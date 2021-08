Tin nóng 16/8: Bố bị con trai phê ma túy dùng kiếm chém

Bố bị con trai phê ma túy dùng kiếm chém : Sau khi 'phê' ma túy, Trịnh Quang Tuyên (SN 1997, trú huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) đã dùng kiếm tự chế chém nhiều nhát vào chính bố đẻ là ông T.Q.T (SN 1974) khiến nạn nhân bị thương tích nặng rồi tử vong. Ngày 16/8, Tuyên bị Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ. (Ảnh minh họa) Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên gốc xoài kèm: Trong lúc đi tập thể dục, ông Lê Văn Vinh và bà Nguyễn Thị Liễu (trú phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) phát hiện một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi bên gốc cây xoài trước sân nhà. Ngày 16/8, UBND phường Đức Thuận đã phát đi thông báo tìm người thân của cháu bé. Nam thanh niên vượt chốt kiểm soát dịch, đánh cán bộ: Phiếu đi chợ không hợp lệ, Trần Văn Tiền (28 tuổi, trú huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) bất ngờ vượt qua chốt kiểm soát dịch và cầm mũ bảo hiểm đánh cán bộ làm nhiệm vụ, gây thương tích. Ngày 16/8, Tiền bị Công an huyện Tân Phước tạm giữ để điều tra. Đội mai táng dùng xe cấp cứu 'thông chốt' kiểm dịch: Nhóm người trong đội mai táng dùng xe cứu thương để thông chốt phòng chống dịch COVID-19 xã Viên An (huyện Trần Đề, Sóc Trăng) những người này đều ngụ tại huyện Mỹ Xuyên. Ngày 16/8, UBND huyện Trần Đề đã xử phạt 9 người tổng cộng số tiền là 135 triệu đồng. Cán bộ một trường trung cấp sửa giấy xét nghiệm COVID-19 để thông chốt: Ngày 16/8, Bà T.T.T (38 tuổi, là cán bộ Phòng Tổ chức - Hành chính Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Du lịch tỉnh Ninh Bình) đã tự ý sửa giấy kết quả xét nghiệm đã hết hạn thành có hạn để "thông chốt". Hiện Công an tỉnh Ninh Bình đang củng cố hồ sơ để xử lý. Hiệu trưởng trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam bị thôi chức: Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng vừa ký Quyết định số 2277/QĐ-BVHTTDL cho thôi chức Hiệu trưởng trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam đối với ông Lê Văn Sửu. Ông Sửu bị tố với nhiều hành vi vi phạm như nhận khống số tiền vượt giờ, không tổ chức Hội nghị công chức, viên chức. Cháy trong đêm, ngôi nhà của hai vợ chồng giáo viên bị thiêu rụi: Khoảng 1h30 ngày 16/8, trong lúc vợ chồng anh Riah Nhiêu (trú huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam - đều là giáo viên) không có mặt ở nhà. Ngọn lửa bùng lên ở khu vực bếp rồi tiếp tục cháy lan, bao trùm toàn bộ ngôi nhà. Người đàn ông không mang khẩu trang, ném ghế vào Công an: Ngày 16/8, trong lúc tuần tra, Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, phát hiện N.V.H. (49 tuổi) không mang khẩu trang, ngồi trước nhà. Khi bị nhắc nhở, ông H. dùng ghế ném vào cán bộ làm nhiệm vụ. Sau đó, lực lượng chức năng đã khống chế và đưa người đàn ông về trụ sở Công an để xử lý. >>>> Xem thêm video: Chém hàng xóm vì nghi thuốc ao tôm mình đang giữ thuê. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

