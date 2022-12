Tin nóng 16/12: Bị đâm chết trong lúc đi vệ sinh ở quán karaoke

Bị đâm chết trong lúc đi vệ sinh ở quán karaoke: Ngô Văn Vũ Linh (SN 1989) cùng nhóm bạn đến hát tại một quán karaoke trên địa bàn xã Thiện Trí, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Cùng lúc này, trong quán có Lê Hoài Phong (27 tuổi, ở xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè) và nhiều người khác cũng đang hát karaoke tại đây. Trong lúc đi vệ sinh, Linh và Phong xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Sau đó, Linh dùng dao đâm Phong tử vong. Ngày 16/12, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang tạm giữ Linh để điều tra, làm rõ. Người đàn ông bị sát hại ngay tại nhà riêng: Sáng 16/12, tại căn nhà của anh M.V.Đ (SN 1974, trú thôn Cát Khê, xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) bị đổ xăng phóng hỏa. Theo phán đoán, sau khi căn nhà bị cháy, Anh Đ. chạy ra sân thì bị hung thủ ra tay sát hại. Theo lãnh đạo UBND xã Hiệp Cát, nạn nhân đã ly hôn vợ và hiện sống một mình. Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ. (Ảnh minh họa) Níu kéo tình cảm không được, gã đàn ông sát hại anh vợ cũ: Nguyễn Duy Đạo (SN 1981, ngụ xã Tân Bình, huyện Tân Biên, Tây Ninh) mang dao đến nhà mẹ vợ cũ ở cùng xã đòi gặp vợ là chị Trần Thị H. nhưng chị này không ra. Đạo ném đá vào nhà, xô xát với anh trai vợ là T.V. (SN 1979) sau đó dùng dao đâm chết anh này. Ngày 16/12, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Đạo để điều tra, làm rõ về hành vi giết người. Thuê ô tô Mazda 3 rồi mang đi cầm 100 triệu đồng: Trần Duy Pháp (43 tuổi, trú tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) đến tại gara xe thuộc phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế thuê ô tô Mazda3. Sau đó, Pháp lái xe đến cửa hàng dịch vụ thuê xe và mua bán ô tô cũ thuộc thị xã Quảng Trị, nói dối đây là xe của người nhà rồi cầm lấy 100 triệu đồng trả nợ và tiêu xài cá nhân. Ngày 16/12, Công an thị xã Hương Trà cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Duy Pháp. Lừa giới thiệu việc làm, sau đó 'hiếp dâm bé gái 12 tuổi': Thông qua mạng xã hội, Đỗ Đức Dũng (19 tuổi, quê tỉnh Bình Định) làm quen với em L.N.Y (SN 2010, quê tỉnh Khánh Hòa). Khi biết Y. có nhu cầu tìm việc làm, Dũng tự nhận mình là em chủ quán karaoke trên địa bàn TP Dĩ An, Bình Dương và cho biết quán đang tuyển người với mức lương cao. Nghe vậy, em Y. chấp nhận và hẹn gặp Dũng để được đưa đến chỗ làm. Dũng đưa Y. về phòng trọ tại khu phố Bình Đường 2, phường An Bình để hiếp dâm. Ngày 16/12, Công an TP Dĩ An cho biết đang tạm giữ Dũng để điều tra, làm rõ. Đường dây cá độ bóng đá tiền tỷ vừa bị triệt phá ở Vũng Tàu: Ngày 16/12, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết vừa triệt phá thành công nhóm đối tượng có hành vi sử dụng không gian mạng để “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc” do Nguyễn Trọng Tài (36 tuổi, trú tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) cầm đầu. Tổng số tiền đánh bạc của các đối tượng được xác định là khoảng 31,2 tỷ đồng. Ngoài ra, Cơ quan Công an cũng đã thu giữ 01 máy tính để bàn, 06 DTDĐ là tang vật mà các đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Xử phạt 6,5 triệu đồng với Phó công an xã đánh vợ cũ: Ngày 16/12, Công an huyện Chư Sê (Gia Lai), cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6,5 triệu đồng đối với ông Phạm Huy Thanh - Phó Công an xã Dun liên quan đến việc ông này có hành vi gây thương tích cho bà N.T.H (32 tuổi, ngụ thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê – bà H là vợ cũ ông Thanh). Xe tải lật chắn ngang cao tốc TP.HCM - Trung Lương: Khoảng 11h30 ngày 16/12, xe tải mang biển số 63L-7153 chạy trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, hướng đi Tiền Giang. Khi đến km44, thuộc xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành (Tiền Giang), tài xế đánh lái tránh một phương tiện khác lưu thông cùng chiều khiến xe tải chao đảo rồi lật ngang xuống đường. Tai nạn không gây thương vong về người nhưng khiến phương tiện hư hỏng. Giao thông qua khu vực ùn tắc hơn 3 km. >>> Xem thêm video: Đã bắt được nghịch tử nghi ngáo đá, sát hại cha mẹ và bà nội. Nguồn: ĐTHĐT.

