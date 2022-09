Tin nóng 15/9: Xe tải tông chết người phụ nữ rồi bỏ trốn

Xe tải tông chết người phụ nữ rồi bỏ trốn: Vào khoảng 5h ngày 15/9, bà Bùi Thị T. (SN 1963; ngụ thôn Đồng Mực, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) đang điều khiển xe kéo tới gần cây xăng xã Định Tân (huyện Yên Định) thì bất ngờ bị một chiếc ôtô tải (chưa rõ biển số và người điều khiển) phía sau tông trúng khiến bà T. ngã ra đường và bị xe tải cán tử vong. Tài xế sau đó đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện công an tỉnh Thanh Hoá đang trích xuất camera để truy tìm tài xế gây tai nạn. Hai vợ chồng tử vong trong căn nhà bị cháy: Khoảng 17h ngày 14/9, người dân phát hiện căn nhà trên đường Lê Duẩn, TP Cam Ranh bị cháy. Nhiều người tiếp cận hiện trường nhưng ngôi nhà bị khóa từ bên trong. Sau khi phá cửa, họ phát hiện 2 người nằm bất động. Hai nạn nhân sau đó được xác nhận là anh Trần Văn Thơm (32 tuổi) và vợ là chị Nguyễn Thủy Tiên (22 tuổi). Theo thông tin ban đầu, hiện trường nơi xảy ra vụ cháy có mùi xăng. Nguyên nhân vụ cháy đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Xe máy tông vào lan can cầu, nam thanh niên tử vong: Sáng 15/9, Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn làm một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào 21h10 ngày 14/9, anh Võ Văn Dũng (23 tuổi, ngụ xã Quế Cường, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) chạy xe máy trên QL 1 theo hướng Nam – Bắc. Khi đến thôn Mỹ Bình (xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành) thì mất lái, tông thẳng vào lan can cầu, tử vong tại chỗ. Công an huyện Núi Thành sau đõ đã có mặt tại khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Bắt giữ em gái người yêu vì bị tránh mặt: Sáng 15/9, Công an huyện Tiên Phước đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Quý (25 tuổi, sống tại huyện Tiên Phước) để điều tra về tội bắt, giữ người trái pháp luật. Sáng ngày 18/8, Quý tìm đến nhà chị L. nhưng chỉ có chị C. (em gái chị L.) ở nhà. Quý sau đó đã hành hung và bắt chị C. dẫn đường đến tìm chị L.. Khi đến nơi, Quý xông thẳng vào nhà hành hung chị L.. Khi lực lượng chức năng đến thì Quý đã bỏ trốn. Đến chiều 20/8, Quý đến nhà chị L. để tìm gặp thì bị công an bắt giữ. Nữ sinh lớp 9 nghi nhảy từ lầu 3 để tự tử: Ngày 15/9, Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đang điều tra vụ một nữ sinh lớp 9 nghi vấn nhảy từ lầu 3 của Trường THCS Tịnh Hà bị gãy tay, chân trái và chấn thương cột sống. Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h50 cùng ngày, em N.P.T.T. (SN 2008) là học sinh lớp 9 của Trường THCS Tịnh Hà (xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo) đứng một mình tại lầu 3 có nhiều biểu hiện giống như chuẩn bị nhảy lầu tự tử. Em T. sau đó rơi từ lầu 3 xuống sân trường và được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Nữ sinh lớp 7 “mất tích” bí ẩn cùng chị em họ: Ngày 15/9, thông tin từ UBND xã Quỳnh Thọ (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) cho biết lực lượng công an đang phối hợp với gia đình để tìm kiếm tung tích của em H.T.T.M.(SN 2010, trú thôn Thọ Thắng, xã Quỳnh Thọ) trên địa bàn bỏ nhà đi không rõ lý do. Gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi và đã trình báo sự việc lên cơ quan công an để nhờ giúp đỡ. Được biết, cùng rời nhà đi với M. còn có em T.T.X. (SN 2009, trú xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu, Nghệ An). Hiện tại, lực lượng chức năng đang phối hợp với các gia đình để tìm kiếm tung tích 2 em. >>> Mời quý vị độc giả xem thêm video: Sẽ thu hồi giấy phép kinh doanh cà phê đường Tàu. (Nguồn: VNEWS)

