Tai nạn lao động tại Quảng Ninh khiến 1 công nhân mỏ tử vong: Đêm 18/3, tại Công ty than Thống Nhất - TKV, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, ông Hà Tuấn H. (SN 1983, trú Cẩm Phả) được giao nhiệm vụ chỉ đạo sản xuất tại lò. Quá trình làm việc, ông H. bị than gương trượt, lở vào người dẫn đến tử vong. Mâu thuẫn lúc uống rượu, đâm bạn nhậu tử vong: Xảy ra mâu thuẫn trong lúc uống rượu, Trần Văn Ngự (ở xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, Nghệ An) đã dùng dao đâm bạn nhậu là ông Hoàng Văn B. (SN 1965, trú xã Võ Liệt) nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Ngày 19/3, Công an huyện Thanh Chương cho biết đang điều tra, làm rõ. Nam thanh niên gục chết trên xe máy bên vệ đường: Sáng 19/3, người dân ở thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình phát hiện một nam thanh niên tử vong trên xe máy. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định người này là Trần Xuân Tịnh (SN 1995, ngụ xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa). Xe đầu kéo va chạm với xe đạp, người phụ nữ tử vong: Sáng 19/3, tài xế Hà Văn Khắc (43 tuổi, ngụ TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) điều khiển xe đầu kéo khi đến phường Tân Phú, TP Đồng Xoài xảy ra va chạm với xe đạp do một phụ nữ khoảng 60 tuổi điều khiển, đang lưu thông cùng chiều phía trước. Cú va chạm khiến phương tiện bị cuốn vào gầm, nạn nhân tử vong tại chỗ. >>> Xem thêm video: Sát nhân ôm thi thể ngủ suốt 8 tiếng, rồi phân xác phi tang. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

