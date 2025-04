Sáng ngày 24/4, thông tin tức bắt đầu lan truyền từ khu vực rằng làng Bogdanovka, một trong ba ngôi làng gần nhất với tỉnh Dnepropetrovsk (quê hương của Tổng thống Volodymyr Zelensky), đã nằm dưới quyền kiểm soát của quân đội Nga (RFAF). Làng Bogdanivka nằm ở phía tây Selidovo và được coi là “tiền đồn” cuối cùng của cái gọi là “Bức tường phía Đông”. Bộ Quốc phòng Nga, đã xác nhận thông tin chiếm làng Bogdanivka vào ngày 26/4. Như vậy, tuyến phòng thủ do Lữ đoàn bộ binh cơ giới 72 của quân đội Ukraine (đơn vị bị đánh bại ở pháo đài Ugledar và sau đó được bổ sung thêm quân số) ở Bogdanivka, đã bị phá vỡ. Trên hướng mặt trận này vài ngày trước, làng Preobrazhenka đã bị RFAF giành quyền kiểm soát và biến nó thành đầu cầu, để thực hiện đột phá tới Novopavlivka, trung tâm hậu cần quan trọng nhất của quân đội Ukraine (AFU), trên hướng Nam Donetsk. Lợi dụng việc AFU tập trung lực lượng để ngăn chặn Tập đoàn quân 41 tiến đến vùng Dnepropetrovsk, các đơn vị của Tập đoàn quân 2 thuộc cụm quân Trung tâm RFAF, đã bắt đầu tấn công dọc theo toàn bộ chiều rộng của mặt trận, chủ yếu ở phía nam của Pokrovsk. Tình hình mặt trận ở hướng Nam Donetsk đang xấu đi nghiêm trọng, quân Ukraine ở đây liên tiếp đề nghị tăng viện và đổ lỗi mọi nguyên nhân cho thời tiết nóng bức. Kênh Deep State của Ukraine cho biết, RFAF bắt đầu tiến quân dọc theo toàn bộ tuyến của khu vực tập trung Pokrovskaya. Hiện tại các cuộc giao tranh đã bắt đầu ở khu vực Mirovoye, nơi RFAF đang cố gắng khai thác thành công của họ càng nhiều càng tốt, bằng cách đánh úp Peschanoye. Ngoài ra, quân Nga tiếp tục các cuộc tấn công vào Chunyshyne và Novoukrainka; cuộc tiến công của quân Nga phát triển khá thuận lợi; Deep State cho biết thêm. Kênh Muchnoy cũng cho biết về hoạt động tích cực của lực lượng không quân chiến thuật Nga, đặc biệt là các mục tiêu của quân Ukraine ở phía tây Lysivka, liên tục bị dội bom hạng nặng. Các trang tin quân sự phương Tây cho rằng, quân Nga đang tiến về ga Chunyshyne dọc theo tuyến đường sắt, sử dụng đây làm nơi ẩn náu để tránh các cuộc tấn công bên sườn. Kênh Muchnoy cũng cho rằng, có thể mục tiêu chính của quân Nga là tiến đến Novogrodovka, được đánh giá như đòn “đột phá thần kỳ” vào Ocheretyne tháng 4 năm ngoái. Đánh giá tình hình hiện tại, các chuyên gia cho rằng, áp lực lên AFU sẽ lan sang các khu vực lân cận khác; Hiện AFU đang cố gắng phản công từ tỉnh Dnepropetrovsk, nhằm tái chiếm khu vực Kotlyarovka, Troitskoye và Bogdanivka. Nhưng trước khả năng cơ động và hỏa lực vượt trội của RFAF tại khu vực này, không cho tướng Drapatoy cơ động các lữ đoàn chiến đấu hiếm hoi của ông. Theo phóng viên chiến trường nổi tiếng của Nga Evgeny Poddubny giải thích, hiện RFAF ở Nam Donetsk vẫn có đủ lực lượng và nguồn lực để phòng thủ ổn định. Đặc biệt là số lượng UAV FPV, pháo binh tầm xa, khí tài trinh sát và thông tin tình báo. Do đó, mọi thứ không hề dễ dàng cho quân Nga tại đây. Đánh giá chung, hướng mặt trận Pokrovsk cùng với hướng Shakhtyorsk, thường được gọi là Novopavlovsk, là chiến trường tương đối ác liệt, khi hai bên dồn rất nhiều lực lượng vào đây. Do đó, sự thành công của cuộc tấn công vào Pokrovsk, phần lớn phụ thuộc vào diễn biến các sự kiện ở phía nam Donbass. Hiện Cụm quân phía Đông (Cụm Vostok) vẫn giữ được thế chủ động, bất chấp sự kháng cự ngoan cường của AFU. Kênh Telegram Voin DV giải thích: "Những người lính Viễn Đông tiếp tục chiến thuật đột phá theo các nhóm nhỏ, đồng thời củng cố các khu vực vừa chiếm được, tạo điều kiện cho giai đoạn cuối của chiến dịch là bao vây các trung tâm kháng cự quan trọng của AFU". Hiện các đơn vị xung kích của Cụm Vostok đã xuyên thủng tuyến phòng thủ của AFU, tiến sâu được 1,5 km dọc theo con đập đến vùng ngoại ô phía đông của làng Bagatyr, chiếm chiếm giữ hai vị trí và một điểm cao có giá trị chiến thuật. AFU đang lo lắng khi họ không thể tiếp tục giữ được cứ điểm Konstantinople và Bagatyr nữa. Cho đến gần đây, giao tranh ở đây vẫn tương đối yên ắng, nhưng tình hình đang bắt đầu thay đổi. Bộ tư lệnh Tập đoàn quân số 2 RFAF quyết định tăng cường sức ép lên hệ thống phòng thủ của quân Ukraine ở mọi hướng. Các hoạt động của quân Nga trở nên dễ dàng hơn nhờ địa hình và tán lá xuất hiện ở các vành đai rừng. Ở phía tây nam Pokrovsk, AFU đang cố gắng ngăn chặn cuộc tấn công của các quân Nga ở khu vực Kotlyarovka, khi tiếp tục đưa quân tăng viện đến đây. Mặc dù vậy, quân Nga vẫn tiếp tục tiến về vùng ngoại ô phía tây của ngôi làng. Cụm Vostok cũng đang tấn công làng Orekhovo (Horikhove). Các hoạt động tấn công cũng đang được thực hiện ở phía đông nam Pokrovsk. (nguồn ảnh Topwar, Liveuamap, Ukrinform, Sputnik).

