Tin nóng 18/12: Sàm sỡ cô gái hàng xóm, người đàn ông bị chém gục

Sàm sỡ cô gái hàng xóm, người đàn ông bị chém gục: Ngô Thái Thi (SN 2007, ngụ TP Bạc Liêu, Bạc Liêu) quen biết với chị N. (SN 2002, tạm trú tại nhà trọ ở phường 1, TP Bạc Liêu). Chiều 28/8, khi nghe tin chị N. bị ông P. hàng xóm có hành vi sàm sỡ, Thi rủ thêm 2 người chơi chung nhóm tìm ông P. xử lý. ến nơi, Thi dùng dao chém vào cổ khiến nạn nhân gục tại chỗ rồi bỏ trốn. Ngày 18/12, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đã bắt tạm giam đối với Ngô Thái Thi. Phát hiện thi thể nam thanh niên cùng xe máy dưới hố sâu ven đường: Trưa 18/12, người dân xóm Sơn Thủy, xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương, Hà Tĩnh phát hiện thi thể nam thanh niên cùng 1 chiếc xe máy và 2 bao muối dưới một hố sâu có nước ven đường xóm. Trong ví nạn nhân có chứng minh thư, căn cước công dân và một số giấy tờ liên quan đề tên Phan Văn Ch. (SN 1990, trú tại xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu). Được biết, anh Phan Văn Ch. là người đi bán muối, sáng nay, một số gia đình ở xã Thanh Khê vừa mua muối của anh Ch. Trèo lên cột sửa điện, người đàn ông bị điện giật tử vong: Ngày 18/12, UBND huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết, chiều 17/12, tại khu vực đường điện trung thế đoạn qua cánh đồng thôn 4, xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân một người đàn ông trèo lên cột điện sửa chữa bị giật tử vong. Nạn nhân được xác định là N.V.C., SN 1981, trú tại xã Đông Minh, huyện Đông Sơn. Đại diện Công ty Điện lực Thanh Hóa cho biết nạn nhân không phải người của ngành Điện và sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh rõ lý do người này trèo lên sửa chữa điện. Đến quán Internet, tiện tay trộm luôn điện thoại: Đinh Văn Cường (SN 1981, trú Nam Định) đến quán Internet tại ngõ 40 phố Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội chơi game. Sau đó, Cường ra quầy thanh toán thì thấy nhân viên thu ngân đang say ngủ, trên bàn để 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 11 Promax rồi bán được 2 triệu đồng. Ngày 18/12, Công an quận Cầu Giấy cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Cường. (Ảnh minh hoạ) Phát hiện thi thể dưới nắp cống: Ngày 18/12, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, chiều 17/12, một số người dân đang chơi bida tại khu vực ấp Vẻ Vang, xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh, phát hiện mùi hôi thối. Khi đi tìm, họ phát hiện thi thể người mắc kẹt dưới cống, sâu khoảng 1 m nên báo công an. Cơ quan điều tra xác định nạn nhân tên Lâm Knek, tử vong nhiều ngày trước. Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch Hội Nông dân TP Buôn Ma Thuột: Ngày 18/12, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 tháng của Y Sit H’môk (60 tuổi, trú xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Với cương vị là Chủ tịch Hội Nông dân TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) ông Y Sit H'môk đã buông lỏng quản lý dẫn tới việc cấp phó chiếm đoạt trên 800 triệu đồng ngân sách. Tài xế xe máy tử vong tại chỗ sau cú đấu đầu với ô tô tải: Khoảng 12h ngày 18/12, tại Tỉnh lộ 326, khu gần cổng FLC, phường Hà Khánh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra vụ TNGT giữa xe ô tô tải BKS 14C-157.49 (chưa rõ danh tính, địa chỉ lái xe) với xe máy BKS 16M1-1.687 (cũng chưa rõ danh tính, địa chỉ người điều khiển). Cú va chạm cực mạnh của 2 xe khiến tài xế xe máy tử vong ngay tại chỗ. Nữ sinh lớp 7 ở Ninh Thuận bị đánh nhập viện: Ngày 18/12, gia đình nữ sinh Đ.N.G.T, lớp 7 trường THCS Trương Định, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, cho biết em T đã được bệnh viện cho về nhà điều trị. Qua xác minh ban đầu của cơ quan chức năng huyện Ninh Phước, khoảng 15 giờ ngày 17-12, có hai nữ sinh trường THCS Trương Định bị đánh là em H.T.K.T (học lớp 6) và em Đ.N.G.T (học lớp 7). Vụ việc đánh nhau đã được quay clip tung lên mạng xã hội. >>> Xem thêm video: Sàm sỡ trong quán ăn, nam thanh niên nhận bài học nhớ đời. Nguồn: ĐTHĐT.

