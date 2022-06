Tin nóng 17/6: Thiếu nữ tử vong sau khi hát karaoke 6 tiếng

Thiếu nữ tử vong sau khi vào quán karaoke: Sau hơn 6 giờ đồng hồ ở trong quán karaoke Thanh Thảo ở xã Quyết Thắng, TP Hải Dương, nhóm bạn phát hiện Đặng Thị Kim C. (SN 2003, ở huyện Châu Phú, An Giang) bất tỉnh nên đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Ngày 17/6, Công an TP Hải Dương cho biết đang điều tra, làm rõ. (Ảnh minh họa) Giết người ngoài biển rồi ngụy trang thành tai nạn: Bị ông Trần Vĩnh Th. (SN 1969, trú huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) chửi bới, Nguyễn Văn Pháp (SN 1959) đã điều khiển thuyền đâm thẳng vào thuyền của ông Th. khiến nạn nhân bị ngã xuống mạn thuyền. Tiếp đó, Nguyễn Văn Đức (SN 1994) sử dụng mái chèo cùng với cha đánh vào người ông Th. khiến nạn nhân bị rơi xuống biển và tử vong rồi ngụy trang thành tai nạn. Người đàn ông tử vong bất thường bên lề đường: Sáng 17/6, tại xóm Trung Na, xã Tiên Hội, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, người dân phát hiện một người đàn ông tử vong trên chiếc xe máy được dựng sát lề đường. Nạn nhân được xác định là anh L.V.T (SN 1982, trú tại xóm Kỳ Linh, xã Mỹ Yên). Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Tá hỏa phát hiện thi thể nam giới trôi trên sông Mã: Ngày 17/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, chiều 16/6, người dân địa phương tá hỏa phát hiện một thi thể nổi trên sông Mã, đoạn qua phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa. Được biết nạn nhân là nam giới. Hiện cơ quan chức năng đang xác minh danh tính nạn nhân, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đột nhập nhà thờ, cuỗm đi nhiều tài sản giá trị: Mai Khánh Duy (SN 1985, trú huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) đã đột nhập vào Nhà thờ Giáo xứ Kiên Lao, lục tìm và trộm cắp tài sản giá trị ước tính khoảng 40 triệu đồng. Ngày 17/6, Công an huyện Xuân Trường cho biết đang tạm giữ Duy để điều tra, làm rõ. Ô tô 5 chỗ bị xe khách 'vò' nát, 2 cán bộ Công an tử vong: Rạng sáng 17/6, ô tô 5 khi đến địa phận phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã xảy ra va chạm với xe khách. Cú va chạm mạnh khiến 2 người ngồi trên ô tô 5 chỗ tử vong tại chỗ; 1 người bị thương nặng. Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là đại úy Bùi Quang D. và trung úy Lê Minh T. Cả hai người đều đang công tác tại Công an thị xã Kỳ Anh. Giám đốc Công ty Công trình công cộng Hội An bị bắt: Chiều 17/6, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa bắt ông Nguyễn Quốc Tiến - Giám đốc Công ty CP Công trình công cộng Hội An (TP Hội An). Ông Tiến bị bắt vì có sai phạm liên quan đến việc sử dụng, quản lý hệ thống xe điện chở khách tại TP Hội An.

Thiếu nữ tử vong sau khi vào quán karaoke: Sau hơn 6 giờ đồng hồ ở trong quán karaoke Thanh Thảo ở xã Quyết Thắng, TP Hải Dương, nhóm bạn phát hiện Đặng Thị Kim C. (SN 2003, ở huyện Châu Phú, An Giang) bất tỉnh nên đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Ngày 17/6, Công an TP Hải Dương cho biết đang điều tra, làm rõ. (Ảnh minh họa) Giết người ngoài biển rồi ngụy trang thành tai nạn: Bị ông Trần Vĩnh Th. (SN 1969, trú huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) chửi bới, Nguyễn Văn Pháp (SN 1959) đã điều khiển thuyền đâm thẳng vào thuyền của ông Th. khiến nạn nhân bị ngã xuống mạn thuyền. Tiếp đó, Nguyễn Văn Đức (SN 1994) sử dụng mái chèo cùng với cha đánh vào người ông Th. khiến nạn nhân bị rơi xuống biển và tử vong rồi ngụy trang thành tai nạn. Người đàn ông tử vong bất thường bên lề đường: Sáng 17/6, tại xóm Trung Na, xã Tiên Hội, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, người dân phát hiện một người đàn ông tử vong trên chiếc xe máy được dựng sát lề đường. Nạn nhân được xác định là anh L.V.T (SN 1982, trú tại xóm Kỳ Linh, xã Mỹ Yên). Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Tá hỏa phát hiện thi thể nam giới trôi trên sông Mã: Ngày 17/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, chiều 16/6, người dân địa phương tá hỏa phát hiện một thi thể nổi trên sông Mã, đoạn qua phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa. Được biết nạn nhân là nam giới. Hiện cơ quan chức năng đang xác minh danh tính nạn nhân, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đột nhập nhà thờ, cuỗm đi nhiều tài sản giá trị: Mai Khánh Duy (SN 1985, trú huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) đã đột nhập vào Nhà thờ Giáo xứ Kiên Lao, lục tìm và trộm cắp tài sản giá trị ước tính khoảng 40 triệu đồng. Ngày 17/6, Công an huyện Xuân Trường cho biết đang tạm giữ Duy để điều tra, làm rõ. Ô tô 5 chỗ bị xe khách 'vò' nát, 2 cán bộ Công an tử vong: Rạng sáng 17/6, ô tô 5 khi đến địa phận phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã xảy ra va chạm với xe khách. Cú va chạm mạnh khiến 2 người ngồi trên ô tô 5 chỗ tử vong tại chỗ; 1 người bị thương nặng. Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là đại úy Bùi Quang D. và trung úy Lê Minh T. Cả hai người đều đang công tác tại Công an thị xã Kỳ Anh. Giám đốc Công ty Công trình công cộng Hội An bị bắt: Chiều 17/6, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa bắt ông Nguyễn Quốc Tiến - Giám đốc Công ty CP Công trình công cộng Hội An (TP Hội An). Ông Tiến bị bắt vì có sai phạm liên quan đến việc sử dụng, quản lý hệ thống xe điện chở khách tại TP Hội An.